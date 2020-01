لیست کامل نامزدهای اسکار ۲۰۲۰ اعلام شد

ساعت پنج بعدازظهر روز بیست و سوم دی ماه ۱۳۹۸ به وقت تهران لیست کامل نامزدهای اسکار ۲۰۲۰ اعلام شدند. روز مهمی برای مارتین اسکورسیزی با فیلم «مرد ایرلندی»، کوئنتین تارانتینو با «روزی روزگاری در هالیوود» و بونگ جون هو با فیلم «انگل» است. به علاوه فیلم‌های «داستان ازدواج» نوآ بومباک، «جوکر» تاد فیلیپس و «۱۹۱۷» سام مندس هم طبق انتظارات در بخش‌های زیادی نامزد دریافت جایزه شده‌اند.

سال گذشته برندگان بزرگ اسکار «روما» ساخته‌ی آلفونسو کوارون از شبکه‌ی نتفلیکس و «سوگلی» فیلم یورگوس لانتیموس بود که هر کدام ده نامزدی به دست آوردند. اما سر اسکار بهترین فیلم که به فیلم «کتاب سبز» یا «کتاب مرجع» رسید جر و بحث‌های زیادی صورت گرفت و خیلی‌ها معتقد بودند که این بدترین فیلم انتخاب اسکار از زمان فیلم «تصادف» (CRASH) است. برندگان اسکار ۲۰۲۰ روز نهم فوریه (بیست و یکم بهمن ماه) معرفی می‌شوند.

با اینکه در بخش بهترین فیلم می‌توانستیم ده نامزد داشته باشیم امسال داوران آکادمی به نه فیلم بسنده کردند. خوش‌شانس‌ترین فیلم هم «انگل» ساخته‌ی بونگ جون هو است که هم در بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان و هم بخش بهترین فیلم نامزد شده است. بیشترین نامزدی را برای نود و دومین اسکار فیلم اسکورسیزی به دست آورده است. امسال هیچ کارگردان زنی نتوانست در فهرست نامزدهای بهترین کارگردانی حضور داشته باشد و گرتا گرویگ بازنده‌ی بزرگ این ماجرا بود. فهرست نامزدهای اسکار ۲۰۲۰ را بخوانید.

بهترین فیلم

فورد در برابر فراری

مرد ایرلندی

جوجو خرگوشه

جوکر

زنان کوچک

داستان ازدواج

۱۹۱۷

روزی روزگاری در هالیوود

انگل

بهترین کارگردان

مارتین اسکورسیزی (مرد ایرلندی)

تاد فیلیپس (جوکر)

سام مندس (۱۹۱۷)

کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود)

بونگ جون هو (انگل)

بهترین بازیگر نقش اول مرد

آنتونیو باندراس (درد و شکوه)

لئوناردو دی‌کاپریو (روزی روزگاری در هالیوود)

آدام درایور (داستان ازدواج)

واکین فینیکس (جوکر)

جاناتان پرایس‌ (دو پاپ)

بهترین بازیگر نقش اول زن

سینتیا اریوو (هریت)

اسکارلت جوهانسون (داستان ازدواج)

سیرشا رونان (زنان کوچک)

چارلیز ترون (بمب شل)

رنه زلوگر (جودی)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

کتی بیتس (ریچارد جوئل)

لارا درن (داستان ازدواج)

اسکارلت جوهانسون (جوجو خرگوشه)

فلورنس پیو (زنان کوچک)

مارگو رابی (بمب شل)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

تام هنکس (روزی زیبا در محله)

آنتونی هاپکینز (دو پاپ)

آل پاچینو (مرد ایرلندی)

جو پشی (مرد ایرلندی)

برد پیت (روزی روزگاری در آمریکا)

بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی

تایکا وای‌تی‌تی (جوجو خرگوشه)

استیون زیلیان (مرد ایرلندی)

آنتونی مک‌کارتن (دو پاپ)

گرتا گرویگ (زنان کوچک)

تاد فیلیپس و اسکات سیلور (جوکر)

بهترین فیلمنامه‌ی اریجینال

رایان جانسون (چاقوکشی)

نوآ بومباک (داستان ازدواج)

سام مندس و کریستی ویلسون کارینز (۱۹۱۷)

کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود)

بونگ جون هو و هان جین وون (انگل)

بهترین انیمیشن

چگونه اژدهای خود را تربیت کنید: جهان پنهان

من بدنم را از دست دادم

کلاوس

لینک گمشده

داستان اسباب بازی ۴

بهترین فیلم خارجی‌زبان

شام آخر (Corpus Christi) / لهستان

سرزمین عسل (Honeyland)/ مقدونیه

بینوایان/ فرانسه

درد و شکوه/ اسپانیا

انگل/ کره جنوبی

بهترین مستند

کارخانه‌ی آمریکایی/ American Factory

غار/ The Cave

لبه‌ی دموکراسی/ Edge of Democracy

برای سما/ For Sama

سرزمین عسل/ Honeyland

بهترین فیلمبرداری

مرد ایرلندی

جوکر

فانوس دریایی

۱۹۱۷

روزی روزگاری در هالیوود

بهترین طراحی لباس

مرد ایرلندی

جوجو خرگوشه

جوکر

زنان کوچک

روزی روزگاری در هالیوود

بهترین تدوین

فورد در برابر فراری

مرد ایرلندی

جوجو خرگوشه

جوکر

انگل

بهترین چهره‌پردازی

بمب شل

جوکر

جودی

ملفیسنت: سردسته اهریمنان

۱۹۱۷

بهترین موسیقی متن

جوکر

زنان کوچک

داستان ازدواج

۱۹۱۷

جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر

بهترین ترانه

راکت من (Love Me Again)

خط‌شکنی (Im Standing With You)

فروزن ۲ (Into the Unknown)

هریت (Stand Up)

بهترین طراحی صحنه

مرد ایرلندی

جوجو خرگوشه

۱۹۱۷

روزی روزگاری در هالیوود

انگل

بهترین تدوین صدا

فورد در برابر فراری

جوکر

۱۹۱۷

روزی روزگاری در هالیوود

جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر

بهترین میکس صدا

به سوی ستارگان

فورد در برابر فراری

جوکر

۱۹۱۷

روزی روزگاری در هالیوود

بهترین جلوه‌های ویژه

انتقام‌جویان: پایان بازی

مرد ایرلندی

شیر شاه

۱۹۱۷

جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر

بهترین مستند کوتاه

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

بهترین فیلم کوتاه انیمیشن

Daughter

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

بهترین فیلم کوتاه

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window

Saria

A Sister

بیشتر بخوانید: برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۰ در بخش سینما و تلویزیون

The post لیست کامل نامزدهای اسکار ۲۰۲۰ اعلام شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala