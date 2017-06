نسخه بازسازی شده Shadow of the Colossus معرفی شد

بازی Shadow of the Colossus یکی از بهترین بازی‌های کنسول PS2 به حساب می‌آید. این عنوان آنقدر بین گیمرها محبوبیت دارد که سونی نسخه ریمستر شده آن را برای PS3 هم عرضه کرد. حالا سونی اعلام کرد که نسخه بازسازی شده این عنوان با گرافیک بهتر برای کنسول پلی‌استیشن ۴ معرفی کرد. البته هنوز تاریخ عرضه این بازی مشخص نشده و تنها گفته شده در سال ۲۰۱۸ راهی بازار خواهد شد.

تاریخ عرضه نسخه بازسازی شده Shadow of the Colossus برای پلی‌استیشن ۴ مشخص نشده است.

این بازی با همکاری سونی ژاپن و استودیوی BluePoint Games ساخته می‌شود. استودیوی BluePoint Games تا این لحظه بازی‌ّهای زیادی را بازسازی کرده که از بین آن‌ها می‌توان به مجموعه بازی‌ّهای Metal Gear Solid و Uncharted Collection اشاره کرد.

سونی تریلری هم از نسخه بازی‌سازی شده Shadow of the Colossus منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید. در این تریلر مشخص شده که بازی از گرافیک بسیار خوبی بهره می‌برد. اگر این بازی را تا این لحظه تجربه نکرده‌اید، حتما آن را روی پلی‌استیشن ۴ بازی کنید. سازندگان این بازی همین چند ماه پیش The Last Guardian را هم برای PS4 عرضه کرده بودند.

منبع: Gematsu



