۱. Captain America: The First Avenger

کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو

تاریخ اکران: ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱

اگرچه «کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» (Captain America: The First Avenger) پنجمین فیلمی است که در جهان سینمایی مارول اکران شد اما برای دنبال‌کردن خط روایی مجموعه آثار و دیدن فیلم‌های مارول به ترتیب باید ابتدا سراغ همین فیلم بروید.

وقایع این فیلم ابرقهرمانی دهه‌ها پیش از ماجراهای مرد آهنی و انتقام‌جویان رخ می‌دهند. این فیلم مخاطبان را با استیو راجرز (کاپیتان آمریکا با بازی کریس ایوانز) آشنا می‌کند که یکی از شخصیت‌های کلیدی مجموعه است. همچنین از طریق «کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» با تسرکت (سنگ فضا) آشنا خواهید شد.

۲. Captain Marvel

کاپیتان مارول

تاریخ اکران: ۸ مارس ۲۰۱۹

این فیلم سینمایی طی دهه ۱۹۹۰ می‌گذرد و دقیقا به همین دلیل می‌توانید مطمئن باشید بهترین وقت برای دیدن آن در میان گزینه‌های ابتدایی لیست و پس از فیلم اول است.

اینکه کارول دنورز (با بازی بری لارسون) چطور به کاپیتان مارول تبدیل می‌شود قطعا تاثیر زیادی در مبارزه با تانوس دارد و ماجراهای مربوط به او نشان می‌دهد چرا ادعا شده کاپیتان مارول قوی‌ترین قهرمان جهان مارول است.

۳. Iron Man

مرد آهنی

تاریخ اکران: ۲ می ۲۰۰۸

فیلمی که همه چیز از اکران آن آغاز شد در ترتیب داستانی سومین فیلمی است که باید ببینید. مرد آهنی اولین مواجهه مخاطبان با تونی استارک (مرد آهنی با بازی رابرت داونی جونیور) در حال ساخت لباس زرهی ویژه است.

در پایان این فیلم سینمایی در گفت‌وگو میان نیک فیوری (ساموئل ال. جکسون) و استارک اولین بحث‌ها درباره شکل‌دادن گروه انتقام‌جویان مطرح می‌شود.

۴. Iron Man 2

مرد آهنی ۲

تاریخ اکران: ۷ می ۲۰۱۰

فیلم سینمایی «مرد آهنی ۲» (Iron Man 2) شامل تصاویری از هالک شگفت‌انگیز و یک صحنه پایانی شامل چکش ثور بود. به این ترتیب می‌توان دومین قسمت از مجموعه مرد آهنی را پیش از فیلم‌های «هالک شگفت‌انگیز» و «ثور» قرار داد.

در مرد آهنی ۲ بیوه سیاه (ناتاشا رومانوف) به عنوان دستیار استارک معرفی شد، زنی که توسط فیوری فرستاده شده بود تا مراقب عملکرد استارک باشد.

۵. The Incredible Hulk

هالک شگفت‌انگیز

تاریخ اکران: ۱۳ جون ۲۰۰۸

وقایع این فیلم سینمایی که با بازی ادوارد نورتون در نقش بروس بنر (هالک) همراه است از نظر زمانی هم‌زمان با مرد آهنی ۲ و ثور رخ می‌دهند. هالک شگفت‌انگیز دومین فیلمی بود در جهان سینمایی مارول منتشر شد و برای دیدن فیلم‌های مارول به ترتیب باید آن را به عنوان فیلم پنجم ببینید.

۶. Thor

ثور

تاریخ اکران: ۶ می ۲۰۱۱

اولین فیلم در مجموعه فیلم‌های ثور، «خدای تندر» و چندین شخصیت مهم دیگر را معرفی کرد که در شکل‌گیری گروه انتقام‌جویان نقش موثری ایفا کردند.

آخرین صحنه فیلم ثور شرایط را مهیا کرد تا سال ۲۰۱۲ بالاخره شاهد اولین فیلم انتقام‌جویان باشیم. با معرفی ثور اغلب شخصیت‌های مهم انتقام‌جویان که سال بعد اکران شد، به مخاطبان معرفی شدند.

۷. The Avengers

انتقام‌جویان

تاریخ اکران: ۴ می ۲۰۱۲

در شرایطی که مهره‌های اصلی مجموعه معرفی شده‌ بودند، فرصت خوبی بود تا فیلمی از گروه انتقام‌جویان ساخته شود. بعد از دیدن شش فیلم قبل دقیقا نوبت تماشای «انتقام‌جویان» (The Avengers) فرا می‌رسد.

این فیلم سینمایی به نوعی نتیجه‌گیری فاز ۱ جهان سینمایی مارول به حساب می‌آید. فیلمی که اعضای اصلی انتقام‌جویان را برای مبارزه با لوکی و چیتاوری‌ها کنار هم قرار داد. فاز ۲ پس از جنگ نیویورک آغاز می‌شود. همچنین آشنایی اولیه با سنگ ذهن (Mind Stone) در این قسمت اتفاق می‌افتد.

۸. Thor: Dark World

ثور: دنیای تاریک

تاریخ اکران: ۸ نوامبر ۲۰۱۳

فیلم سینمایی ابرقهرمانی « ثور: دنیای تاریک» (Thor: The Dark World) دنباله فیلم ثور است و اتفاقات فیلم از نظر روایی به یک سال پس از وقایع فیلم انتقام‌جویان مربوط است.

در این فیلم سینمایی مخاطبان با سنگ واقعیت (Reality Stone) آشنا می‌شوند. همچنین «کلکتور» (Collector) با بازی بنیسیو دل تورو در این اثر سینمایی حضور دارد؛ دل تورو را در همین نقش در فیلم «نگهبانان کهکشان» (Guardians of the Galaxy ) که یک سال بعد اکران شد، دوباره دیدیم.

۹. Iron Man 3

مرد آهنی ۳

تاریخ اکران: ۳ می ۲۰۱۳

وقایع سومین فیلم سینمایی در مجموعه مرد آهنی که توسط شین بلک کارگردانی شده است از نظر زمانی ۶ ماه پس از وقایع فیلم «انتقام‎‌جویان» اتفاق می‌افتد. در «مرد آهنی ۳» استارک هنوز با عوارض روحی و روانی پس از جنگ نیویورک دست و پنجه نرم می‌کند. برای حفظ ترتیب فیلم‌های مارول از نظر داستانی باید این اثر را به عنوان نهمین فیلم تماشا کنیم.

۱۰. Captain America: The Winter Soldier

کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان

تاریخ اکران: ۴ آوریل ۲۰۱۴

دهمین فیلمی که باید در مجموعه فیلم‌های جهان سینمایی مارول ببینیم «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» (Captain America: The Winter Soldier) است. این اثر دنباله مستقیم اولین فیلم از مجموعه انتقام‌جویان است.

در این فیلم ابرقهرمانی استیو راجرز که حال با S.H.I.E.L.D کار می‌کند در همکاری با بیوه سیاه و فالکون (با بازی آنتونی مکی) تلاش می‌کند سد راه سرباز زمستان شود. سرباز زمستان یا باکی بارنز از شخصیت‌های شرور دنیای سینمایی مارول است که روزگاری یکی از صمیمی‌ترین دوستان استیو راجرز بوده.

۱۱. Guardians of the Galaxy

نگهبانان کهکشان

تاریخ اکران: ۱ آگوست ۲۰۱۴

داستان «نگهبانان کهکشان» (Guardians of the Galaxy) از ۱۹۸۸ آغاز می‌شود؛ زمانی که پیتر کوئیل پس از مرگ مادرش توسط دزدان فضایی ربوده شد. با این وجود حجم بیشتر داستان ۲۶ سال بعد (دقیقا سال ۲۰۱۴ و زمانی که فیلم در واقعیت اکران شده) جریان دارد.

در این اثر سنگ قدرت (Power Stone) معرفی می‌شود و مسائلی درباره سنگ‌های ابدیت مطرح می‌شود که به نوعی زمینه‌چینی برای فیلم‌های بعدی مجموعه انتقام‌جویان است.

۱۲. Guardians of the Galaxy Vol. 2

نگهبانان کهکشان بخش ۲

تاریخ اکران: ۵ می ۲۰۱۷

ماجرای فیلم سینمایی «نگهبانان کهکشان بخش ۲» (Guardians of the Galaxy Vol. 2) درست سه ماه پس از قسمت اول نگهبانان کهکشان اتفاق می‌افتد. گرچه از نظر ترتیب زمانی باید به عنوان فیلم دوازدهم سراغ «نگهبانان کهکشان بخش ۲» بروید اما با وجود این، فیلم مذکور بخشی از فاز سوم جهان سینمایی مارول به حساب می‌آید و از نظر تاریخ اکران پس از «انتقام‌جویان: عصر اولتران» (Avengers: Age of Ultron) منتشر شد.

۱۳. Avengers: Age of Ultron

انتقام‌جویان: عصر اولتران

تاریخ اکران: ۱ می ۲۰۱۵

عصر اولتران دنباله فیلم «انتقام‌جویان» است که سال ۲۰۱۲ اکران شده بود. این اثر ابرقهرمانی از نظر تاریخ اکران فیلم یکی مانده به آخر در فاز دوم به حساب می‌آید.

عصر اولتران یک بار دیگر قهرمان‌های جهان مارول را گرد هم می‌آورد در حالی که ویژن (با بازی پل بتانی) و دوقلوهای ماکسیموف (کوئیک سیلور و اسکارلت ویچ) با بازی آرون تایلر-جانسون و الیزابت اولسن را به مخاطبان معرفی می‌کند.

۱۴. Ant-Man

مرد مورچه‌ای

تاریخ اکران: ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۵

فیلم پایانی فاز دوم در جهان سینمایی مارول «مرد مورچه‌ای» (Ant-Man) است که از نظر ترتیب داستانی چهاردهمین فیلم این فهرست در نظر گرفته می‌شود.

فیلم بر ماجرای مرد مورچه‌ای (اسکات لنگ با بازی پل راد) – دزدی که به دکتر هنک پیم کمک می‌کند از تکنولوژی‌اش محافظت کند – تمرکز دارد. وقایع فیلم ابرقهرمانی مرد مورچه‌ای چند ماهی پس از انتقام‌جویان: عصر اولتران رخ می‌دهند.

۱۵. Captain America: Civil War

کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی

تاریخ اکران: ۶ می ۲۰۱۶

داستان «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War) یک سال پس از عصر اولتران در جریان است. می‌توان گفت جنگ داخلی هم به نوعی یکی از فیلم‌های مجموعه انتقام‌جویان است اگرچه این گروه در فیلم مذکور به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ دسته‌‎ای به رهبری کاپیتان آمریکا و دسته‌ای به رهبری مرد آهنی. ترتیب دیدن فیلم‌های مارول براساس خط داستانی اقتضا می‌کند که این اثر ابرقهرمانی را به عنوان فیلم پانزدهم تماشا کنیم.

«کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» اولین فیلم فاز سوم جهان سینمایی مارول است که پلنگ سیاه و مرد عنکبوتی را معرفی می‌کند؛ دو کاراکتری که در ادامه این لیست فیلم‌های مستقل خودشان را دارند.

۱۶. Black Widow

بیوه سیاه

تاریخ اکران: ۹ ژوئیه ۲۰۲۱

فیلم سینمایی «بیوه سیاه» بیست و چهارمین اثر دنیای سینمایی مارول بود که از نظر سیر وقایع ماجراهای پس از فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» را دنبال می‌کرد. گرچه بیوه سیاه نتوانست آنچنان به مفاهیم عمیق‌تر بپردازد و بیشتر روی اکشن متمرکز شد اما در تحلیل نهایی می‌توان آن را یک اثر ماجراجویانه سرگرم‌کننده در نظر گرفت که گروه بازیگری پرستاره‌ای دارد.

در فیلم «بیوه سیاه» ناتاشا رومانوف با نام مستعار بیوه سیاه با توطئه‌ای خطرناک روبه‌رو شده و باید در مقابل آن واکنش نشان دهد؛ توطئه‌ای که البته با گذشته‌ی او بی‌ارتباط نیست.

۱۷. Spider-Man: Homecoming

مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه

تاریخ اکران: ۷ ژوئیه ۲۰۱۷

فیلم سینمایی ابرقهرمانی «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» (Spider-Man: Homecoming) اولین فیلم مستقل مرد عنکبوتی است که با جهان سینمایی مارول در ارتباط است. بازگشت به خانه با بازی تام هالند وقایعی را روایت می‌کند که فقط چندماهی پس از جنگ داخلی در جریان است.

در این اثر ابرقهرمانی پیتر پارکر با تمام وجود تلاش می‌کند به دوستان و همسایگانش کمک کند و با حس جدید مسئولیت‌پذیری‌اش دست به گریبان است.

