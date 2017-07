به تازگی خبری خوش‌حال کننده‌ برای علاقمندان ویدیو گیم منتشر شده؛ این که می‌توانند به کمک سرویس ابری مخصوص سونی، گیم‌های پلی‌استیشن ۴ را با رایانه هم بازی کنند.

در حقیقت ساز و کار این فرآیند بدین شکل است که کاربران توسط سرویس کلاود PlayStation Now می‌توانند به صورت استریم روی هر کنسول پلی‌استیشن ۴ یا رایانه‌های ویندوزی بازی کنند. بدین ترتیب دیگر نیازی به استفاده از دیسک یا حتی دانلود گیم وجود ندارد. پیش از این، ۵۰۴ عنوان بازی از کنسول پلی‌استیشن ۳ در این سرویس قرار داشت و با اضافه شدن ۲۰ بازی PS4 به مجموع کلی ۵۲۴ عنوان رسیده است. هزینه استفاده از این سرویس به‌صورت اشتراک یک‌ساله ۱۰۰ دلاری یا تقبل هزینه ۱۰ دلاری برای استفاده کاربران از این سیستم صورت می‌گیرد.

شرکت سونی ۲۰ عنوان از بازی‌های پلی‌استیشن ۴ را به لیست سرویس فعلی خود اضافه کرده که شامل بازی‌های شاخصی هم‌چون Killzone Shadow Fall، WWE 2K16، Darksiders II Deathinitive Edition و God of War 3 Remastered می‌شود. این شرکت قول داده تا در سال پیش‌رو عناوین بازی‌ بیشتری را به این لیست اضافه کند و گیم‌های مختلفی از ناشران و توسعه دهندگانی مثل ۲k، Capcom و Codemaster در سرویس خود قرار دهد. در ادامه می‌توانید لیست بازی‌های اضافه شده PS4 را ببینید:

Killzone Shadow Fall

God of War 3 Remastered

Saints Row IV: Re-Elected

WWE 2K16

Tropico 5

Ultra Street Fighter IV

F1 2015

Darksiders II Deathinitive Edition

Evolve

MX vs ATV Supercross Encore

Resogun

Helldivers

Broken Age

Dead Nation: Apocalypse Edition

Grim Fandango Remastered

Akiba’s Beat

Castlestorm Definitive Edition

Exist Archive: The Other Side of the Sky

Nidhogg

Super Mega Baseball

منبع متن: digikala