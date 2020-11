کامبوزیا پرتوی فیلمنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر ایرانی برنده‌ی خرس نقره‌ای و سیمرغ بلوری که چند روز قبل تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود، در سن ۶۵ سالگی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

کامبوزیا پرتوی یکی از موفق‌ترین فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران بود، مردی که ۴ بار به خاطر فیلم‌های «من ترانه ۱۵ سال دارم»، «کافه ترانزیت»، «فراری» و «کامیون» موفق به دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره‌ی فجر شد. پرتوی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۶۰ با نوشتن فیلمنامه یا کارگردانی فیلم‌هایی مثل «گلنار» «شیرک» و «بازی بزرگان» خیلی سریع به سینماگر محبوب دنیای کودکان و نوجوانان تبدیل شد. او در دهه‌ی ۸۰ مسیر روبه رشد خود را با نوشتن چند فیلمنامه‌ی درام و اجتماعی پی گرفت و با کارگردانی کافه ترانزیت بلوغ‌اش در کارگردانی را هم نشان داد. متاسفانه کامبوزیا پرتوی پس از تحمل چندین ماه بیماری، ساعاتی قبل به دنبال ابتلا به کرونا فوت کرد.

چنگیز جلیلوند صدای فردین و پل نیومن و مرد حنجره طلایی سینما درگذشت

این هنرمند موفق در اوایل سال ۱۳۹۹ دچار سکته‌ی مغزی شده و مدتی قبل نیز برای عمل جراحی قلب در بیمارستان بستری شده بود. پرتوی در سال ۲۰۱۲ با فیلم «پرده» در جشنواره‌ی برلین حضور داشت و توانست جایزه‌ی خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه را دریافت کند. این فیلم به طور مشترک توسط جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی کارگردانی شده بود.

کامیون آخرین فیلم پرتوی است که وظیفه کارگردانی، تهیه‌کنندگی و فیلمنامه‌نویس آن را برعهده داشت. این فیلم در سی و ششمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر به نمایش درآمد و توانست نامزد دریافت ۶ سیمرغ بلورین و برنده‌ی سیمرغ بهترین فیلمنامه شود. این فیلم تا به امروز فرصت نمایش پیدا نکرده و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در خلاصه داستان رسمی کامیون آمده است: «یک راننده کامیون ایرانی (با بازی سعید آقاخانی)، خانواده‌ای ایزدی از اهالی کردستان عراق را برای یافتن پدر خانواده به تهران می‌آورد ولی به طور اتفاقی در راه با خودروی بی‌ام‌و نیکی کریمی تصادف می‌کند و داستان فیلم به سمت و سویی دیگر می‌رود.»

The post کامبوزیا پرتوی کارگردان کافه ترانزیت و نویسنده من، ترانه ۱۵ سال دارم درگذشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala