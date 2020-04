فیلم جدید گلشیفته فراهانی در نتفلیکس منتشر شد

فیلم جدید گلشیفته فراهانی بازیگر ایرانی که چند سالی است به خارج از کشور مهاجرت کرده به نام استخراج به بازار آمد. فیلم استخراج که بازیگر اصلی آن کریس همسورث است یکی از معدود فیلم‌های جریان اصلی است که گلشیفته فراهانی در خارج از کشور در آن بازی کرده است و توسط کمپانی معتبر نتفلیکس منتشر شد.

این فیلم اکشن تریلر که قبل‌تر نامش «داکا» بود توسط سام هارگریو کارگردانی شده و جو روسو یکی از برادران روسو که برای ساخت فیلم‌های ابرقهرمانی «انتقام جویان» مارول شهرت دارد فیلمنامه‌اش را نوشته است. فیلمنامه‌ی فیلم «استخراج» اقتباسی از یک کمیک بوک به نام «Ciudad» است که جو و آنتونی روسو و اندی پرک کتاب را نوشته‌اند. به جز کریس همسورث و گلشیفته‌ فراهانی بازیگران هندی در این فیلم جلوی دوربین رفته‌اند.

قهرمان داستان تایلر ریک (با بازی کریس همسورث) است. یک سرباز مزدور و آدم اجیر شده در بازار سیاه که توسط همکار دیگر نیک خان (با بازی گلشیفته فراهانی) استخدام می‌شود تا پسر یکی از بزرگترین تاجران مواد مخدر هندوستان را نجات بدهد. برای نجات پسرک از چنگال قاچاقچیان به هند و بنگلادش سفر می‌کند. این ماموریتی خطرناک است که تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد و زندگی تایلر و آن پسرک را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

فیلم «استخراج» در شرایطی که سینماها تعطیل است و کمتر فیلمی جدید به بازار عرضه می‌شود توسط نتفلیکس روی اینترنت قرار گرفته و به همین دلیل شانس دیده شدنش از حالت عادی بیشتر است. فیلم نقدهای متناقضی از سوی منتقدان دریافت کرده است که بیشتر آن‌ها بازی کریس همسورث و کار جلوه‌های ویژه و بدلکاران را ستایش کرده‌اند اما نسبت به خشونت بیش از حد فیلم نظرشان منفی بوده است.

آگوست سال ۲۰۱۸ اعلام شد که سام هارگریو قرار است فیلم «داکا» را با فیلمنامه‌ی جو روسو بسازد. نوامبر ۲۰۱۸ گروه بازیگران فیلم از جمله کریس همسورث و گلشیفته فراهانی تایید شدند. تولید فیلم اواخر همان ماه در بمبئی آغاز شد. بخش‌هایی از فیلم هم در تایلند و داکای بنگلادش فیلمبرداری شد.

امتیاز فیلم در سایت روتن تومیتوز ۶۳ از ۱۰۰ است و حدود ۱۰۰ ریویو روی آن نوشته شده. در سایت متاکریتیک امتیازی که فیلم کسب کرده ۵۶ از ۱۰۰ است. نظر منتقدان درباره‌ی فیلم‌ جدید گلشیفته فراهانی چندان هم مثبت نبوده است.

پیتر تراورس از رولینگ استونز به فیلم از پنج ستاره دو ستاره داده و می‌نویسد: «فیلم «استخراج» در نهایت هدفش این بوده که مبارزه‌ی شاعرانه‌ای مثل سری فیلم‌های «جان ویک» داشته باشد اما بیشتر به یک بازی کامپیوتری مثل «شکار انسان ۲» (Manhunt 2) شبیه شده با بدلکاری‌های حیرت‌انگیز که کنار هم آورده‌ شده‌اند تا خشونتی بیش از اندازه را رقم بزنند. فقط به جای آواتارهای بازی آدم‌های حقیقی نقش‌ها را بازی می‌کنند.»

البته این که بدلکاری‌های فیلم تا این حد مورد توجه قرار گرفته عجیب نیست. کارگردان فیلم مسئول بدلکاری فیلم‌های ابرقهرمانی برادران روسو بوده است. این اولین فیلم بلند هارگریو در مقام کارگردان است. او پیش از این فقط شش فیلم کوتاه کارگردانی کرده بود.

رابی کالین منتقد تلگراف از فیلم خوشش آمده و امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ را به آن داده است و نوشته: «درست مثل اسم ابزورد قهرمان فیلم، تایلر ریک، این فیلم کاری احمقانه و در عین حال به شدت بامزه با ژانر انجام می‌دهد. به این معنی که فیلم پر از تیراندازی و هلیکوپتر است و هر ده دقیقه یا چیزی همین حدود یک نفر از پشت بام جایی به پایین پرتاب می‌شود و مشکلی هم نیست چون اصلا بستر فیلم «استخراج» همین بدلکاری‌هاست.»

نشریه‌ی تایم که از فیلم «استخراج» چندان خوشش نیامده و به نظر نویسنده‌اش فیلم احمقانه‌ای است از بازی گلشیفته فراهانی در فیلم تعریف کرده و می‌نویسد:‌ «فیلم به ندرت اسمش را می‌گوید. نیک خان کاراکتری است که گلشیفته فراهانی بازیگر ایرانی نقش‌اش را بازی می‌کند که او را در فیلم‌های اصغر فرهادی کارگردان تحسین‌شده‌ی ایرانی دیده بودیم اما احتمالا برای بازی در نقش همسر آدام درایور در فیلم «پترسون» جیم جارموش او را به خاطر می‌آورید. فراهانی بازی گرمی دارد و البته نقشش در «استخراج» به اندازه‌ی کافی بزرگ نیست. اما وقتی با آن اسلحه‌های بزرگ شروع به شلیک می‌کند در پایان فیلم لحظات اعجاب‌آوری دارد. این کاراکتری است که ارزشش را دارد فیلمی به اسم خودش داشته باشد و البته امیدواریم از این یکی فیلم بهتری از کار دربیاید.»

دیوید الریش از ایندی‌وایر به فیلم امتیاز ۵۰ از ۱۰۰ را داده و نوشته است:‌ «بین حیرت و یکنواختی و ملال خط مشخصی وجود دارد و در فیلم «استخراج» لحظاتی هست که حتی بازی کریس همسورث هم نمی‌تواند این خط را محو کند و فیلم به ورطه‌ی ملال می‌افتد.»

با این حال منتقدان روی یک نکته متفق‌القول هستند که در این روزهای کرونا و قرنطینه این تریلر با اکشن خوبی که دارد می‌تواند برای علاقمندان سینما مفرح باشد.

از آن جایی که دیدن فیلم‌های بین‌المللی بازیگر جهانی برای ایرانی‌ها جذاب است خیلی سریع زیرنویس فارسی فیلم «استخراج» هم در دسترس قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:

نت‌فلیکس آثار برجسته تاریخ سینما را هم به کلکسیونش اضافه می‌کند

The post فیلم جدید گلشیفته فراهانی در نتفلیکس منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala