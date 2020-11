طی هفته‌های اخیر سریال «گامبی وزیر» بیش از هر مجموعه‌ی دیگری مورد توجه سریال‌دوستان قرار گرفته و نتفلیکس به تازگی در حساب توئیتر خود اعلام کرده است این مجموعه توانسته عنوان پربیننده‌ترین مینی‌سریال منتشر شده در این سرویس را به خود اختصاص دهد.

تا به امروز مجموعه‌های تلویزیونی بسیاری پیرامون شخصیت‌های باهوش و ورزشکار ساخته شده است. اغلب این سریال‌ها بخش عمده‌ای از تمرکز خود را به تصویرگری جزئیات رشته‌ی ورزشی و دنیای حرفه‌ای شخصیت‌ها معطوف می‌کنند، اما اسکات فرانک و آلن اسکات در گامبی وزیر مسیر متفاوتی را طی می‌کنند و با تکیه بر جزئیات درونی شخصیت اصلی و تمرکز بر اخلاقیات‌اش سعی دارند مخاطب را با سریال همراه کنند. حالا نتفلیکس در توئیتی اعلام کرده این شیوه‌ی متفاوت به مذاق سریال‌دوستان خوش آمده و گامبی وزیر با ۶۲ میلیون بیننده طی ۲۸ روز (۴ هفته) به پربیننده‌ترین مینی‌سریال منتشر شده در این سرویس تا به امروز تبدیل شده است.

نقد سریال گامبی وزیر (Queen’s Gambit)؛ سنتوری به سبک رویای آمریکایی

نتفلیکس در توئیتی دیگر این اطلاعات جالب را درباره مینی‌سریال محبوب تازه خود منتشر کرده است:

گامبی وزیر در ۹۲ کشور در لیست ۱۰ مجموعه‌ی پربیننده قرار گرفت و در ۶۳ کشور رتبه‌ی نخست را کسب کرد. رمان منبع اقتباس سریال پس از گذشت ۳۷ سال از انتشارش در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز قرار گرفت. جست‌وجوی عبارت «چگونه شطرنج بازی کنیم؟» در گوگل به بالاترین حد خود طی ۹ سال اخیر رسیده است.

سریال گامبی وزیر، داستان زندگی دختر شطرنج‌بازی را روایت می‌کند که با استفاده از تکنیک گامبی وزیر در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی قصد دارد جایگاه خود در دنیای شطرنج را اثبات کند. گامبی وزیر یکی از از قدیمی‌ترین گشایش‌ها در بازی شطرنج به شمار می‌رود و امروزه هم در بین استادان بزرگ شطرنج رایج است.

این مینی‌سریال ۷ قسمتی به کارگردانی اسکات فرانک هم‌اکنون از طریق نتفلیکس در دسترس و از میان بازیگران آن می‌توان به بیل کمپ، ماریل هلر و توماس سنگستر اشاره کرد.

