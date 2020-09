بنابر گزارش بنیاد سینمایی فارابی مرضیه برومند کار نگارش فیلمنامه و ساخت فیلم عروسکی «شهر موش‌ها ۳» را آغاز کرده است.

بی‌تردید یکی از موفق‌ترین برنامه‌های تلویزیونی دهه‌ی ۶۰ سریال عروسکی «مدرسه موش‌ها» به کارگردانی مرضیه برومند بود. موفقیت‌های این سریال باعث شد برومند در سال ۱۳۶۴ به کمک محمدعلی طالبی فیلم «شهر موش‌ها» را بر اساس شخصیت‌ها و اتمسفر دنیای بچه موش‌های تلویزیون به سینماها بیاورد. در سال ۱۳۹۳ دنباله‌ای برای این فیلم تحت عنوان «شهر موش‌ها ۲» ساخت شد که در آن زمان با فروش ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی توانست عنوان پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران را از آن خود کند. حالا و بر اساس گزارش بنیاد سینمایی فارابی، برومند و این سازمان قصد دارند فیلم عروسکی شهر موش‌ها ۳ را بسازند.

تنها می‌دانیم کار نگارش فیلمنامه توسط مرضیه برومند آغاز شده و اطلاعات بیشتری در خصوص شخصیت‌ها و طرح کلی داستان منتشر نشده است. اما با توجه به اینکه قسمت دوم بر اساس نسل بعدی موش‌های فیلم نخست ساخته شده بود، انتظار داریم در شهر موش‌ها ۳ نیز شاهد اعمال تغییراتی در ظاهر و شخصیت موش‌ها باشیم.

بزرگ‌ترین برگ برنده‌ی سریال مدرسه موش‌ها و بعدتر فیلم شهر موش‌ها شخصیت‌های جالب و دوست‌داشتنی حاضر در قصه بود. نارنجی با آن روحیه‌ی حساس، کپل با پرخوری‌هایش، مبصر با تکیه کلام جالبش و حتی عینکی و خوش خواب با رفتار‌ها و دیالوگ‌های دوست‌داشتنی‌شان از حالت تیپ درآمده و تبدیل به کاراکترهایی شیرین شده بودند.

فیلم‌های شهر موش‌ها ۱ و ۲ با بودجه‌هایی قابل توجه در زمان خودشان ساخته شده‌اند. قسمت اول در سال ۱۳۶۴ با بودجه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی ساخته شد که برای یک نمایش سینمایی عروسکی رقم قابل توجه‌ای به شمار می‌رفت، اما این فیلم با توجه به سلیقه آن روزهای کودکان و نوجوانان ایرانی توانست فروش مناسبی داشته باشد. بر اساس برخی گزارشات برای ساخت قسمت دوم بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه شد، اما این اثر نیز همانند فیلم نخست به موفق به بازگشت سرمایه و سوددهی شد. پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که با درنظر گرفتن تغییر سلیقه کودکان و نوجوانان امروز اگر شهر موش‌ها ۳ نیز با بودجه‌ای چندین میلیارد تومانی ساخته شود، آیا این فیلم توان موفقیت در گیشه را دارد؟ اگر مهم‌ترین دلیل استقبال عموم مردم از این اثر را خاطره‌بازی متولدین دهه‌ی ۶۰ بدانیم، با بررسی آمار و دلایل فروش فیلم‌ها طی سالیان اخیر شانس موفقیت اثر جدید بنیاد فارابی و برومند در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد، مگر اینکه آن‌ها دلایل دیگری برای کشاندن خانواده‌ها به سالن‌های سینما داشته باشند.

