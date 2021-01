جوایز اسکار به ندرت به بازیگران زن جوان می‌رسد. آیا می‌دانید جوانترین بازیگرانی که تا کنون توانسته‌اند اسکار بهترین بازیگر زن را بدست آورند چه کسانی هستند؟

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی پس از یک سال عدم اطمینان بی‌سابقه درباره‌ی برگزاری مراسم، تاریخ ۹۳مین دوره‌ی جوایز اسکار را تعیین کرده است که در ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ در هالیوود خواهد بود. در این مراسم طبق روال هر سال، برترین فیلم‌ها، بازی‌ها و برجسته‌ترین‌های فنی انتخاب خواهند شد.

با نزدیک شدن به ۹۳مین مراسم اسکار، کانون توجهات به سمت بهترین بازیگر زن نقش اول جلب می‌شود. در میان جوانترین برندگان تاریخ این گروه، برخی از شاخص‌ترین نام‌های هالیوود دیده می‌شوند که در ادامه به بررسی آن‌ها و فیلم‌هایشان خواهیم پرداخت.

۱۰. ویوین لی در فیلم بر باد رفته (Gone With The Wind)

کارگردان: ویکتور فلمینگ

محصول: ۱۹۳۹

ویوین لی افسانه‌ای در ۲۶ سال و ۱۱۶ روزگی‌، اولین بار در سال ۱۹۴۰ موفق به کسب یکی از دو جایزه‌ی اسکار عمر هنری خود شد. اولین جایزه‌ی او برای درام مهم جنوبی بر باد رفته، و دومین جایزه‌اش دوازده سال بعد برای «اتوبوسی به نام هوس» (A Streetcar Named Desire) بود.

بر باد رفته حماسه‌ی چهار ساعته‌‌ای در مورد عاشقانه‌ی پر فراز و نشیب اسکارلت اوهارا، دختر زیبای جنوب‌شرقی و معشوق سرکش وی، رت باتلر (با بازی کلارک گیبل) پس از جنگ داخلی آمریکا است.

۹. جولی کریستی در فیلم عزیز (Darling)

کارگردان: جان شلزینجر

محصول: ۱۹۶۵

جولی کریستی برنده‌ی اولین اسکاری شد که در سال ۱۹۶۶ نامزد آن شده بود. در ۲۶ سال و چهار روزگی، کریستی برای بازی در نقش دیانا اسکات در فیلم عزیز، که نقش یک مدل بی‌پروا در دهه‌ی شصت در لندن را بازی می‌کند، برنده‌ی اسکار شد.

فیلم عزیز، یک بررسی شخصیتی غنی در مورد زنی است که پس از دیدار با معشوق شایسته‌ای به نام رابرت گلد (با بازی دیرک بوگارد) نمی‌تواند در مقابل خواسته‌های نفسانی خود سر تعظیم فرود آورد. این فیلم همچنین برنده‌ی اسکار بهترین طراحی لباس و فیلمنامه‌ی اصلی شد.

۸. هیلاری سوانک در فیلم پسرها گریه نمی‌کنند (Boys Don’t Cry)

کارگردان: کیمبرلی پیرس

محصول: ۱۹۹۹

هیلاری سوانک با ۲۵ سال و ۲۴۰ روز سن، یکی از بهترین بازی‌های تاریخ سینما را به عنوان برندون تینا در پسران گریه نمی‌کنند ارائه کرد.

براساس یک داستان واقعی، فیلم برندون، یک مرد جوان ترنس را دنبال می‌کند، که در حال فرار برای یک دزدی بزرگ اتومبیل، با چند مرد محلی در روستای نبراسکا دوست می‌شود. هنگامی که مردان راز تینا را کشف می‌کنند، اتفاقات دلخراشی روی می‌دهد.

۷. گریس کلی در فیلم دختر روستایی (The Country Girl)

کارگردان: جورج سیتون

محصول: ۱۹۵۴

گریس کلی پس از بردن جایزه‌ی اسکار در فیلم دختر روستایی، شاهزاده‌ی موناکو شد، که طی اکران این فیلم در جشنواره‌ی کن با شاهزاده رنیر در ماه مه ۱۹۵۴ دیدار کرده بود.

دختر روستایی فیلمی با اقتباس از نمایش کلیفورد اوتس، یک کارگردان سینما (با بازی ویلیام هولدن) را دنبال می‌کند که یک بازیگر الکلی (با بازی بینگ کرازبی) را استخدام می‌کند که ناامید از بازگشت به زندگی عادی است و این کارگردان در این بین عاشق همسر بازیگر (کلی) می‌شود. کلی در زمان برنده شدن اسکار ۲۵ سال و ۱۳۸ روز سن داشت.

۶. جنیفر جونز در فیلم آواز برنادت (The Song Of Bernadette)

کارگردان: هنری کینگ

محصول: ۱۹۴۳

جنیفر جونز در بیست و پنجمین سالگرد تولد خود، که در ۲ مارس ۱۹۴۳ برگزار شد، تنها اسکار حرفه‌ای‌اش را از آن خود کرد. او مجسمه‌ی طلا را برای بازی به عنوان برنادت برد، که یک دختر دهقان فرانسوی است که به داشتن بینش برای دیدن حضرت مریم معروف است.

وقتی برنادت ادعا می‌کند در سال ۱۸۵۸ تصویری الهی از زنی با ظاهر نورانی در محله‌ی زاغه‌نشین فرانسه دیده است، توسط دولت فرانسه به عنوان دیوانه مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

۵. آدری هپبورن در فیلم تعطیلات رمی (Roman Holiday)

کارگردان: ویلیام وایلر

محصول: ۱۹۵۳

آدری هپبورن، که به زیبایی محض خود در سینما معروف است، سی و یک روز قبل از ۲۵ سالگی، برای بازی در فیلم تعطیلات رمی برنده‌ی اسکار بهترین بازیگر زن نقش اول شد. این فیلم با بازی گریگوری پک، همچنان یکی از بهترین کمدی‌های عاشقانه‌ی ساخته شده محسوب می‌شود.

هپبورن در سن ۲۴ سالگی، شاهزاده خانم آنا (Ann)، یک بانوی سلطنتی را به تصویر می‌کشد که از یک تور تبلیغاتی در اروپا خسته و کسل شده است. هنگامی که آنا با جو بردلی (با بازی گریگوری پک) خبرنگار بی‌پروای آمریکایی ملاقات می‌کند، هر دو در حالی که سعی در پنهان نگه داشتن وجهه‌ی شاهزاده خانم دارند، اوقاتی فراموش نشدنی را با هم می‌گذرانند.

۴. جون فونتین در فیلم سوء‌ظن (Suspicion)

کارگردان: آلفرد هیچکاک

محصول: ۱۹۴۱

جون فونتین با ۲۴ سال و ۱۲۷ روز سن، تاکنون چهارمین برنده‌ی بهترین بازیگر نقش اول جوانترین زن در تمام دوران است. او اسکار خود را برای بازی در فیلم نوآورانه و معمایی آلفرد هیچکاک، به نام سوء‌ظن دریافت کرد.

فونتین در حالی که سوار واگن درجه یک است، نقش لینا آیزگارت، زنی ثروتمند را بازی می‌کند که شیادی دورو، به نام جانی (با بازی کری گرانت) از او خواستگاری می‌کند. پس از ازدواج، لینا شروع به کشف ماهیت واقعی جانی به عنوان یک دروغگوی پول‌پرست می‌کند که در یک قتل هم دست داشته است.

۳. جنت گینور در فیلم سیر در عرش (۷th Heaven)

کارگردان: فرانک بورزیگی

محصول: ۱۹۲۷

تا قبل از سال ۱۹۲۹، جنت گینور برای سه فیلم، سه اسکار بهترین بازیگر زن نقش اول را به دست آورد؛ سیر در عرش (۱۹۲۷) ، طلوع؛ آوازی از دو انسان (Sunrise: A Song of Two Humans) (1927) و فرشته‌ی خیابانی (Street Angel) (1928). در آن زمان گینور ۲۲ سال و ۲۲۲ روزه بود.

در فیلم سیر در عرش، گینور در نقش دایان، روسپی جوانی با قلبی مهربان را بازی می‌کند که عاشق رفتگر خیابانی می‌شود که روزی در پاریس جان او را نجات می‌دهد. این فیلم همچنین برنده‌ی اسکار بهترین کارگردانی و فیلمنامه‌ی اقتباسی شد.

۲. جنیفر لارنس در فیلم دفترچه‌ی امید‌بخش (Silver Linings Playbook)

کارگردان: دیوید او راسل

محصول: ۲۰۱۲

جنیفر لارنس با ۲۲ سال و ۱۹۳ روز سن، دومین برنده‌ی جوان بهترین بازیگر زن نقش اول در تاریخ آکادمی است. وی در فیلم دفترچه‌ی امید‌بخش، فیلمی که روایتی صادقانه از بیماری‌های روانی را ارائه می‌دهد، به این موفقیت دست یافت.

این فیلم متمرکز بر پت (با بازی بردلی کوپر)، مردی دو قطبی است که به دلیل خیانت نامزدش ضربه‌ی روحی سنگینی را تجربه می‌کند. در حالی که پت از بیمارستان روانی آزاد می‌شود و به خانه‌ی کودکی خود در فیلادلفیا برمی‌گردد، به تیفانی (با بازی لارنس)، یک زن جوان سرکش، مستقل و غیرقابل پیش‌بینی برخورد می‌کند.

۱. مارلی متلین در فیلم فرزندان یک خدای کوچکتر (Children Of A Lesser God)

کارگردان: راندا هاینز

محصول: ۱۹۸۶

مارلی متلین نه تنها جوانترین برنده‌ی بهترین بازیگر زن نقش اول تا به امروز است، بلکه تنها زن ناشنوایی است که برنده‌ی این جایزه شده است. بازی عالی او در سن ۲۱ سالگی در فیلم فرزندان یک خدای کوچکتر، تا به امروز شایسته‌ترین برای دریافت جایزه‌ی اسکار بوده.

این فیلم داستان عاشقانه‌ی بی‌نظیر جیمز، معلم جدید زبان در مدرسه‌ای در سواحل نیوانگلند را دنبال می‌کند. چشم سرگردان جیمز، به سارای کر و تعمدا لال که ساعت‌ها در حال نظافت مدرسه است، جلب می‌شود. این دو وقت بیشتری با هم می‌گذرانند، و در نهایت عاشق یکدیگر می‌شوند.

