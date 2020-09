کمپانی فیلم‌سازی چینی که وظیفه‌ی تهیه‌کنندگی سریال «شکوفه‌های شانگهای» به کارگردانی وونگ کار وای را برعهده دارد، اعلام کرده این کارگردان هنگ کنگی فیلم «چانگ‌کینگ اکسپرس ۲۰۲۰» را هم خواهد ساخت.

بنیاد ملی فیلم چین در وبسایت خود فهرستی از فیلم‌های مورد تایید را منتشر کرده است که در میان آن‌ها اسم چانگ‌کینگ اکسپرس ۲۰۲۰ به چشم می‌خورد و به این ترتیب پروژه‌ی جدید وونگ کار وای می‌تواند رسما وارد مرحله‌ی پیش تولید شود. تهیه‌کنندگی این فیلم بر عهده‌ی کمپانی فن‌والای است که در ساخت سریال شکوفه‌های شانگهای نیز با کار وای همکاری دارد.

وونگ کار وای سریال شکوفه‌های شانگهای را می‌سازد

اطلاعات چندانی از داستان و طرح کلی فیلم چانگ‌کینگ اکسپرس ۲۰۲۰ در دسترس نیست، اما بر اساس خلاصه داستان منتشر شده در وبسایت بنیاد ملی فیلم چین در این اثر کار وای داستان دو پلیس مرد را وایت می‌کند که هرکدام تجریبات عاطفی متفاوتی را از سر می‌گذرانند. بخشی از این خلاصه داستان به این شرح است: «در هنگ کنگ دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی پلیس دلشکسته‌ای (مامور ۲۲۳) با یک قاتل بلوند روبه‌رو می‌شود و آن‌ها مدت کوتاهی را با یکدیگر می‌گذرانند. در بخش دیگر فیلم، پلیس دلشکسته‌ای (مامور ۶۶۳) می‌بیند زندگی او رفته رفته با نفوذ شخص رویاهایش دستخوش تغییر می‌شود.»

فیلم «چانگ‌کینگ اکسپرس» در سال ۱۹۹۴ به نویسندگی و کارگردانی وونگ کار وای ساخته و اکران شد. این فیلم داستان دو پلیس هنگ کنگی را روایت می‌کند که هر کدام به روشی متفاوت وارد یک ماجرای عاشقانه می‌شوند. از بازیگران این فیلم می‌توان به بریجیت لین، تونی لیانگ چائو-وی، فی وانگ و تاکشی کانشیرو اشاره کرد. اینطور که پیداست فیلم جانگ‌کینگ اکسپرس ۲۰۲۰ دنباله‌ی جانگ‌کینگ اکسپرس است یا حداقل بخش‌های مشترکی با این فیلم دارد؛ زیرا اسم ماموران پلیس ذکر شده در خلاصه داستان پروژه‌ی جدید کار وای دقیقا همانند فیلم قدیمی او است و مشابهت‌های زمانی و مکانی میان این اثر به چشم می‌خورد.

