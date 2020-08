در شرایطی که فیلم‌های زیادی این روزها از شبکه‌های استریمی پخش می‌شود (از نتفلیکس بگیرید تا آمازون پرایم، هولو، HBO و بقیه) سایت ایندی‌وایر سعی کرده انتخاب‌هایتان را محدودتر کند تا راحت‌تر بتوانید انتخاب کنید. این مطلب عناوین فیلم‌هایی است که کارگردانان مشهور مشتاق دیدنشان در شبکه‌های استریم هستند. اینکه فیلمسازانی مثل کریستوفر نولان، کوئنتین تارانتینو، مارتین اسکورسیزی، آری آستر، بونگ جون هو و دیگران چه فیلم‌هایی می‌خواهند ببینند می‌تواند راهنمای خوبی برای فیلم دیدن باشد.

در بسیاری موارد این انتخاب فیلم‌های محبوب در طول گفت‌وگوهای این کارگردانان مشخص شده است یا در نظرخواهی سالانه‌ی ایندی‌وایر در مورد بهترین فیلم‌های سال گفته‌اند که مایل به تماشای چه فیلمی هستند. حالا فیلم‌های محبوب فیلمسازان مشهور در شبکه‌های استریم در دسترس است تا شما هم اگر تا امروز آن‌ها را ندیده‌اید تماشایشان کنید.

۱. پدرو آلمادووار

فیلم محبوب: پروژه‌ی فلوریدا

پروژه‌ی فلوریدا عنوان اصلی: The Florida Project

The Florida Project کارگردان: شان بیکر

شان بیکر بازیگران: ویلم دفو

ویلم دفو پخش: نتفلیکس

آلمادووار می‌گوید: «این فیلم مرا به یاد «فراموش‌ شده‌ها» ساخته‌ی لوئیس بونوئل می‌اندازد و محبوب‌ترین فیلم من از سال ۲۰۱۷ است. بیکر از قلب خودش و توانایی ویژه‌اش در مختصر و بریده‌گویی برای تعریف کردن داستان گروهی از بچه‌ها که در یک ساختمان فقیرانه زندگی می‌کنند استفاده می‌کند. ساختمانی به رنگ صورتی که به دنیای دیزنی شباهت دارد. ویلم دفو از ظرافت و فریبندگی در بازی‌اش برخوردار است. علاوه بر او فیلم دو کشف بزرگ دارد: بروکلین پرینس که نقش دخترک را بازی می‌کند و بریا وینایت که نقش مادرش را دارد. امیدوارم که وینایت همه‌ی آن تحسین و تمجیدی را که کورتنی لاو زمانی لایقش بود و به طرز ناعادلانه‌ای نتوانست به آن دست پیدا کند، به دست آورد. هیچ فیلم دیگری در سال ۲۰۱۷ حقیقت را این‌چنین ملموس به تصویر نکشیده بود. شان بیکر کارگردانی است که برای آینده رویش شرط می‌بندم.»

۲. لین رمزی

فیلم محبوب: روما

روما عنوان اصلی: Roma

Roma کارگردان: آلفونسو کوارون

آلفونسو کوارون بازیگران: یالیتزا آپاریچیو

یالیتزا آپاریچیو پخش: نتفلیکس

وقتی از لین رمزی خواستند تا بهترین فیلم ۲۰۱۸ را نام ببرد فقط یک جواب داشت:‌ «روما». رمزی برای فیلم آلفونسو کوارون کارگران مکزیکی که سه بار برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شده نوشت: «ساختن یک درام حماسی از زندگی روزمره‌ی دو زن و تبدیل کردن داستان آن‌ها به سینمای همه‌جانبه کار فوق‌العاده‌ای است. صدا و تصویر کاری می‌کنند که احساس کنید داخل جهان آن هستید. چیزی شبیه به واقعیت مجازی اما احساسی‌تر. یک فیلم کلاسیک مدرن که این روزها چنین فیلم‌هایی خیلی نایاب است. به لحاظ تکنیکی فیلم بی‌همتایی است. هر جزییات و هر لحظه‌ای کاملا حساب‌شده است اما در عین حال این حس را می‌دهد که ناگهان در همان لحظه اتفاق افتاده است. بسیاری از سکانس‌ها به طرز غیرقابل انکاری در مغز رسوخ می‌کنند، چیزهایی مثل سورئالیسم زندگی، ارتباطات، وحشت، شوخ‌طبعی و زیبایی.»

۳. مارتین اسکورسیزی

فیلم محبوب: نیمه‌ی تابستان

نیمه‌ی تابستان عنوان اصلی: Midsommar

Midsommar کارگردان: آری آستر

آری آستر بازیگران: فلورنس پیو

فلورنس پیو پخش: آمازون پرایم

مارتین اسکورسیزی آن‌قدر طرفدار آری آستر است که برای نسخه‌ی بلو-ری آن یادداشت اختصاصی نوشت. کارگردان فیلم‌های «مرحوم» و «رفقای خوب» درباره‌ی این فیلم ترسناک عجیب و غریب نوشت: «نمی‌خواهم هیچ چیزی را درباره‌ی این فیلم لو بدهم چون باید خودتان کشفش کنید. می‌توانم به شما بگویم که کنترل فرمی فیلم درست به تاثیرگذاری فیلم «موروثی» است شاید این‌جا حتی تاثیرگذارتر باشد و چنان به احساسات کاراکترها نقب می‌زند که به اندازه‌ی فیلم اولش واقعی و البته به شدت آزاردهنده است. می‌توانم این را هم اضافه کنم که شاهد اتفاقات بصری واقعا درخشانی در این فیلم خواهید بود به خصوص در بخش پایانی که احتمالا هیچ‌وقت فراموشش نمی‌کنید. من که فراموش نخواهم کرد.»

۴. بونگ جون هو

فیلم محبوب: موروثی

موروثی عنوان اصلی: Hereditary

Hereditary کارگردان: آری آستر

آری آستر بازیگران: تونی کولت

تونی کولت پخش: آمازون پرایم

بونگ جون هو برنده‌ی اسکار سال گذشته درباره‌ی فیلم اول آری آستر می‌گوید: «در عین حال که فیلم نمونه‌ی بی‌عیب و نقصی از کار در ژانر است که در آن المان‌های پنهان و مرموز به طرز هوشمندانه‌ای در هم تنیده شده‌اند اما گاهی هم فکر می‌کنم که ژانر پوششی برای آن وحشت واقعی است. چون وحشت حقیقی از خود خانواده می‌آید. یکی از وحشتناک‌ترین سکانس‌های فیلم سکانس شام در آن فضای تیره و تار است که هیچ عنصر پنهان و اسرارآمیزی ندارد و فقط روی اجرای انفجاری تونی کولت بنا شده است. فیلم به ظاهر درباره‌ی جهنمی است که خانواده نسل اندر نسل از آن رنج می‌کشند و توسط نیروهای شیطانی بلعیده شده‌اند اما درواقع باید گفت که جهنم خود خانواده است.»

۵. کریستوفر نولان

فیلم محبوب: نخستین انسان

نخستین انسان عنوان اصلی: First Man

First Man کارگردان: دیمین شزل

دیمین شزل بازیگران: رایان گاسلینگ

رایان گاسلینگ پخش: آمازون

درام بیوگرافیک دیمین شزل درباره‌ی نیل آرمسترانگ فروش ناامیدکننده‌ای داشت اما حداقل یک تحسین‌کننده‌ی معتبر با کارنامه‌ی درخشان به لطف کریستوفر نولان دارد. کارگردان «دانکرک» و «اینسپشن» سر و صدای زیادی برای این فیلم به پا کرد و گفت: «این فیلمی است که استادانه برنامه‌ی فضایی آپولو را بازآفرینی کرده است. با جزییات فیزیکی که کاملا متقاعدکننده هستند و لایه‌های سینمایی تو در تو و عمیقی که نشان دهنده‌ی باورها و تضمینی برای سینمای دیمین شزل است. طبیعت دیدگاه رادیکال و به شدت ذهنی و درونی شزل در فیلم به تدریج مثل یک شوک آشکار می‌شود.» فیلم «نخستین انسان» دیمین شزل به طرز عجیبی در فصل جوایز نادیده گرفته شد. بخشی از حاشیه‌هایش هم به دلایل سیاسی بود که پرچم آمریکا را برفراز کره‌ی ماه نمایش نداده بود.

۶. کوئنتین تارانتینو

فیلم محبوب: شبکه‌ی اجتماعی

شبکه‌ی اجتماعی عنوان اصلی: The Social Network

The Social Network کارگردان: دیوید فینچر

دیوید فینچر بازیگران: جسی آیزنبرگ، جاستین تیمبرلیک

جسی آیزنبرگ، جاستین تیمبرلیک پخش: نتفلیکس

کوئنتین تارانتینو درباره‌ی بهترین فیلم انتخابی‌اش از قرن بیست و یکم حرف زیادی نمی‌زند. فقط می‌گوید که این مقام در اختیار فیلم «شبکه‌ی اجتماعی» قرار می‌گیرد. تارانتینو گفت: «این فیلم شماره‌ی یک در میان انتخاب‌هایم است چون بهترین است. همین. در هر رقابتی همه‌ی رقبایش را نابود خواهد کرد.» او اضافه می‌کند که آرون سورکین فیلمنامه‌نویس «شبکه‌ی اجتماعی» بزرگترین دیالوگ‌نویس فعال حال حاضر جهان است. ستایش کوچکی نیست چون خیلی‌ها این مقام را از آن خود کوئنتین تارانتینو می‌دانند. فیلم «شبکه‌ی‌ اجتماعی» داستان چگونگی به وجود آمدن فیس‌بوک توسط مارک زوکربرگ است و اینکه چه‌طور او در خوابگاه دانشجویی و بعد از اینکه دلش شکسته شد شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک را طراحی کرد.

نقد فیلم شبکه اجتماعی؛ بهترین فیلم یک دهه‌ی اخیر از نظر کوئنتین تارانتینو

۷. پل توماس اندرسون

فیلم محبوب: لیدی برد

لیدی برد عنوان اصلی: Lady Bird

Lady Bird کارگردان: گرتا گرویگ

گرتا گرویگ بازیگران: سیرشا رونان، تیموتی شالامه

سیرشا رونان، تیموتی شالامه پخش: نتفلیکس

پل توماس اندرسون نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین کارگردانی سال ۲۰۱۸ برای فیلم «رشته خیال» بود. یکی از رقبایش در آن دوره گرتا گرویگ با فیلم «لیدی برد» بود. اما پل توماس اندرسون چیزی جز ستایش ندارد که درباره‌ی کارگردان رقیبش بگوید. او به خصوص به بازی که گرتا گرویگ توانسته از سیرشا رونان بگیرد اشاره می‌کند و می‌گوید: «ببینید بازیگر اصلی فیلم ایرلندی است اما قرار است در فیلم کسی از کالیفرنیا و حتی دقیق‌تر از ساکرامنتو باشد. و شما با خودتان فکر می‌کنید: «او چه‌طور این کار را انجام می‌دهد؟» این بهترین احساس است. وقتی می‌بینید که حقه‌ی جادویی جلوی چشمتان اتفاق می‌افتد و همه‌ی چیزهایی که درباره‌ی کارگردانی می‌دانستید کنار گذاشته می‌شود.»

۸. دیمین شزل

فیلم محبوب: دانکرک

دانکرک عنوان اصلی: Dunkirk

Dunkirk کارگردان: کریستوفر نولان

کریستوفر نولان بازیگران: مارک رایلنس

مارک رایلنس پخش: آمازون

دیمین شزل درباره‌ی درام جنگی کریستوفر نولان که مربوط به نجات یافتن سربازان متفقین از حمله‌ی آلمان‌ها به دانکرک است می‌گوید: «این سینما به فرم موسیقی است. جریان نفس‌گیر و متوالی تصاویر و صدا که همان حس اصلی و قدیمی را در خودشان دارند. برای چنین فیلم بزرگی، به تصویر کشیدن چنین اتفاق حماسی در دل خودش سادگی دارد. صورت‌ها، بدن‌ها، زمین و دریا و آسمان. فیلم مرا به یاد درس‌هایی از سینمای صامت می‌اندازد. وقتی هر چیزی به جز نکات اصلی را کنار می‌زدید و آن‌وقت می‌توانستید به ضربان قلب واقعی یک چیز گوش بدهید.»

