فیلم «انگاشته» کریستوفر نولان همچنان صدرنشین باکس آفیس سینماهای آمریکاست و به نظر می‌رسد در این شرایط کرونایی مهم‌ترین منجی سینماها محسوب می‌شود. در حالی که رتبه‌ی دوم و سوم جدول هم در اختیار فیلم‌های جدیدی است که چند هفته‌ای از اکرانشان می‌گذرد نکته‌ی جالب آخر هفته‌ی گذشته حضور فیلم «جنگ ستارگان: امپراطوری ضربه می‌زند» در میان پنج فیلم پرفروش اول است که سه ماهی از اکران دوباره‌اش بعد از ۴۰ سال می‌گذرد.

آخر هفته‌ی گذشته فیلم «انگاشته» با فروشی معادل ۳.۴ میلیون دلار در سینماهای آمریکا توانست رتبه‌ی اول را در جدول فروش کسب کند. فیلم کریستوفر نولان نخستین فیلم مهمی است که بعد از بازگشایی سینماها که بر اثر پاندمی کرونا چند ماهی تعطیل بودند، اکران شد اما با وجود عملکرد خوبش در این دوران نسبت به بقیه‌ی فیلم‌های نولان فروش چندان چشمگیری نداشت و می‌شود گفت که فیلم قربانی تصمیم سینماداران و استودیوها برای کشاندن دوباره‌ی مردم به سینماها شد. فیلم البته فروش جهانی بدی ندارد و به خصوص در انگلستان که چند هفته زودتر از آمریکا اکرانش شروع شد خوب فروخته است.

به روال فیلم‌های قبلی نولان و نزدیکتر از همه به «اینسپشن» یا «تلقین» این فیلمی جاسوسی و اکشن و علمی-تخیلی است و ماجرای مردانی را بیان می‌کند که فقط به سلاحی یک کلمه‌ای مجهزند: «انگاشته» و با همین کلمه قرار است جهان را از شر وقوع جنگ جهانی سوم نجات بدهند. آن‌ها در جهان جاسوس‌های بین‌المللی به ماموریت می‌روند و در نهایت ماموریت آن‌ها در چیزی فراتر از زمان واقعی آشکار می‌شود.

رابرت پتینسون و جان دیوید واشنگتن بازیگران اصلی فیلم هستند که البته منتقدان معتقدند به کاراکتر واشنگتن آن‌طور که باید بها داده نشده است. امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۶۹ از ۱۰۰ است.

در چهار هفته‌ای که از اکران فیلم می‌گذرد برخی منتقدان مثل رابی کالین از تلگراف به فیلم امتیاز کامل ۱۰۰ را داده‌اند و در ستایش آن می‌گویند:‌ «عمق، مهارت و ظرافت و شوخ‌طبعی هوشمندانه‌ی پتینسون یا اجرای الیزابت دبیکی زمانی برایتان آشکار می‌شود که متوجه شده‌اید «انگاشته» واقعا چه مسیری را طی می‌کند. هنوز هم فیلم گیج‌تان می‌کند؟ خب گیج نشوید. یا گیج شوید و از مزه‌مزه‌ کردن این حس لذت ببرید. این فیلمی است که باعث می‌شود خیلی‌ها با شگفتی و لذت برایش دست بزنند و البته به همان اندازه امکان دارد که برخی آن را هو کنند».

منتقد گاردین که کمتر از رابی کالین از فیلم نولان خوشش آمده می‌گوید که چیزی آزاردهنده درباره‌ی فیلم وجود دارد که تاکید و اصرار آن روی ماجراهای شبه علمی‌اش است. چیزی که ممکن است تا انتها از آن سردرنیاورید. این دسته از منتقدان معتقدند که جلوه‌های بصری فیلم نولان متقاعدکننده‌تر از تصاویر و شخصیت‌پردازی‌هایش هستند که البته این ایرادی است که عموما بعضی منتقدان به فیلم‌های نولان می‌گیرند.

فروش فیلم در آمریکا در عرض یک ماه ۴۱.۲ میلیون دلار است که به وضوح شکست مالی برای این پروژه‌ی ۲۰۰ میلیون دلاری محسوب می‌شود.

در رتبه‌ی دوم جدول فیلم ابرقهرمانی نوجوانانه‌ی «جهش یافته‌های جدید» را داریم. فیلمی که جاش بون آن را کارگردانی کرده که او را با ساختن ملودرام «بخت پریشان ما» می‌شناسیم. میسی ویلیامز بازیگر نقش آریا استارک در سریال «بازی تاج و تخت» نقش اول فیلم را بازی می‌کند.

«جهش ‌یافته‌های جدید» آخرین فیلم در مجموعه‌ی «مردان ایکس» است. این اکشن علمی-تخیلی که در زیرگروه فیلم‌های مارول قرار می‌گیرد داستان دنیل است که از بومی‌های آمریکا و اعضای قبیله‌ی شاین است. زمانی که زمین‌های قبیله‌اش را نابود می‌کنند دنی می‌گریزد. او و پدرش ویلیام به جنگل پناهنده می‌شوند و بعد از مدتی هم پدرش کشته می‌شود. دنی که بیهوش شده در بیمارستانی به هوش می‌آید و دکتر به او می‌گوید که موجودی جهش یافته است و توصیه می‌کند دنی تا زمانی که توان کنترل این قابلیت‌هایش را پیدا کند در بیمارستان بماند. دنی به چهار نوجوان دیگر معرفی می‌شود که هر کدام از آن‌ها جهش یافته است و قابلیت‌های خاصی دارد. همه‌ی آن‌ها یک تراژدی را پشت سر گذاشته‌اند.

این پنج نفر کنار هم که قرار می‌گیرند باور دارند که می‌توانند خودشان را تربیت کنند تا به تیم ایکس من بپیوندند. خیلی زود گروه تراژدی‌های گذشته‌شان را جلوی چشمشان می‌بینند. بین این بچه‌ها اتفاقاتی می‌افتد که نزدیک است دنی فدا شود.

بون دلش می‌خواست که فیلمی متفاوت‌ و تاریک‌تر از داستان‌های معمول «ایکس من» بسازد. او ایده‌اش را پیش سایمون کینبرگ می‌برد که یکی از تهیه‌کنندگان سری فیلم‌های «ایکس من» بود. کینبرگ به ماجرا علاقمند می‌شود. پیش تولید فیلم از سال ۲۰۱۷ شروع شد و تابستان همان سال هم فیلمبرداری را شروع کردند. لوکیشن فیلمبرداری بیشتر بیمارستان بود و جاش بون می‌خواست از جلوه‌های ویژه‌ای استفاده کنند که فیلم را شبیه کارهای ترسناکی بکند که بون با آن‌ها بزرگ شده بود.

امتیاز فیلم هر هفته کمتر می‌شود و در حال حاضر منتقدان به آن امتیاز ۴۳ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها می‌گویند بون به جای اینکه فیلم خودش را بسازد انگار فرانکنشتاینی برای سری «مردان ایکس» ساخته است. فیلمی که از نسخه‌های اریجینال این سری خیلی پایین‌تر است. المان‌های ترسناک فیلم چندان هم وحشتناک از کار درنیامده‌اند و به عنوان یک فیلم ابرقهرمانی هم عاری از هیجان لازم است.

فیلم «نامتعادل» ساخته‌ی درک بورته فقط در هفته‌ی اول اکرانش ناموفق بود و بعد از آن موفق شد راهش را به سمت باکس آفیس پیدا کند. فیلم این هفته با فروش یک میلیون دلاری در رده‌ی سوم جدول قرار گرفته است.

این فیلم اکشن فیلم داستان مردی به نام تام کوپر است. مردی که به لحاظ ذهنی بی‌ثبات است و برای اینکه پلیس به او شلیک کند و به این ترتیب بمیرد دست به یک سری قتل می‌زند. او به خانه‌ای هجوم می‌برد و ساکنانش را به قتل می‌رساند. بعد خانه را به آتش می‌کشد و آنجا را ترک می‌کند.

