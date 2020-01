فیلم 1917 به کارگردانی سم مندس جایزه بهترین فیلم تهیه‌شده در سال 2019 را در سی و یکمین مراسم اهدای جوایز انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا که شنبه این هفته برگزار شد به دست آورد.

فیلم جنگی 1917 که به دلیل شیوه خاص فیلم‌برداری‌اش مورد توجه قرار گرفته بود (شیوه‌ای از فیلم‌برداری که کل اثر یک پلان سکانس طولانی به نظر برسد) با تصاحب این جایزه شانس خود را در مراسم اسکار به شکل قابل توجهی افزایش داد. عموما آثاری که این جایزه را به دست می‌آورند شانس بسیار بالایی برای دریافت جایزه بهترین فیلم در مراسم اسکار دارند.

فیلم 1917 که داستانی درباره رزمندگان جنگ جهانی اول را روایت می‌کند برای دریافت جایزه بهترین فیلم از مراسم اسکار 2020 رقبایی چون «روزی روزگاری در هالیوود»، «مرد ایرلندی»، «انگل» و «جوکر» را در کنار خود می‌بیند.

جوایز انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا از جمله بهترین پیش‌بینی‌کنندگان مراسم اسکار است. گرچه در سال‌های 2015 و 2016 برنده عنوان بهترین فیلم انجمن تهیه‌کنندگان نتوانست جایزه همین عنوان را در مراسم اسکار کسب کند اما به شکل کلی ‌ظرف 30 سال گذشته این جایزه 21 بار بین دو مراسم به یک فیلم واحد اهدا شده، در 10 سال گذشته 8 بار انتخاب‌ها یکسان بوده و سال گذشته نیز فیلم سینمایی «کتاب سبز» توانست این جایزه را هم از طرف انجمن تهیه‌کنندگان و هم از سوی آکادمی اسکار کسب کند.

از جمله سایر جوایز مهم انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا می‌توان به جایزه بهترین فیلم مستند اشاره کرد که به «آپولو 11» تعلق گرفت. جایزه بهترین فیلم انیمیشن نیز به «داستان اسباب‌بازی 4» رسید. در چند سال گذشته تمامی انیمیشن‌هایی که این جایزه را به دست آوردند در مراسم اسکار نیز به عنوان بهترین انیمیشن سال برگزیده شدند.

از مهم‌ترین برندگان جوایز تلویزیونی در سی و یکمین مراسم اهدای جوایز انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا می‌توان به «فیلبگ» اشاره کرد که برنده جایزه بهترین سریال کمدی شد.

همچنین مجموعه تلویزیونی «وراثت» به عنوان بهترین سریال درام انتخاب شد. مجموعه «چرنوبیل» از دیگر سریال‌هایی که در سال 2019 با تحسین مخاطبان و منتقدان آمریکایی روبرو شد در این مراسم جایزه بهترین سریال کوتاه را به دست آورد.

نهایتا جایزه بهترین فیلم تلویزیونی یا استریم‌شده به «آپولو: ماموریت‌ها در ماه» (Apollo: Missions to the Moon) اختصاص یافت.

The post فیلم «1917» مهم‌ترین جایزه انجمن تهیه‌کنندگان را تصاحب کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala