دنیل دی لوییس با بازیگری خداحافظی کرد

«دنیل دی لوییس» (Daniel Day-Lewis)، از برجسته‌ترین بازیگران تاریخ سینما، می‌خواهد از بازیگری بازنشسته شود. این خبر را سخنگوی دنیل دی لوییس اعلام کرده است. دی لوییس بازیگری حرفه‌ای را از فیلم «گاندی» (Gandhi) در سال ۱۹۸۲ شروع کرد و می‌خواهد تا پایان امسال، بازیگری را به کنار بگذارد. آخرین فیلم دنیل دی لوییس، همکاری دوباره‌ی او را با «پل توماس اندرسن» (Paul Thomas Anderson) رقم می‌زند؛ کسی که کارگردانی و نویسندگی فیلم «خون به پا خواهد شد» را برعهده داشته است.

دنیل دی لوییس تنها بازیگری است که موفق به دریافت سه جایزه‌ی اسکار شده.

دی لوییس که در حال حاضر ۶۰ سالش است، تنها بازیگری است که موفق به دریافت سه جایزه‌ی اسکار از آکادمی شده است. این بازیگر، اولین اسکار خود را برای فیلم «پای چپ من» (My Left Foot) در سال ۱۹۸۹ دریافت کرد. دومین اسکار دنیل دی لوییس به خاطر بازی او در فیلم «خون به پا خواهد شد» (There Will Be Blood) در سال ۲۰۰۷ بود. فیلم «لینکلن» (Lincoln) هم در سال ۲۰۱۲، سومین اسکار دنیل دی لوییس را رقم زد. این فیلم هم‌چنین تا به امروز، آخرین فیلمی بوده که دنیل دی لوییس در آن بازی کرده است.

سخنگوی دنیل دی لوییس، «لزلی دارت»، در بیانیه‌ای اعلام کرده است:

“دنیل دی لوییس دیگر به عنوان یک بازیگر فعالیت نخواهد کرد. او از تمام کسانی که تا به حال با او همکاری کرده‌اند و از طرفدارانش در تمام این سال‌ها، بسیار قدردانی می‌کند. این تصمیم کاملا شخصی است و دنیل دی لوییس هیچ توضیح دیگری در این باره ارایه نخواهد داد.”

دنیل دی لوییس اگر بهترین بازیگر حال حاضر هالی‌وود نباشد، بدون شک یکی از بهترین بازیگرهای اخیر است. او در کنار دریافت سه اسکار، برای دو فیلم «گنگسترهای نیویورک» (Gangs of New York) و «به نام پدر» (In the Name of the Father) هم نامزد دریافت اسکار شده بود.

آخرین فیلم دنیل دی لوییس، Phantom Thread نام دارد. این فیلم قرار است امسال اکران شود.

