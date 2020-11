انیمیشن «خانواده غارنشینان: عصر جدید» بالاخره اکران شد، اما برخلاف انتظارات اغلب منتقدان اثر جدید دریم‌ورکس را دوست نداشته‌اند.

انیمیشن «خانواده غارنشینان» در سال ۲۰۱۳ توانست به فروشی بالغ‌بر ۵۸۰ میلیون دلار دست یابد و در میان عموم فیلم‌بین‌ها به اثری محبوب تبدیل شود، اما این انمیشن نتوانست نظر مثبت منتقدها را جلب کند و میانگین امتیاز آن در متاکریتیک ۵۶ از ۱۰۰ شد. اینطور که پیداست انیمیشن «خانواده غارنشینان: عصر جدید» نیز دنباله‌رو برادر بزرگ‌تر خود خواهد بود. امتیاز جدیدترین ساخته‌ی دریم‌ورکس در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک تا به این ساعت به ترتیب ۷۲ از ۱۰۰ و ۵۵ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد با انیمیشنی متوسط از نظر منتقدان مواجه هستیم، ولی «خانواده غارنشینان: عصر جدید» طی ۴ روز در سراسر جهان به فروشی بیش از ۳۷ میلیون دلار دست یافته که با توجه به شیب صعودی شیوع کرونا و تعطیلی سینماها در بسیاری از کشورها رقمی بسیار جالب توجه است.

بهترین کارتون‌های جهان؛ تفکربرانگیز، سرگرم‌کننده و خوش‌آب‌ورنگ

انیمیشن تازه‌ی دریم‌ورکس و یونیورسال پیکچرز ماجرای زندگی کرودزها کمی پس از انیمیشن قبلی را روایت می‌کند. این خانواده به جست‌وجوی یافتن محل زندگی مناسب‌تری نسبت به گذشته می‌روند و سرانجام در میان درختان انبوه و رودخانه‌های جاری منزل مورد نظرشان را پیدا می‌کنند، اما آن محل پیش از این توسط خانواده‌ی آدم‌های بهتر تصرف شده است. خانواده‌ی آدم‌های بهتر انسان‌هایی مدرن‌تر و تکامل یافته‌تر در قیاس با غارنشینان هستند و در ابتدا قصد ندارند خانه‌شان را با آن‌ها تقسیم کنند، ولی اتفاقاتی ناگهانی باعث می‌شود این دو خانواده برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر متحد شوند.

نقدهای انیمیشن خانواده غارنشینان: عصر جدید

ولچر – بیلگه عبیری

امتیاز: ۷۰ از ۱۰۰

یکی از نقاط قوت انیمیشن نخست خلق موجوداتی عجیب و دوست‌داشتنی در دنیای فانتزی اثر بود. ویژگی مثبتی که به «خانواده غارنشینان: عصر جدید» نیز منتقل شده است. در اثر جدید دریم‌ورکس می‌توان کوسه‌های زمینی، عنکبوت شش چشم، میمون‌های مشتی و موجودات جالب دیگری را تماشا کرد که سرگرم کننده‌اند.

آی‌جی‌ان – مت فاولر

امتیاز ۶۰ از ۱۰۰

«خانواده غارنشینان: عصر جدید» دنباله‌ای مقتدرانه برای قسمت اول است. صداگذاری عالی است و جوک‌ها بسیار هوشمندانه و جالب به نظر می‌رسند، به شکلی که بزرگسالان و کودکان را باهم به خنده وا می‌دارند. داستان و بار احساسی عصر جدید در قیاس با نسخه‌ی نخست ضعیف‌تر است، اما در مجموع انیمیشن می‌تواند شما را راضی کند.

راجر ایبرت – برایان تالریکو

امتیاز ۵۰ از ۱۰۰

نیمه‌ی ابتدایی و صداپیشگی خوب انیمیشن به طور کامل تسلیم نیمه‌ی دوم پر هرج و مرج اثر می‌شود؛ در اینجا هیچ قصد هنری واقعی وجود ندارد. هیچ داستان، شخصیت‌پردازی و جهان‌سازی قابل تأملی به چشم نمی‌خورد و انیمیشن بیشتر شبیه به یک بوم رنگارنگ با صدایی بلند است.

اکران «خانواده غارنشینان: عصر جدید» از ۵ آذر در سینماهای سراسر جهان آغاز شده است.

منبع: Metacritic و RottenTomatoes

The post گزیده نقدهای انیمیشن «خانواده غارنشینان: عصر جدید»؛ شکست دریم‌ورکس appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala