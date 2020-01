برندگان جوایز انجمن بازیگران آمریکا معرفی شدند

بیست و ششمین مراسم سالانه جوایز انجمن بازیگران آمریکا یک‌شنبه شب برگزار شد.

در این مراسم بیش از ۱۶۰ هزار نفر از اعضای انجمن دارای حق رای هستند و نتیجه می‌تواند تا حد زیادی جوایز شاخه بازیگری مراسم اسکار را پیش‌بینی کند. اما شب گذشته واکین فینیکس بخاطر ایفای نقش در فیلم سینمایی «جوکر» موفق شد جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را به دست آورد. فینیکس با کسب این عنوان به یکی از معدود بازیگرانی تبدیل شد که بابت بازی در یک فیلم اقتباس‌شده از کمیک بوک‌ها این جایزه را می‌برد. واکین فینیکس در این مراسم از سایر بازیگرانی که در این بخش با او رقیب بودند تمجید کرد و سپس با اشاره‌ای ویژه به بازیگر اصلی فیلم «شوالیه تاریکی»، هیث لجر فقید را بازیگر محبوب خود دانست.

فینیکس به احتمال بسیار زیاد اصلی‌ترین شانس بردن جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در مراسم اسکار است. احتمالا کمتر بازیگری را سراغ داریم که امسال به اندازه فینیکس مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفته باشد. برخی از تحلیل‌گران معتقدند اساسا شخصیت‌هایی که نقش یک ضدقهرمان را بازی می‌کنند شانس بیشتری برای دریافت جایزه اسکار دارند. فیلم سینمایی جوکر از جمله آثار بسیار موفق در گیشه سال ۲۰۱۹ بود. پرسودترین فیلم ابرقهرمانی، پرفروش‌ترین فیلم با درجه‌بندی سنی R، بزرگترین افتتاحیه ماه اکتبر و در کل فیلمی با فروش بیش از یک میلیارد دلار که در میان ۱۰ فیلم پرفروش گیشه سینمای آمریکا قرار داشت و آکادمی اصلا بدش نمی‌آید به فیلم پرفروشی که مورد توجه منتقدان بوده جایزه بازیگر نقش اصلی مرد را بدهد. در نهایت رقبای فینیکس هم به نظر آنقدرها شانس زیادی ندارند.

در مراسم شب گذشته جوایز انجمن بازیگران آمریکا رنی زلوگر بازیگر فیلم سینمایی «جودی» جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن را دریافت کرد. زلوگر در فیلم جودی به دلیل ایفای نقش جودی گارلند بازیگر و خواننده آمریکایی مورد تحسین قرار گرفته است. او در این نقش علاوه بر به تصویرکشیدن سال‌های پایانی زندگی گارلند،‌ بسیاری از ترانه‌های محبوب این خواننده را هم خوانده است.

به این ترتیب دو جایزه بسیار مهم مراسم دیشب تا حد زیادی طبق پیش‌بینی‌ها ارایه شد. واکین فینیکس و رنی زلوگر هر دو در مراسم گلدن گلوب ۲۰۲۰ نیز همین جوایز را به دست آورده بودند.

همچنین جوایز بهترین بازیگر مرد و زن در نقش‌های مکمل هم خارج از پیش‌بینی‌های قبلی نبود. دو نامی که این روزها در این رشته زیاد مورد توجه قرار گرفته‌اند یعنی برد پیت و لورا درن به ترتیب برای ایفای نقش در فیلم‌های «روزی روزگاری در هالیوود» و «داستان ازدواج» موفق شدند جوایز بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به خود اختصاص دهند.

اما مراسم دیشب از یک نظر تاریخ‌ساز از کار درآمد. برای اولین‌بار در تاریخ یک فیلم غیرانگلیسی‌زبان جایزه مهم عملکرد برجسته گروه بازیگری در فیلم سینمایی را به دست آورد. فیلم کره‌ای «انگل» ساخته بونگ جون هو که سال ۲۰۱۹ را با مجموعه‌ای از جوایز، تعریف و تمجیدهای منتقدان به پایان رساند حال فصل جوایز را با وقایعی جالب توجه در هالیوود به پایان می‌رساند. انگل برای تصاحب این جایزه رقبایی چون مرد ایرلندی، جوجو خرگوشه، روزی روزگاری در هالیوود و بامب‌شل را از پیش رو برداشت.

بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که انگل موفق شده عملکرد خیره‌کننده‌ای هم در باکس آفیس از خود به جا بگذارد و با حدودا ۱۴۰ میلیون دلار فروش در سراسر جهان به یکی از معدود فیلم‌هایی تبدیل شود که هم موفق شده از جشنواره‌ای همچون کن نخل طلایی ببرد و هم حجم قابل توجهی از مخاطبان را به سینما بکشاند.

اما در بخش آثار تلویزیونی جایزه بهترین بازیگر مرد در یک مجموعه درام به پیتر دینکلیج رسید تا آخرین جوایز ممکن برای او بخاطر سریال بازی تاج و تخت هم رقم بخورد. جایزه بهترین بازیگر زن در یک مجموعه درام نیز به جنیفر آنیستون برای برنامه صبحگاهی (The Morning Show) رسید.

در بخش سریال‌های کمدی تونی شالهوب بازیگر آمریکایی لبنانی‌تبار برای ایفای نقش در خانم میزل شگفت‌انگیز برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد.

گرچه مجموعه کمدی فلیبگ در بخش گروه بازیگران نتوانست موفق ظاهر شود اما بازیگر اصلی این اثر یعنی فیبی والر-بریج جایزه بهترین بازیگر زن در یک مجموعه تلویزیونی کمدی را به دست آورد.

در ادامه می‌توانید لیست کامل جوایز اهدا شده در مراسم انجمن بازیگران آمریکا را بررسی کنید:

بهترین گروه بازیگری: «انگل»

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد: واکین فینیکس برای «جوکر»

بهترین بازیگر نقش اصلی زن: رنی زلوگر برای «جودی»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: برد پیت برای «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن: لورا درن برای «داستان ازدواج»

بهترین گروه بدل‌کاری یک فیلم سینمایی: «انتقامجویان: پایان بازی»

بهترین گروه بازیگری یک سریال درام: «تاج»

بهترین گروه بازیگری یک سریال کمدی: «خانم میزل شگفت‌آور»

بهترین بازیگر مرد یک سریال درام: پیتر دینکلیج برای «بازی تاج و تخت»

بهترین بازیگر زن یک سریال درام: جنیفر آنیستن برای «برنامه صبحگاهی»

بهترین بازیگر مرد یک سریال کمدی: تونی شالهوب برای «خانم میزل شگفت‌آور»

بهترین بازیگر زن یک سریال کمدی: فیبی والر-بریج برای «فلیبگ»

بهترین بازیگر مرد یک فیلم تلویزیونی یا سریال کوتاه: سام راک‌ول برای «فاسی/وردون»

بهترین بازیگر زن یک فیلم تلویزیونی یا سریال کوتاه: میشل ویلیامز برای «فاسی/وردون»

بهترین گروه بدل‌کاری یک سریال کمدی یا درام: «بازی تاج و تخت»

