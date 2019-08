فیلم سینمایی داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی (Scary Stories to Tell in the Dark) به کارگردانی آندره اوردال و تهیه‌کنندگی گی‌یرمو دل تورو این آخر هفته پس از هابز و شاو (Hobbs & Shaw) با فروش حدودا ۲۱ میلیون دلاری در رده دوم ایستاد اما باید این اثر را پرفروش‌ترین فیلم جدید راه‌یافته‌ به اکران در نظر گرفت.

داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی از یک مجموعه کتاب داستانی کودکان به همین نام نوشته آلوین شوارتز اقتباس شده و طرح اولیه اثر هم متعلق به گی‌‌یرمو‌ دل تورو بوده. دل تورو کارگردان و تهیه‌کننده مشهور مکزیکی است که در سال‌های گذشته بابت ساخت فیلم شکل آب (The Shape of Water) نامش بیشتر از قبل سر زبان‌ها افتاد.

ساخت داستان‌های ترسناک از سال ۲۰۱۶ در برنامه دل تورو قرار گرفته بود و همان زمان اعلام شد که طرح اولیه و احتمالا کارگردانی اثر به عهده او خواهد بود اما چندی بعد اوردال به مجموعه اضافه شد تا این اثر را جلوی دوربین ببرد.

این فیلم سینمایی که عاقبت آخر هفته گذشته روی پرده رفته درباره گروهی از نوجوانان است که برای نجات دادن جانشان باید با ترس‌های‌شان مواجه شوند. داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی با بودجه ۲۵ میلیون دلاری‌ ساخته شده و به نظر می‌رسد در نهایت بتواند به سوددهی برسد گرچه نمی‌توان چنین آثاری را از نظر تجاری مثلا با فیلم‌های کم‌هزینه و بسیار پرفروش جهان سینمایی احضار (The Conjuring Universe) مقایسه کرد‌.

گرچه فیلم ترسناک جدید اوردال و دل تورو در گیشه عملکرد بدی نداشته اما مخاطبان آمریکایی که روز اول به دیدن فیلم رفته‌اند چندان آن را نپسندیدند و ارزیابی وبسایت CinemaScore نشان می‌دهد این اثر از مخاطبان نمره C دریافت کرده‌‌.

وضعیت فیلم از نگاه منتقدان اما بهتر بوده به طوری که ۱۲۵ نقدی که در وبسایت راتن‌تومیتوز ثبت‌ شده رضایت‌ ۸۱ درصدی منتقدان را نشان می‌دهد. همچنین ۲۸ نقد وبسایت متاکریتیک نمره متا‌ ۶۲ را برای این اثر به ثبت رسانده که میانگین ۱۶ نقد مثبت، ۱۱ نقد میانه‌ و ۱ نقد منفی است.

