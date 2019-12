«چاقوکشی»؛ فیلم معمایی مهیجی که مورد تمجید منتقدان قرار گرفت

فیلم چاقوکشی (Knives Out) از آخر هفته گذشته در سینماهای ایالات متحده اکران‌ خود را آغاز کرده و در عین حال میان آثاری قرار گرفته که توجه منتقدان‌ را به خود جلب کرده است.

چاقوکشی یک کمدی سیاه معمایی با نقش‌آفرینی دنیل کریگ، کریس ایوانز و آنا د آرماس درباره کشف معمای قتل یک نویسنده مشهور رمان‌های جنایی است. هارلان ترومبی نویسنده ثروتمند و معروفی است که اعضای خانواده بزرگش را برای جشن تولد ۸۵ سالگی به قصرش دعوت کرده است اما با یافتن جسد او در صبح روز بعد پای یک کارآگاه به ماجرا باز می‌شود. به تدریج روشن می‌شود که بسیاری از اعضای خانواده انگیزه قتل هارلان را داشته‌اند و به این ترتیب یافتن قاتل واقعی پیچیده‌تر می‌شود.

چاقوکشی با بودجه ۴۰ میلیون‌دلاری تولید شده و ریان جانسون کارگردانی آن را به عهده دارد. جانسون کارگردان فیلم معمایی نئونوار «آجر»، کمدی درام «برادران بلوم»، فیلم علمی-تخیلی «لوپر» است. علاوه بر این یکی از معروف‌ترین فیلم‌هایی که جانسون کارگردانی‌اش را برعهده داشته فیلم سینمایی «جنگ ستارگان: آخرین جدای» است.

چاقوکشی از نظر منتقدان نیز اثری موفق ارزیابی شده‌ است. در میان ۴۹ نقدی که درباره این فیلم سینمایی نوشته شده به ۴۴ نقد مثبت و ۵ نقد میانه برمی‌خوریم‌ در حالی که فیلم هیچ نقد منفی دریافت نکرده است.

مجموعه ۴۹ نقد یادشده در نهایت جدیدترین اثر جانسون را با نمره متای ۸۲ در میان آثار موفق امسال سینمای آمریکا قرارداده است.

جو مورگنسترن منتقد روزنامه وال‌استریت ژورنال فیلم را هوشمندانه، مهیج، زیبا و شوخ ارزیابی کرده؛ اثری که به باور او بسیاری از عشاق سینما آرزویش را دارند. منتقد وال‌استریت ژورنال که به فیلم نمره ۱۰۰ داده ظاهرا تا حد زیادی مجذوب این اثر سینمایی شده و می‌‌نویسد فیلم‌ از آن دست آثاری است که دیگر در سال‌های اخیر شاهد ساخته‌شدنشان نیستیم چون تولید چنین اثر متحیرکننده‌ای واقعا دشوار است.

استفانی زاخارک نویسنده مجله تایم از دیگر منتقدانی است که به فیلم نمره کامل ۱۰۰ داده است. زاخارک در ابتدای نقد خود به این نکته اشاره می‌کند که بازاریاب‌ها همیشه معتقدند مردم تشنه چیزی نو و جدید هستند اما شاید برعکس، گاهی اوقات مردم در عطش چیزی ظاهرا کهنه باشند.

به باور منتقد تایم فیلم سینمایی چاقوکشی که با ظرافت ساخته شده ظاهرا ساختار بسیار آشنا و کهنه‌‌ای دارد که شاید بتوان آن را به نوعی نوستالژیک نامید. یک خانواده بزرگ در یک خانه قدیمی که بابت یک قتل مورد اتهام قرار می‌گیرند و یک کارآگاه هم در قصه حضور دارد. همه این‌ها ما را به شدت به یاد رمان‌های آگاتا کریستی می‌اندازد. با این وجود کارگردان چاقوکشی موفق شده چنین اثری را به نحوی بسازد که بازتاب نگاه خود و جهان مدرن‌ باشد.

دیوید سیمز منتقد مجله آتلانتیک که به فیلم نمره ۹۰ داده هنرمندانه‌بودن یک اثر جنایی را در ساخت یک روند پرتعلیق و تماشایی از کنار هم قرارگرفتن سرنخ‌ها عنوان می‌کند و معتقد است فیلم‌ سینمایی چاقوکشی موفق شده چنین روندی‌ را بیافریند.

منتقد مجله آتلانتیک همچنین نقش‌آفرینی دنیل کریگ را در این اثر سینمایی تحسین می‌کند و معتقد است این بازیگر در این فیلم یکی از نقاط اوج کاری خود را نشان داده است.

پیتر دبروج منتقد وبسایت ورایتی فیلم‌ را شایسته دریافت نمره ۸۰ دانسته و می‌نویسد فیلم چاقوکشی یادآور دورانی است که در مخاطب با فیلم‌های معمایی شگفت‌زده می‌شد پیش از آنکه فیلم‌های این ژانر به نوعی پارودی تبدیل شوند.

به باور دبروج کارگردان موفق‌شده کاری کند که مخاطبان فیلم مدام در حال حدس‌زدن ماجرا باشند اما موفقیت اصلی اینجاست که چنین کاری را نه با روش‌های معمول بلکه به شیوه‌ای خلاقانه انجام داده است.