۱۸. Black Panther

پلنگ سیاه

تاریخ اکران: ۱۶ فوریه ۲۰۱۸

پس از وقایع فیلم سینمایی «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» تی‌چالا به سرزمینش واکاندا باز می‌گردد. تی‌چالا (با بازی چادویک بوزمن) پادشاه واکاندا باید از کشورش در برابر اریک کیلمانگر (با بازی مایکل بی.جردن) و کلا (با بازی اندی سرکیس) دفاع کرده و از یک جنگ جهانی جلوگیری کند. پلنگ سیاه که از نظر منتقدان یکی از بهترین فیلم‌های مارول است هنگام دیدن فیلم‌های مارول به ترتیب در رتبه هجدهم قرار می‌گیرد.

۱۹. Doctor Strange

دکتر استرنج

تاریخ اکران: ۴ نوامبر ۲۰۱۶

در اولین فیلم دکتر استرنج با شخصیت استیون استرنج (با بازی بندیکت کامبربچ) از برجسته‌ترین جراحان مغز و اعصاب جهان آشنا می‌شویم که به دلیل یک تصادف رانندگی دیگر قادر نیست به عنوان یک پزشک فعالیت حرفه‌ای‌اش را ادامه دهد.

در بخش عمده فیلم روایت داستانی هم‌زمان با تاریخ اکران آن است و ماجراهای فیلم از اوایل سال ۲۰۱۶ آغاز می‌شود. در پایان دکتر استرنج صحنه‌های مربوط به فیلم سوم مجموعه ثور را هم می‌بینیم.

۲۰. Thor: Ragnarok

ثور: رگناروک

تاریخ اکران: ۳ نوامبر ۲۰۱۷

وقایع «ثور: رگناروک» (Thor: Ragnarok) دقیقا پس از فیلم «دکتر استرنج» جریان می‌یابد. استیون استرنج به خدای تندر کمک می‌کند پدرش اودین را بیابد. مدتی بعد ثور و لوکی تلاش می‌کنند از چنگال هلا (با بازی کیت بلانشت) فرار کنند. این دو در سیاره ساکار توسط استاد بزرگ به تله می‌افتند؛ کاراکتری که او را از «نگهبانان کهکشان بخش ۲» به یاد می‌آوریم.

رگناروک با صحنه‌ای به پایان می‌رسد که مخاطبان را مستقیما به سوی آثار بعدی جهان مارول و از جمله قسمت‌های بعدی فیلم انتقام‌جویان هدایت می‌کند.

۲۱. Ant-Man and the Wasp

مرد مورچه‌ای و زنبورک

تاریخ اکران: ۶ ژوئیه ۲۰۱۸

دنباله فیلم «مرد مورچه‌ای» پس از وقایع جنگ داخلی و پیش از جنگ ابدیت در جریان است. این فیلم در کنار آثار باقی‌مانده از مجموعه انتقام‌جویان در یک بازه دوساله و تقریبا هم‌زمان پس از ماجراهای جنگ داخلی اتفاق می‌افتند.

اگر فیلم سینمایی «انتقام‎‌جویان: جنگ ابدیت» را ندیده‌اید در نظر داشته باشید که صحنه‌ پایانی مرد مورچه‌ای و زنبورک بخشی از محتوای جنگ ابدیت را لو می‌دهد.

۲۲. Avengers: Infinity War

انتقام‌جویان: جنگ ابدیت

تاریخ اکران: ۲۷ آوریل ۲۰۱۸

کوین فایگی رییس استودیوی مارول در اظهار نظری عنوان کرده که فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» دنباله فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: عصر اولتران» حدودا چهار سال پس از وقایع «نگهبانان کهکشان بخش ۲» اتفاق می‌افتد. اگرچه این اظهار نظر کاملا با آنچه کارگردان‌های فیلم گفته‌اند در تناقض است اما ظاهرا این گفته‌ها کاملا جدی گرفته شده.

در «جنگ ابدیت» انتقام‌جویان با نگهبانان کهکشان متحد شده و به جنگ تانوس می‌روند. تانوس شخصیت شروری است که قصد دارد سنگ‌های ابدیت را جمع‌آوری کند. برای دیدن فیلم‌های مارول به ترتیب این فیلم را باید به عنوان بیست و دومین فیلم مارول تماشا کنید.

۲۳. Avengers: Endgame

انتقام‌جویان: پایان بازی

تاریخ اکران: ۲۶ آوریل ۲۰۱۹

فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: پایان بازی» یکی از بهترین فیلم‌های مارول است و سرنوشت نهایی قهرمان‌ها و شخصیت‌های شرور را پس از ۱۰ سال حضور روی پرده رقم می‌زند.