۹. وس اندرسون

فیلم محبوب: همسایه‌ی من توتورو

همسایه‌ی من توتورو عنوان اصلی: My Neighbor Totoro

My Neighbor Totoro کارگردان: هایائو میازاکی

هایائو میازاکی صداپیشگان: هیتوشی تاکاگی

هیتوشی تاکاگی پخش: HBO Max

وس اندرسون برای مدت طولانی مدافع انیمیشن‌های هایائو میازاکی بوده است. سر کنفرانس مطبوعاتی انیمیشن خودش «جزیره‌ی سگ‌ها» در جشنواره‌ی برلین اندرسون از فیلم‌های میازاکی به عنوان الهام‌بخش بزرگ برای ساخت این فیلمش نام برد. او گفته بود که عشق زیادش به فیلم «همسایه‌ی‌ من توتورو» فیلمی است که عاشقش است و نیروی محرکه‌ی پشت ساخت «جزیره‌ی سگ‌ها» بوده است. او گفته بود: «یک هیولای بزرگ داریم و یک سری روح اما دو سوم فیلم سر تمیز کردن خانه، پرسه زدن در املاک، آشنایی با همسایه‌ها و حمام کردن می‌گذرد.» اندرسون این فیلم را تحسین می‌کند و معتقد است:‌ «طبیعت به شکلی پررنگ در این فیلم وجود دارد. انواع متفاوتی از ریتم‌ها که خیلی بیشتر از چیزی است که در فیلم‌های آمریکایی می‌بینیم.»

۱۰. گیلرمو دل تورو

فیلم محبوب: داستان یک روح

داستان یک روح عنوان اصلی: A Ghost Story

A Ghost Story کارگردان: دیوید لووری

دیوید لووری بازیگران: کیسی افلک، رونی مارا

کیسی افلک، رونی مارا پخش: نتفلیکس

گیلرمو دل‌تورو گفته بود که درام متفکرانه‌ی «داستان یک روح» دیوید لووری بهترین فیلم سال ۲۰۱۷ بوده است. فیلمساز «هزارتوی پن» بعدتر در شبکه‌های اجتماعی‌اش هم فیلم را با عنوان «شاهکار» ستایش کرد و این یکی از بهترین داستان‌های سینمایی درباره‌ی ارواح است که تا به حال ساخته شده. کیسی افلک نقش مردی را بازی می‌کند که پس از مرگش در خانه‌اش تبدیل به روح می‌شود. مرد مجبور است با کسانی که دوستشان دارد از جمله همسرش وقت بگذراند.

۱۱. آنا لی‌لی امیرپور

فیلم محبوب: رشته‌ی خیال

رشته‌ی خیال عنوان اصلی: Phantom Thread

Phantom Thread کارگردان: پل توماس اندرسون

پل توماس اندرسون بازیگران: دنیل دی‌لوئیس

دنیل دی‌لوئیس پخش: آمازون

آنا لی‌لی امیرپور به ایندی‌وایر گفته است: «من حتی نمی‌توانم به اندازه‌ی کافی درباره‌ی این فیلم ستایش‌آمیز بنویسم. این یکی از بهترین فیلم‌های سال ۲۰۱۷ است. بازی‌ها، فیلمبرداری و موسیقی…شاهکار است. این سینمای سرخوشانه است. خیلی زیاد احساساتی و به طرز عمیقی صادقانه درباره‌ی تعارض میان عشق رمانتیک و جنون خودبزرگ پنداری یک هنرمند. من فیلم را دو بار دیدم و نمی‌توانم صبر کنم تا دوباره آن را ببینم. و دوباره. پل توماس اندرسون همیشه برنده است.»

