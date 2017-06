استودیوی بازی‌سازی «آبسیدین» و شرکت «پارادوکس»، خبر از عرضه‌ی نسخه‌ی کنسولی بازی Pillars of Eternity داده‌اند. این نسخه، کامل است و تمام محتوای دانلودی و بسته‌های الحاقی عرضه شده را در خودش جای داده، به همین دلیل هم اسم Pillars of Eternity: Complete Edition را روی نسخه‌ی کنسولی گذاشته‌اند.

در حالی که تهیه کننده‌ی بازی شرکت پارادوکس است و نسخه‌های دیجیتال این بازی، توسط پارادوکس عرضه شده‌اند، قرار است توزیع نسخه‌ی دیسکی Pillars of Eternity توسط شرکت ۵۰۵ Games انجام شود. بازی Pillars of Eternity: Complete Edition دو بسته‌ی الحاقی The White March – Part 1 و The White March – Part 2 را در خودش جای داده است.

استودیوی بازی‌سازی آبسیدین، بودجه‌ی ساخت Pillars of Eternity را توسط وب‌سایت کیک‌استارتر جمع‌آوری کرده بود و این بازی، یکی از محبوب‌ترین پروژه‌های کیک‌استارتر بود؛ طوری که این بازی توانست چهار میلیون دلار بودجه جمع‌آوری کند.

بازی یک نقش‌آفرینی کلاسیک محیط باز است و دنیایی بسیار بزرگ را در مقابل بازی‌کننده قرار می‌دهد؛ طوری که بازی‌کننده می‌تواند از بین کلاس‌ها و نژادهای مختلف یکی را انتخاب کند و با شخصیت خودش، داستانی منحصر به فرد برای خود بسازد. بازی هم‌چنین کاملا شبیه به نقش‌آفرینی‌های کلاسیک مثل Baldur’s Gate یا Arcanum ساخته شده و نه تنها در روند، بلکه در استایل ظاهری هم شبیه به آن‌ها است.

نسخه‌ی کنسولی Pillars of Eternity یک رابط کاربری جدید دارد که برای راحتی بیشتر بازی‌کننده‌ها طراحی شده است.

می‌توانید در ادامه، تریلر Pillars of Eternity: Complete Edition را ببینید. این بازی در روز ۲۹ آگوست روی دو کنسول ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن۴ عرضه خواهد شد.

دانلود mp4

