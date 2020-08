دواین جانسون ملقب به راک یکی از محبوب‌ترین و در عین حال گران‌ترین ستاره‌های هالیوود است که برای هر فیلم حدود ۲۰ میلیون دلار دستمزد می‌گیرد.

حضور راک می‌تواند به تنهایی فروش یک اثر سینمایی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و موفقیت آن را بیمه کند؛ به همین دلیل هم دستمزد این بازیگر عموما رقمی نجومی است که حتی در مقیاس هالیوود عدد سنگینی به نظر می‌رسد.

در سال ۲۰۱۹ مجله فوربز اعلام کرد جانسون با درآمد ۸۹/۴ میلیون دلاری پردرآمدترین بازیگر هالیوود بوده است. این بازیگر در سال ۲۰۱۸ هم دومین هنرپیشه پردرآمد سال لقب گرفت و تنها جرج کلونی با درآمد ۲۳۳ میلیون دلاری در رتبه‌ای بالاتر قرار گرفته بود؛ گرچه باید به این نکته هم اشاره کنیم که کلونی سال ۲۰۱۸ شرکتی که بنیان‌گذارش بود را فروخت و عمده درآمد سالیانه او از همین محل تامین شد.

به این ترتیب واضح است که راک در سال‌های اخیر گران‌قیمت‌ترین ستاره سینمای آمریکا بوده است. اما وقتی از دستمزد بالای این بازیگر حرف می‌زنیم دقیقا چه اعدادی را مد نظر داریم؟

۲۰ میلیون دلار برای هر فیلم سینمایی

براساس بررسی خبرگزاری بیزنس اینسایدر راک به شکل متوسط از هر فیلم سینمایی درآمدی ۲۰ میلیون دلاری دارد یا بهتر است بگوییم تنها با چنین اعداد و ارقامی می‌شود دواین جانسون را راضی کرد تا در یک اثر سینمایی حضور پیدا کند. برای مثال بررسی‌های وال‌استریت جورنال نشان می‌دهد این بازیگر قرار است برای حضور در فیلم سینمایی «اعلان قرمز» (Red Notice‎) حدود ۲۲ میلیون دلار دستمزد بگیرد. این رقم شامل ۲۱ میلیون دلار دستمزد بازیگر و ۱ میلیون دلار پرداخت برای شبکه‌های اجتماعی است.

راک شبکه‌های اجتماعی بسیار پرمخاطبی دارد و تولیدکنندگان بابت این نوع تبلیغات هزینه جداگانه‌ای را می‌پردازند که شامل هزینه‌های بازاریابی فیلم می‌شود. این را هم اضافه کنیم که رقم ۲۲ میلیون دلار شامل درصدی از سود فیلم که بستگی به عملکرد آن در گیشه‌ دارد نیست و این رقم به شکل جداگانه به جانسون پرداخت خواهد شد.

با پردرآمدترین بازیگران جهان در سال ۲۰۱۹ آشنا شوید

به عنوان یک نمونه دیگر می‌توان به فیلم «جومانجی: مرحله بعدی» (jumanji: the next level) اشاره کرد که راک برای ایفای نقش در آن دستمزد ۲۳/۵ میلیون‌ دلاری گرفت. او همچنین برای حضور در مجموعه «فوتبالیست‌ها» (Ballers) محصول شبکه HBO در هر قسمت دستمزدی ۷۰۰ هزار دلاری دریافت کرده است.

البته درآمد دواین جانسون از یک اثر سینمایی صرفا از طریق دستمزد هنرپیشگی تامین نمی‌شود. او در بعضی آثار به عنوان تهیه‌کننده نیز سرمایه‌گذاری می‌کند؛ برای مثال راک از تهیه‌کنندگان فیلم «آسمان‌خراش» (Skyscraper) یا فیلم اعلان قرمز که پیش‌تر به آن اشاره کردیم بود. ظاهرا حدود ۳۰ درصد سود این آثار هم به‌واسطه تهیه‌کننده‌بودن به او می‌رسد.

ثروت خالص راک چقدر است؟

براساس پروژه‌های مختلفی که راک در آن‌ها حضور داشته از آثار سینمایی گرفته تا قراردادهایی که با شبکه‌های تلویزیونی و برندهای تجاری دارد، تخمین‌ زده می‌شود که این بازیگر ثروت خالصی معادل ۳۲۰ میلیون دلار در اختیار داشته باشد.

درباره برندهای تجاری و درآمد راک از طریق آن‌ها می‌توان به موارد گوناگونی اشاره کرد اما صرفا برای مثال این چهره از محل قرارداد با «فورد» (Ford) و «آندر آرمور» (Under Armour) سالانه حدود ۴۰ میلیون دلار درآمد دارد.