«پایان بازی» که دنباله «جنگ ابدیت» است با شکستن انواع و اقسام رکوردها به یک پدیده جهانی از نظر جذب مخاطب و میزان فروش تبدیل شد و توانست عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما را تصاحب کند.

۲۴. Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings

شانگ چی و افسانه ده حلقه

تاریخ اکران: ۳ سپتامبر ۲۰۲۱

فیلم سینمایی «شانگ چی و افسانه ده حلقه» را نمی‌توان به شکل کامل اثری خارج از قاعده معمول آثار مارول دانست؛ این فیلم مارول هم از فرمول همیشگی این جهان سینمایی پیروی می‌کند اما داستان اصلی مهیج آن قادر است جهان مارول را در جهات متفاوت و گوناگونی گسترش دهد.

«شانگ چی و افسانه ده حلقه» بستر فرهنگی متفاوتی را برای جهان مارول ایجاد می‌کند بی‌آنکه چیزی از اکشن، کمدی یا احساسات نهفته در این مجموعه را قربانی کند. در این فیلم شانگ چی باید با گذشته‌ای که گمان می‌کرد حالا دیگر پشت سر گذاشته است مواجه شود؛ او زمانی با این بحران روبرو می‌شود که درون شبکه‌ای از مسائل مربوط به انجمن اسرارآمیز ده حلقه قرار می‌گیرد.

۲۵. Spider-Man: Far From Home

مرد عنکبوتی: دور از خانه

تاریخ اکران: ۲ ژوئیه ۲۰۱۹

در فیلم «مرد عنکبوتی: دور از خانه» تعطیلات نسبتا آرام پیتر پارکر با حضور نیک فیوری در اتاق هتلش مختل می‌شود؛ او قصد دارد پیتر را آماده یک ماموریت جدید و رویارویی با موجودات عظیم المنتال کند. پارکر چاره‌ای ندارد جز اینکه دوباره لباس مرد عنکبوتی را به تن کند و به فیوری در کنار میستریو کمک کند تا این عملیات را پیش ببرند.

«مرد عنکبوتی: دور از خانه» ترکیبی غیرقابل پیش‌بینی از یک داستان عاشقانه و یک اثر اکشن ابرقهرمانی است که با موفقیت صحنه جهان مارول را آماده حضور شخصیت‌ها و جریان‌های جدید نسل آتی می‌کند.

۲۶. Spider-Man: No Way Home

مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست

تاریخ اکران: ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱

فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» دنباله‌ای بزرگتر و جسورانه‌تر در مجموعه مرد عنکبوتی به حساب می‌آید که موفق می‌شود دامنه و تاثیرگذاری آثار مارول را از آنچه پیش از این می‌شناختیم فراتر ببرد؛ همه این‌ها البته در شرایطی اتفاق می‌افتد که فیلم همان حال و هوای دوست‌داشتنی همیشگی آثار موفق مارول را هم حفظ می‌کند.

در فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» برای اولین‌بار در تاریخ آثار جهان مرد عنکبوتی، هویت قهرمان ما فاش می‌شود و مسئولیت‌های ابرقهرمانانه‌ی او با زندگی عادی‌اش در تضادی کامل قرار می‌گیرند؛ این شرایط باعث می‌شود افرادی که مرد عنکبوتی به آن‌ها اهمیت می‌دهد در معرض خطر قرار بگیرند. هنگامی که مرد عنکبوتی از دکتر استرنج کمک می‌گیرد، طلسم مورد استفاده شکافی در جهان آن‌ها ایجاد می‌کند که منجر به آزادشدن خطرناک‌ترین و قدرتمندترین دشمنان مرد عنکبوتی می‌شود. حال این ابرقهرمان باید با بزرگترین چالش خود مواجه شود؛ چالشی که هم آینده خود او و هم آینده چندجهانی را برای همیشه تغییر خواهد داد.

۲۷. Eternals

جاودانگان

تاریخ اکران: ۵ نوامبر ۲۰۲۱

«جاودانگان» یک حماسه ابرقهرمانی بلندپروازانه است که گاهی واقعا موفق می‌شود اوج بگیرد و روی تماشاگر اثر بگذارد اما در عین حال به همان اندازه هم تقلاهای بیهوده و ناکام دارد. در مجموع باید این اثر سینمایی را تلاشی دانست در جهت‌های جدید و جذاب که البته تا حدودی هم گیج‌کننده و عقیم از کار درآمده است.

