برندگان جوایز انتخاب منتقدان ۲۰۲۰ معرفی شدند

شب گذشته مراسم جوایز انتخاب منتقدان ۲۰۲۰ برگزار شد و مهم‌ترین جایزه مراسم به فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time in Hollywood) رسید.

روزی‌ روزگاری در هالیوود موفق شد جایزه بهترین فیلم سال ۲۰۱۹ را دریافت کند. این اثر سینمایی علاوه بر جایزه بهترین فیلم، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای برد پیت، بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی برای کوئنتین تارانتینو و بهترین طراحی صحنه را به دست آورد.

در بخش آثار تلویزیونی مجموعه «فلیبگ» (Fleabag) به موفقیت‌های خود در سال ۲۰۱۹ ادامه داد و جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی کمدی، بهترین بازیگر زن در یک مجموعه کمدی و بهترین بازیگر مرد نقش مکمل در یک سریال کمدی را به خود اختصاص داد. فلیبگ چندی پیش موفق شده بود در مراسم گلدن گلوب نیز جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی کمدی یا موزیکال را دریافت کند.

مجموعه تلویزیونی «وراثت» (Succession) از دیگر آثار موفق شب گذشته در مراسم جوایز انتخاب منتقدان ۲۰۲۰ بود و علاوه بر جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی درام، جایزه بهترین بازیگر مرد یک مجموعه درام را هم تصاحب کرد. وراثت نیز پیش از این موفق شده بود جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی درام را از مراسم گلدن گلوب به دست آورد.

از جمله سایر جوایز مهم مراسم جوایز انتخاب منتقدان ۲۰۲۰ می‌توان به جایزه بهترین کارگردانی فیلم سینمایی اشاره کرد که مشترکا به سم مندس (برای فیلم ۱۹۱۷) و بونگ جون هو (برای فیلم انگل) اختصاص یافت.

همچنین واکین فینیکس برای ایفای نقش در فیلم سینمایی جوکر به عنوان بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و رنی زلوگر برای بازی در فیلم سینمایی جودی جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن را دریافت کرد.

در ادامه می‌توانید فهرست کامل برندگان مراسم جوایز انتخاب منتقدان ۲۰۲۰ را بررسی کنید:

بهترین فیلم: «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین بازیگر مرد: واکین فینیکس برای «جوکر»

بهترین بازیگر زن: رنه زلوگر برای «جودی»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: برد پیت برای «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل: لورا درن برای «داستان ازدواج»

بهترین بازیگر جوان: رومن گریفین دیویس برای «جوجو خرگوشه»

بهترین گروه بازیگران: «مرد ایرلندی»

بهترین کارگردان: بونگ جون هو برای «انگل» و سم مندس برای «۱۹۱۷»

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: کوئنتین تارانتینو برای «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین فیلمنامه اقتباسی: گرتا گرویک برای «زنان کوچک»

بهترین فیلمبرداری: راجر دیکینز برای «۱۹۱۷»

بهترین طراحی صحنه: باربارا لینگ و نانسی های برای «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین تدوین: لی اسمیت برای «۱۹۱۷»

بهترین طراحی لباس: روت ای.کارتر برای «دولمایت اسم من است»

بهترین چهره پردازی: «بامب‌شل»

بهترین جلوه‌های ویژه: «انتقام‌جویان: پایان بازی»

بهترین انیمیشن: «داستان اسباب‌بازی ۴»

بهترین کمدی: «دولمایت اسم من است»

بهترین فیلم علمی تخیلی یا ترسناک: «ما»

بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان: «انگل‌»

بهترین موسیقی: هیلدور گودنادوتیر برای «جوکر»

بهترین ترانه: «دوباره خودم را دوست خواهم داشت» برای فیلم «راکت‌من» و «هیچ جا همچون خانه نیست» برای فیلم «رز وحشی»

بهترین سریال درام: «وراثت»

بهترین بازیگر مرد سریال درام: جرمی استرانگ برای «وراثت»

بهترین بازیگر زن سریال درام: رجینا کینگ برای «واچمن»

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال درام: بیلی کرودوپ برای «شوی صبحگاهی»

بهترین بازیگر زن مکمل سریال درام: جین اسمارت برای «واچ‌من»

بهترین سریال کمدی: «فلیبگ»

بهترین بازیگر مرد سریال کمدی: بیل هدر برای «بری»

بهترین بازیگر زن سریال کمدی: فیبی والر-بریج برای «فلیبگ»

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال کمدی: اندرو اسکات برای «فلیبگ»

بهترین بازیگر زن مکمل سریال کمدی: آلکس برستاین برای «خانم مارولوس شگفت‌انگیز»

بهترین سریال کوتاه: «وقتی آن‌ها ما را می‌بینند»

بهترین فیلم تلویزیونی: «ال‌کامینو: فیلم برکینگ بد»

بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: جارل جرومی برای «وقتی آن‌ها ما را می‌بینند»

بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: میشل ویلیامز برای «فاسی/وردون»

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: استلان اسکارسگارد برای «چرنوبیل»

بهترین بازیگر زن مکمل سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: تونی کولت برای «باورنکردنی»

بهترین سریال انیمیشن: «بوجک‌هورسمن»

بهترین تاک شو: «لیت‌ لیت شو با جیمز کوردن» و «لیت نایت با ست میرز»

