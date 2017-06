اگر بخواهیم به دنبال یک بازی پلتفرمر بسیار زیبا روی کنسول ایکس‌باکس وان باشیم، بازی Ori and the Blind Forest یکی از بهترین عنوان‌هایی خواهد بود که می‌توانید آن را تجربه کنید. اتفاقا این بازی کلی هم طرفدار پیدا کرد و با استقبال بسیار زیاد گیمرها مواجه شد.

ب گذشته بازی Ori and the Will of the Wisps برای کنسول ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی‌ معرفی شد. این بازی پلتفرمر همانند قسمت قبلی خودش از موسیقي‌های بسیار زیبایی بهره می‌برد و روند سکوبازی دو بعدی بسیار هیجان‌انگیز، چالش‌برانگیز و جذابی دارد. البته موضوع جالب در زمان معرفی این بازی، اجرای زنده‌ موسیقی‌های بازی در خود سالن برگزاری کنفرانس مایکروسافت بود.

البته هنوز قسمت‌های مربوط به قیمت بازی به نمایش در نیامده، اما تصاویر و تریلری که از بازی منتشر شد نشان می‌دادند که بازی همچنان همان فضای قسمت قبلی را حفظ کرده است. براساس اطلاعات منتشر شده این بازی برای ایکس‌باکس وان و ویندوز ۱۰ عرضه خواهد شد. هنوز تاریخ عرضه بازی اعلام نشده است.

دانلود mp4

منبع:‌ The Verge



مطلب بازی Ori and the Will of the Wisps برای ایکس‌باکس وان معرفی شد برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala