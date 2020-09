بخش پرتغالی نتفلیکس رسما سریال «رزیدنت اویل: تاریکی بی‌نهایت» را معرفی کرد. این سریال انیمیشنی با حضور شخصیت‌هایی همچون لیان اسکات کندی و کلر ردفیلد در سال ۲۰۲۱ پخش خواهد شد.

اینطور که پیداست نتفلیکس برای توسعه‌ی فیلم‌ها و سریال‌های سری «رزیدنت اویل» برنامه‌های زیادی دارد. پس از تایید ساخت سریال رزیدنت اویل بر اساس زندگی دختران آلبرت وسکر، بخش پرتغالی نتفلیکس با انتشار یک تیزر کوتاه انیمیشن سریالی «رزیدنت اویل: تاریکی بی‌نهایت» را معرفی کرد. بر اساس آنچه در این تیزر دیدیم، لیان اسکات کندی و کلر ردفیلد شخصیت‌های اصلی مجموعه جدید رزیدنت اویل خواهند بود و در سال ۲۰۲۱ باید شاهد پخش این اثر باشیم.

شایان ذکر است ساعاتی پس از انتشار تیزر اشاره شده در کانال یوتیوب نتفلیکس پرتغال، این ویدیو حذف شد و تا به این ساعت نتفلیکس این تیزر را مجددا بارگذاری نکرده است. احتمالا این کمپانی قصد داشته طی روزهای آتی انیمیشن سریالی «رزیدنت اویل: تاریکی بی‌نهایت» را رسما معرفی کند و انتشار زود هنگام تیزر آن در کانال نتفلیکس پرتغال یک اشتباه سهوی بوده است.

تریلر جدید رزیدنت اویل ۸ از جو ترسناک بازی می‌گوید

داستان سریال رزیدنت اویل که توسط نتفلیکس در دست ساخت است در دو خط زمانی متفاوت روایت می‌شود و قرار است ضمن پایبندی به اتفاقات و المان‌های سری بازی‌های رزیدنت اویل، بخش‌های دیده نشده‌ای از زندگی شخصیت‌های اصلی این مجموعه را به تصویر بکشد. در خلاصه داستان رسمی منتشر شده از سوی نتفلیکس برای سریال رزیدنت اویل اینچنین آمده است: «در خط زمانی نخست جید و بیلی ۱۴ ساله به شهر جدید راکون منتقل می‌شوند. یک شهر مصنوعی، نظامی و خشک که سنخیتی با روحیات متلاطم این دخترها در بحبوحه‌ی بلوغ‌شان ندارد. هرچه از حضور خواهران وسکر در شهر جدید راکون می‌گذرد، آن‌ها بیشتر متوجه اعمال و اسرار تاریک و ضدبشری پدرشان می‌شوند؛ فعالیت‌هایی که می‌توانند نسل بشر را منقرض کند. در خط زمانی دوم، تمرکز روی جید خواهد بود و او در یک دنیای زامبی‌محور ضمن مبارزه با این موجودات جهش‌یافته‌ی خطرناک و عبور از چالش‌های پیش رویش، می‌بایست با سایه‌ی گذشته‌ی تاریک خود هم بجنگد.»

منبع: IGN

The post نتفلیکس تیزر سریال رزیدنت اویل: تاریکی بی‌نهایت را اشتباهی لو داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala