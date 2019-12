نصرت کریمی بازیگر، فیلمساز و مجسمه‌ساز ایرانی دوازدهم آذرماه ۱۳۹۸ در سن ۹۵ سالگی درگذشت.

او که در ۱۳۲۰ از شاگردان عبدالحسین نوشین، کارگردان و آموزگار تئاتر مدرن ایران بودو در ۱۳۳۰ در جمهوری چک و ایتالیا، در رشته کارگردانی سینما و تلویزیون، انیمشن و تئاتر عروسکی درس خوانده و آموزش دیده بود.

احتمالا نصرت کریمی را با بازی در نقش آقاجان در سریال «دایی جان ناپلئون» به یاد می‌آورید اما کارنامه‌ی کاری این هنرمند بزرگ فراتر از یک نقش است. دستیار کارگردان در چندین فیلم مهم از جمله «سرب» مسعود کیمیایی بود. نویسنده و کارگردان و بازیگر سه فیلم مهم پیش از انقلاب ایران از جمله «درشکه‌چی» که بعد از انقلاب فرصت رفتن جلوی دوربین را پیدا نکرد و بیشتر به کار مجسمه‌سازی پرداخت.

با این حال همان‌طور که «دایی جان ناپلئون» معرف کارنامه‌ی ناصر تقوایی، غلامحسین نقشینه، سعید کنگرانی و پرویز فنی‌زاده است در کارنامه‌ی نصرت کریمی هم نقطه عطف است. او در این سریال درخشان نقش پدر سعید را بازی می‌کند. شوهر خواهر دایی‌جان ناپلئون که همیشه با دایی‌جان سر جنگ دارند چون دایی‌جان او را هم‌ شان خانواده‌ی خودشان نمی‌دانند.

آقاجان هم از دست دایی‌جان حرصی می‌شود و به طرق مختلف او را آزار می‌دهد و مشکلات ذهنی او را بیشتر می‌کند تا جایی که دایی‌جان کم‌کم مجنون می‌شود. البته در نهایت علیرغم همه‌ی دعواها بین آقاجان و دایی‌جان پیوندی برقرار است.

اما نصرت کریمی به عنوان عروسک‌گردان، سازنده‌ی سریال عروسکی و کارگردان هم کارنامه‌ی پرباری دارد. بعد از انقلاب مدیر تولید فیلم «دندان مار» کیمیایی بود و این تنها فیلمی بود که در آن جلوی دوربین هم رفت.

آخرین کار مرحوم نصرت کریمی در سینما «کارناوال مرگ» رضا اعظمیان بود که در آن مدیر برنامه‌ریزی بود. بعد از انقلاب در تلویزیون هم فعال شد و اواسط دهه‌ی شصت «هوشی و موشی» را برای برنامه‌ی کودک و نوجوان ساخت که علیرضا خمسه هم در آن بازی می‌کرد.

او کارگردان و عروسک‌گردان مجموعه‌ی عروسکی «وروجک» هم بود که بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ از صدا و سیما پخش شد.

بابک کریمی بازیگر برجسته‌ی سینمای ایران که در فیلم‌های اصغر فرهادی و شهرام مکری جلوی دوربین رفته، پسر اوست.

دیجی‌کالا مگ درگذشت این هنرمند ایرانی را تسلیت می‌گوید.