از آن طرف ریچل هانتر زنی است که تازه از همسرش جدا شده و صاحب بچه است. او پسرش را به مدرسه می‌برد که در ترافیک پشت یک کامیون گیر می‌افتد. صاحب کامیون کوپر است و وقتی ریچل اعتراض می‌کند پیاده می‌شود و او را وادار به عذرخواهی می‌کند. ریچل بعدتر می‌خواهد برای مسائل طلاق با وکیلش صحبت کند اما متوجه می‌شود که کوپر تلفنش را دزدیده است. کوپر به تعقیب و آزار ریچل ادامه می‌دهد. ریچل از دست کوپر فرار می‌کند اما کوپر دنبالش می‌رود.

فیلم «نامتعادل» با بازی راسل کرو اولین فیلم جدیدی بود که بعد از بازگشایی سینماها در آمریکا روی پرده رفت.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۴۰ از ۱۰۰ است و منتقدان می‌گویند که حجم خشونت فیلم بی‌دلیل بالاست هر چند بازی راسل کرو جزو نقاط مثبت آن است.

اما امسال چهلمین سالگرد فیلم «جنگ ستارگان: امپراطوری ضربه می‌زند» است. فیلمی که اروین کرشنر براساس کاراکترهای جهان جورج لوکاس آن را سال ۱۹۸۰ ساخت و در سری «جنگ ستارگان» جزو فیلم‌های برتری است که منتقدان به آن امتیاز ۸۲ از ۱۰۰ را داده‌اند و برنده‌ی دو جایزه‌ی اسکار هم شده و حرف آخر درباره‌ی محبوبیتش اینکه در میان ۲۵۰ فیلم برتر imdb در رتبه‌ی پانزدهم قرار گرفته است. مارک همیل، هریسون فورد و کری فیشر بازیگران اصلی فیلم هستند.

برعکس اسمش که در آن اپیزود پنجم آمده این دومین فیلمی بود که از سری «جنگ ستارگان» تولید شد و به نمایش درآمد. قسمت اول را خود لوکاس ساخته بود. جلوه‌های بصری فیلم در دهه‌ی هشتاد به شدت مورد توجه منتقدان قرار گرفت.

فیلم داستان شورشیان در سیاره‌ی یخ زده هاث است. امپراطوری نیروهای خود را برای نابود کردن آن‌ها به سیاره‌ی هاث می‌فرستد. لوک اسکای واکر طبق پیشنهاد اوبی وان کنوبی، شبح نیرو برای تعلیم فنون نیرو و راه و رسم جدای‌ها نزد استاد یودا رفته و از طرفی پرنسس لیا و هان سولو همراه با سایر نیروهای شورشی‌ها درگیر مبارزه با دارث ویدر هستند و به ناچار به شهر ابری پناه می‌برند. لوک در میانه‌های دوره آموزش استاد یودا را ترک می‌کند تا به دوستانش کمک کند اما در بین راه با حقیقت تکان دهنده‌ای رو به رو می‌شود که پدرش همان دارث ویدر است.

تکان‌دهنده‌ترین و احساسی‌ترین قسمت از سری «جنگ ستارگان» است. فیلم مثل قسمت اول از داستان‌های اسطوره‌ای و حتی مذاهب جهانی زیادی الهام گرفته است. عناصری از سریال‌های محبوب کودکی جورج لوکاس مانند «فلش گوردون» هم در آن دیده می‌شود.

منتقدان معتقدند که این فیلمی با جهانی تاریک و درگیرکننده‌تر از بقیه‌ی قسمت‌های سری «جنگ ستارگان» است. فیلمی که در حقیقت پرتره‌ی یک نسل است.

فیلم ضد ایرانی «کافر» در دومین هفته‌ی اکرانش همچنان در باکس آفیس است. فیلم «گالری قلب‌های شکسته» کمدی رمانتیک ناتالی کرینسکی با فروش ۵۰۰ هزار دلاری بعد از سه هفته هنوز در جدول فروش است. داستان زن جوانی که بعد از شکست رابطه‌ی عاطفی‌اش تصمیم به تاسیس یک گالری می‌گیرد که آدم‌ها می‌توانند خرت و پرت‌هایشان از رابطه‌ی گذشته‌شان را در آن بگذارند. امتیاز منتقدان به فیلم ۵۷ از ۱۰۰ است.

بعد نوبت به فیلم‌های تازه‌وارد می‌رسد. فیلم فانتزی ترسناک ماجراجویانه‌ی «میان‌بر» ساخته‌ی آلسیو لیگوری که بازیگر مطرحی هم ندارد اثر ضعیفی است که در اولین هفته‌ی اکرانش وارد باکس آفیس شده است. داستان مخلوق اسرارآمیزی که پنج نوجوان را می‌ترساند بعد از اینکه اتوبوس‌شان در یک جاده‌ی مخروبه به سمت جهانی وحشی می‌رود.

اگر می‌خواهید بدانید چقدر فیلم بدی است دانستن اینکه امتیاز متاکریتیک آن ۲۶ از ۱۰۰ است احتمالا کمکتان می‌کند. منتقدان می‌گویند این فیلم ساختاری آماتوری دارد. فیلمی که حتی ترسناک هم نیست.

فیلم «شیفت آخر» تازه‌وارد دیگر این هفته است. «شیفت آخر» را اندرو کوهن ساخته و کمدی است که ریچارد جنکینز نقش اول آن را بازی می‌کند. فیلم داستان پسرجوانی به نام استنلی است که شیفت آخر یک فست فود است و ناگهان اتفاقی می‌افتد که باعث چرخشی در شغل و زندگی‌اش می‌شود.

منتقدان از فیلم بدشان نیامده و امتیاز آن در متاکریتیک ۶۱ از ۱۰۰ است. بازی جنکینز به خصوص مورد توجه قرار گرفته است که در فیلم «Kajillionaire» هم بازی کرده. فیلمی در ستایش زندگی و چالش‌های آدم‌های معمولی. فیلمنامه‌ی فیلم حساس و باهوش است.

فیلم «Kajillionaire» ساخته‌ی میراندا جولای بهترین فیلم تازه‌وارد باکس آفیس است. درام جنایی که توانسته امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ را در سایت متاکریتیک کسب کند. فیلم داستان زندگی زنی است که زندگی‌اش زیر و رو می‌شود وقتی والدین مجرمش از یک غریبه می‌خواهند برای اجرای نقشه‌ی یک دزدی به آن‌ها بپیوندد.

منتقدان می‌گویند جولای موفق شده که به کاراکترهای ناامید و عجیب و غریبش پیچش‌های ببخشد که هم نگاهش را روشن کند و هم جهانش را توسعه بدهد. این بهترین فیلم جولای تا امروز است.

رتبه‌ی آخر باکس آفیس فیلم «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» است که هنوز هم جایگاه خودش را حفظ کرده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی انگاشته

Tenet ۴ ۳.۴ ۴۱.۲ جهش‌یافته‌های جدید

The New Mutants ۵ ۱.۲ ۱۹.۵ نامتعادل

Unhinged ۷ ۱ ۱۷.۲ جنگ ستارگان: امپراطوری ضربه می‌زند

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back ۱۲ ۰.۹ ۱.۹ کافر

Infidel ۲ ۰.۸ ۲.۷ گالری قلب‌های شکسته

The Broken Hearts Gallery ۳ ۰.۵ ۳.۳ میان‌بر

Shortcut ۱ ۰.۳ ۰.۳ شیفت آخر

The Last Shift ۱ ۰.۲ ۰.۲ Kajillionaire ۱ ۰.۲ ۰.۲ باب اسفنجی اسفنج در حال فرار

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run ۷ ۰.۱ ۴.۴

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

