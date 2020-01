پدرو آلمودوار کارگردان مشهور اسپانیایی در مصاحبه‌ای که چندی پیش از اکران فیلمش در نیویورک داشت با اشاره به جدیدترین فیلمش «درد و شکوه» گفت برخی گمان کردند این اثر به نوعی خداحافظی من با سینما است در حالی که امیدوارم اینطور نباشد.

آلمودوار با اشاره به ویژگی‌های الهام‌بخش فیلم سینمایی درد و شکوه ادعا کرده این فیلم برای او انگیزه‌بخش خواهد بود تا بتواند چندین اثر سینمایی دیگر را که تا امروز بخش‌های مهمی از روند پیش‌تولیدشان طی شده روی پرده ببرد.

درد و شکوه که از آثار تحسین‌شده سال ۲۰۱۹ سینمای اسپانیا بود و به احتمال بسیار زیاد در میان فهرست نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی نیز قرار خواهد گرفت روایتگر زندگی یک کارگردان مشهور سینما است که باید علاوه بر بیماری‌های ریز و درشت جسمی با نوعی افسردگی و بحران معنا در زندگی شخصی‌اش روبرو شود. بحران‌هایی که به نوعی جلوی فیلم‌سازی او را گرفته است و چشمه خلاقیتش را خشکانده. این اثر سینمایی راضی‌کننده‌ترین فیلم آلمودوار در سال‌های اخیر است که به جای عناصر ملودراماتیک تجربه‌ای شخصی‌تر را عرضه می‌کند و مخاطب را به جهانی درونی فرامی‌خواند.

پدرو آلمودوار که از کارگردان‌های مشهور سینمای اسپانیا است پیش از این بابت فیلم «همه‌چیز درباره مادرم» جایزه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی را به دست آورد. از دیگر آثار شاخص این کارگردان می‌توان به «با او حرف بزن» و «بازگشت» اشاره کرد.

این کارگردان اسپانیایی گفته برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ای در سر دارد از جمله اینکه اولین فیلم بلند انگلیسی‌زبانش را کارگردانی کند. به گفته او این اثر فیلم‌نامه‌ای دارد که تقریبا کامل شده است و اقتباسی از کتاب «پنج داستان کوتاه نوشته یک نویسنده آمریکایی» است. به گفته آلمودوار علاوه بر این پروژه او قصد ساخت یک فیلم یک‌ساعته و یک اثر کوتاه بیست دقیقه‌ای را نیز دارد. این دو اثر نیز قبل از فیلم‌برداری فیلم بلند مذکور کامل خواهند شد.

ظاهرا آثار جدید آلمودوار با آخرین فیلم او یعنی درد و شکوه تفاوت زیادی دارند. به گفته او بویژه فیلم‌های کوتاهی که در دست ساخت دارد از نظر لحن و تم تفاوت بسیاری دارند و احتمالا کمدی‌هایی سورئال یا پوچ‌گرایانه باشند. او در تکمیل این بحث افزوده که گمان می‌کند در حال ورود به سیکل جدیدی از کارنامه هنری خود است. سیکلی حتی جسورانه‌تر از آنچه‌ پیش از این طی کرده است.