۱۲. اولیویه آسایاس

فیلم محبوب: فورد در برابر فراری

فورد در برابر فراری عنوان اصلی: Ford v Ferrari

Ford v Ferrari کارگردان: جیمز منگولد

جیمز منگولد بازیگران: مت دیمون، کریستین بیل

مت دیمون، کریستین بیل پخش: HBO Max

اولیویه آسایاس می‌گوید: «من عاشق کریستین بیل هستم و به نظرم در فیلم «فورد در برابر فراری» کاملا برجسته و درخشان است. درام مسابقه‌ی اتومبیلرانی جیمز منگولد یکی از بهترین فیلم‌های سال ۲۰۱۹ بود.» بیل نقش کن مایلز را در فیلم بازی می‌کند که توسط هنری فورد دوم استخدام می‌شود تا تیم فراری را در مسابقات لمنز شکست بدهد. بیل برای بازی در این فیلم نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد از گلدن گلوب و اتحادیه‌ی بازیگران شد ولی در کمال تعجب اسکار او را نادیده گرفت.

۱۳. سوفیا کوپولا

فیلم محبوب: جواهرات تراش‌نخورده

جواهرات تراش‌نخورده عنوان اصلی: Uncut Gems

Uncut Gems کارگردان: جاش و بن سفدی

جاش و بن سفدی بازیگران: آدام سندلر

آدام سندلر پخش: نتفلیکس

این یکی از فیلم‌های محبوب سوفیا کوپولا از سال ۲۰۱۹ است. کارگردان «گمشده در ترجمه» و «فریب‌خورده» به خصوص بازی آدام سندلر را در نقش اول فیلم ستایش می‌کند و می‌گوید: «فکر می‌کنم آدام سندلر در «جواهرات تراش‌نخورده» فوق‌العاده بود. من کاملا باور کرده بودم که او همان آدم است و می‌توانستی قلبش را زیر آن همه انرژی گیج‌کننده حس کنی.» بعد از اینکه سوفیا کوپولا از بیل موری در «گمشده در ترجمه» بازی گرفت که نامزد جایزه‌ی اسکار شد می‌شود گفت که هیچ‌کس به اندازه‌ی او زیر و بم‌های بازی گرفتن از بازیگران کمدی را در نقش‌های دراماتیک نمی‌داند.

۱۴. لوکا گوادانینو

فیلم محبوب: مرد ایرلندی

مرد ایرلندی عنوان اصلی: The Irishman

The Irishman کارگردان: مارتین اسکورسیزی

مارتین اسکورسیزی بازیگران: آل پاچینو، رابرت دنیرو، جو پشی

آل پاچینو، رابرت دنیرو، جو پشی پخش: نتفلیکس

این فیلم محبوب لوکا گوادانینو از سال ۲۰۱۹ است و مارتین اسکورسیزی هم یکی از محبوب‌ترین کارگردانانش است. او می‌گوید: «پایان فیلم مبهوت‌کننده است درست مثل بازی‌هایی که در مرکز فیلم قرار دارند.» درام گنگستری مارتین اسکورسیزی که یک‌بار دیگر باعث همکاری او با رابرت دنیرو و جو پشی شد نامزد ده جایزه‌ی اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد.

منتقدان «مرد ایرلندی» را یک‌صدا تحسین کردند

۱۵. آری آستر

فیلم محبوب: سوختن

سوختن عنوان اصلی: Burning

Burning کارگردان: چانگ دونگ لی

چانگ دونگ لی بازیگران: آه این یو

آه این یو پخش: نتفلیکس

کارگردان فیلم‌های «موروثی» و «نیمه‌ی تابستان» فیلم کره‌ای چانگ دونگ لی را فیلم محبوبش از سال ۲۰۱۸ می‌داند و می‌گوید: «این مسحورکننده‌ترین فیلمی است که من دیده‌ام که به شدت لایه‌های پیچیده‌ای دارد. سال‌ها بود چنین فیلمی ندیده بودم. حال و هوای اسرارآمیز آن هنوز هم مرا تغذیه می‌کند. سوال‌هایی که مطرح می‌کند هنوز به من انرژی می‌دهند. فیلمی است که زیرکانه هم مبهم است و هم کاملا به هم پیوسته، اثیری است و غیرقابل نفوذ. یک فیلم رویایی درباره‌ی مردمی شبیه جزیره است و این احساس را به مخاطبش می‌دهد که انتهایی ندارد.»

