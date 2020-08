طرفداران بازی آخرین بازمانده از ما نگران اقتباس تلویزیونی نباشند

شبکه اچ‌بی‌او قصد دارد با سریال آخرین بازمانده از ما (Last of us) داستان الی و جوئل را گسترش دهد و بینندگان را با سویه‌های جدیدی از زندگی شخصیت‌های محوری بازی‌های ناتی‌داگ آشنا کند.

«کریگ مازن» نویسنده و سازنده سریال پرطرفدار چرنوبیل به کمک «نیل دراکمن» نویسنده و کارگردان هر دو نسخه‌ی بازی آخرین بازمانده از ما، قصد دارد بر اساس این بازی‌ها یک سریال درام برای شبکه اچ‌بی‌او بسازد.

پس از اعلام حبر ساخت این مجموعه تلویزیونی، بسیاری از دوست‌داران بازی آخرین بازمانده از ما بابت کیفیت نهایی این اقتباس نگران شدند؛ زیرا بازیکنان تجربه‌ی چندان خوبی از قدم گذاشتن بازی‌های محبوبشان به دنیای سینما و تلویزیون ندارند. اما اینطور که پیداست در این مورد باید به محصول اچ‌بی‌او و مازن خوش‌بین باشیم به این خاطر که آن‌ها بیش از آنکه به دنبال بازتعریف یا تغییر داستان بازی‌ها باشند، قصد دارند آن را «گسترش» دهند.

مازن در مصاحبه‌ی اخیر خود درباره نگرانی‌های هواداران در این‌باره بیان کرده‌است: «تغییراتی که ما اعمال می‌کنیم برای بخشیدن ابعاد جدیدی به شخصیت‌ها و گسترش داستان است، نه برای خنثی‌سازی محتوا بلکه در جهت بهبود آن گام برمی‌‌داریم».

بازی آخرین بازمانده از ما در سال ۲۰۱۳ به‌صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۳ منتشر شد و کمی بعد با شروع نسل هشتم بازی‌های ویدیویی نسخه بازسازی شده آن راهی پلی‌استیشن ۴ شد. این بازی بخش نخست از ماجراجویی‌های جوئل و الی را به تصویر می‌کشید و بعد از چند سال انتظار، در خرداد ماه سال جاری سونی و ناتی‌داگ نسخه دوم این بازی را هم منتشر کردند تا شاهد عواقب تصمیمات گرفته شده در بازی نخست بر آینده شخصیت‌ها باشیم.

برخی از بازیکنان و منتقدان با پایان‌بندی و داستان بازی آخرین بازمانده از ما: پارت دوم مشکل داشتند و اتفاقات آن را متناسب با بازی اول و تیپ شخصیت‌های آن نمی‌دانستند. اما به هرشکل، قسمت دوم آخرین بازمانده از ما توانست در کمتر از ۳ روز بیش از ۴ میلیون نسخه به فروش برساند و بهترین فروش هفته‌ی اول در بین تمام بازی‌های ساخته‌ی سونی را به اسم خود ثبت کند. حالا بسیاری از بازیکنان منتظر ساخت و پخش سریال اچ‌بی‌او هستند تا ببیند این شبکه آمریکایی قصد دارد چه بخش‌های ناگفته‌ای از زندگی قهرمان‌های بازی‌ها را روایت کند.

