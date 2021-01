نیکول کیدمن و خاویر باردم در فیلم جدید آرون سورکین بازی خواهند کرد

بر اساس گزارشات نیکول کیدمن و خاویر باردم در حال مذاکره برای حضور در فیلم «خانواده ریکاردو بودن» به کارگردانی آرون سورکین هستند.

آرون سورکین قصد دارد پس از فیلم موفق درام-حقوقی «دادگاه شیکاگو هفت»، برای آمازون یک فیلم درام-خانوادگی به نام خانواده ریکاردو بودن بر اساس زندگی دو ستاره‌ی سابق تلویزیون، لوسیل بال و دزی آرناز بسازد. اتفاقات این فیلم قرار است در خلال یک هفته از پروسه‌ی ساخت مجموعه‌ی تلویزیونی «عاشقتم لوسی» رقم بخورد و به بحران یا بحران‌هایی می‌پردازد که می‌توانند زندگی خصوصی و حرفه‌ای این زوج را نابود کنند. سریال طنز عاشقتم لوسی بین سال‌های ۱۹۵۱ و ۱۹۵۷ از شبکه‌ی سی‌بی‌اس پخش می‌شد و در آن لوسی زن خنگی بود که همیشه درگیر در موقعیت‌های سخت و مضحک می‌شد.

پیش‌بینی اسکار ۲۰۲۱؛ سرزمین آواره‌ها همچنان محبوب فصل جوایز

وظیفه‌ی نوشتن فیلمنامه فیلم خانواده ریکاردو بودن بر عهده‌ی خود سورکین بوده است. سورکین به خاطر نوشتن فیلمنامه «شبکه‌ی اجتماعی» به کارگردانی دیوید فینچر در سال ۲۰۱۱ برنده‌ی جایزه اسکار شد. او که بیشتر به خاطر همکاری با فینچر و نوشتن فیلمنامه‌ی «مانیبال» و «جنگ چارلی ویلسون» شناخته می‌شود در سال ۲۰۱۷ برای نخستین بار روی صندلی کارگردانی نشست و فیلم «بازی مالی» را ساخت. سورکین سال گذشته فیلم دادگاه شیکاگو هفت را نوشت و کارگردانی کرد که انتظار داریم در فصل جوایز پیش رو شاهد موفقیت این فیلم در چند شاخه باشم.

در ابتدا قرار بود کیت بلانشت نقش لوسیل بال را بازی کند، اما مسئولان آمازون تصمیم گرفته‌اند کیدمن را جایگزین او کنند. نیکول کیدمن طی ماه‌های اخیر به خاطر نقش‌آفرینی قابل توجه در سریال «فروپاشی» (The Undoing) بسیار مورد تحسین قرار گرفته است. اما خاویر باردم انتخاب نخست سورکین و آمازون برای نقش دزی آرناز بود. «راه های نرفته» به کارگردانی سالی پاتر جدیدترین فیلمی است که از این بازیگر پنجاه و یک ساله‌ی اسپانیایی روی پرده رفته است. او در فیلم مورد انتظار «تل‌ماسه» ساخته‌ی دنی ویلنوو نیز ایفای نقش گرده است.

منبع: Variety