در «جاودانگان» استودیوی مارول یک تیم جدید و هیجان‌انگیز از ابرقهرمان‌ها را معرفی می‌کند؛ بیگانگانی باستانی که هزاران سال است مخفیانه روی زمین زندگی می‌کنند. پس از وقایع فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» یک تراژدی غیرمنتظره آن‌ها را مجبور می‌کند از سایه بیرون بیایند و علیه قدیمی‌ترین دشمن بشریت متحد شوند. برای حفظ ترتیب فیلم‌های مارول براساس خط داستانی این فیلم را باید به عنوان بیست و هفتمین فیلم این مجموعه ببینید.

۲۸. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی

تاریخ اکران: ۶ می ۲۰۲۲

«دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» دنباله فیلم سینمایی «دکتر استرنج»‌ ساخته سال ۲۰۱۶ و بیست و هشتمین فیلم جهان سینمایی مارول است.

گرچه فیلم با توجه به تلاش مارول برای گسترش بی‌حد و حصر دنیای خود آسیب‌هایی هم دیده اما در نهایت سازندگان این اثر ابرقهرمانی موفق شده‌اند فیلمی سرگرم‌کننده را در اختیار مخاطبان مارول قرار دهند.

«دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» دروازه‌های جهان مارول را به روی چند جهانی باز می‌کند و مرزهای آن را بیش از هر زمان دیگری گسترش می‌دهد. در این فیلم هم‌سفر دکتر استرنج در تجربه جهان ناشناخته‌ها می‌شویم؛ البته او در این سفر متحدین معنوی و مرموز قدیم و جدیدی هم دارد تا بتواند با کمک‌شان در برابر دشمنانی خطرناک قرار بگیرد.

۲۹. Thor: Love and Thunder

ثور: عشق و تندر

تاریخ اکران: ۸ ژوئیه ۲۰۲۲

از بعضی جنبه‌ها فیلم سینمایی «ثور: عشق و تندر» شبیه به ساخت مجدد «ثور: رگناروک» است اما در مجموع با ریتم سریع و عناصر به حد کافی سرگرم‌کننده‌اش می‌تواند هنوز هم به عنوان یک مکمل ارزشمند در جهان مارول شناخته شود.

«ثور: عشق و تندر» یکی از فیلم‌های جدید مارول ثور را در سفری نشان می‌دهد که با هر چه تا به حال تجربه کرده متفاوت است؛ سفر برای رسیدن به آرامش درونی. اما فرایند بازنشستگی آرام او توسط یک قاتل کهکشانی به نام «گور قصاب خدایان» که به دنبال نابودکردن خدایان است، متوقف می‌شود. برای مبارزه با این تهدید، ثور از پادشاه والکری، کورگ و دوست سابقش جین فاستر کمک می گیرد. ثور به همراه این متحدان وارد یک ماجراجویی کیهانی وحشتناک می‌شود تا راز انتقام‌جویی قصاب خدایان را کشف و او را پیش از اینکه خیلی دیر شود متوقف کند.

۳۰. Black Panther: Wakanda Forever

پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد

تاریخ اکران: ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲

اواخر سال ۲۰۲۲ شاهد اکران جدیدترین فیلم مجموعه پلنگ سیاه و دنباله اولین قسمت آن بودیم. در این فیلم پس ار مرگ پادشاه ت‌چالا رهبران واکاندا برای محافظت از ملت خود دست به مبارزه می‌زنند.

تصمیم ساخت «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» مدت کوتاهی پس از انتشار پلنگ سیاه گرفته شد. از همان زمان رایان کوگلر کارگردان قسمت اول به عنوان کارگردان قسمت دوم هم در نظر گرفته شد اما مرگ چادویک بوزمن چهره اصلی فیلم پلنگ سیاه باعث شد برنامه سازندگان فیلم عوض شود. آن‌ها تصمیم گرفتند بازیگر جدیدی را در این نقش قرار ندهند و مسیر داستانی مجموعه را به سمت و سوی دیگری ببرند.

پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد با بودجه‌ای کمی بیشتر از قسمت اول مجموعه تولید شد و گرچه در میان آثار پرفروش سال ۲۰۲۲ قرار گرفت اما نتوانست به میزان فروش قسمت اول مجموعه برسد. فیلم در نگاه منتقدان هم چنین وضعی داشت و گرچه نقدهای نسبتا قابل قبولی درباره‌اش نوشته شد اما در حد و اندازه‌های قسمت اول مورد تحسین و تمجید قرار نگرفت.

