اگه قراره این هفته فقط یک چیز بخرید، این کوله پشتی را بخرید!

برای کسانی که روزها با بیشتر از یکی‌ دو تا وسیله از خونه بیرون میان، داشتن یک کوله‌پشتی واجبه. البته کیف دستی هم خوبه‌ ولی خب دست آدم رو می‌گیره و آدم رو خیلی خسته می‌کنه. روزهایی که با کیف دستی بیرون میرم؛ بعد از یک ساعت برام مثل یک وزنه ۲۰ کیلویی میشه و فقط دلم می‌خواد مثل یک قهرمان پرتاب وزنه، بچرخم و پرتش کنم یه جای دور! از بین تمام کوله‌پشتی‌ها در این بازه قیمت، کوله‌پشتی داسفور طراحی مدرن و به روزتری نسبت به بقیه داره. سادگی و طراحی مینیمال، این کوله رو خیلی جذاب کرده و استفاده از اون رو با هر سبک لباسی ممکن می‌کنه. چه دختر باشید و چه پسر اصلا فرقی نمی‌کنه، خیلی‌ها مثل من، به دلیل اینکه نمی‌تونن با کوله‌پشتی ورزشی برن سر کار، یک کیف دستی می‌خرن، اما این کوله‌پشتی ظاهرش اصلا ورزشی و اسپرت نیست و میشه با لباس روزمره هم ازش استفاده کرد. می‌تونید نظر چندتا از کارشناسان دیجی‌کالا رو در مورد این کوله‌پشتی اینجا بخونید.

من برای بیرون رفتن همیشه وسایل زیادی رو همراهم می برم. بیشتر اونا لوازم بهداشتی هستن و جا دادن همشون تو کیف دستیم یکم سخته و البته خیلی سنگین. الانم که هوا خیلی گرمه و گرفتن یک کیف سنگین تو دست بیشتر از قبل کلافه کننده شده. برای همین دنبال یک کوله‌پشتی ساده و مینیمال بودم که بتونم با همه لباسام ست کنم؛ منظورم اینه که رنگش و طراحیش طوری باشه که هر لباسی پوشیدم باهاش هماهنگ باشه و مجبور نباشم فقط لباس ورزشی بپوشم. خیلی از کوله‌پشتی‌ها ابعاد بزرگی داشتن یا خیلی کوچیک و ناکارامد بودن و پیدا کردن ظاهر ساده و مینیمال هم خودش خیلی سخت بود. داشتم تو سایت می گشتم که به کوله‌پشتی داسفور برخوردم. یک جرقه زد تو ذهنم که این کوله‌پشتی همون سادگی که می خوام رو داره درسته فضای زیادی نداره مثلا تعداد جیب های بیرونیش یک دونه هست ولی دقیقا اون چیزیه که من می خوام. الان که خریدمش می تونم بگم خیلی لذت بخشه که این کوله‌پشتی همراهمه. وسایلمو توی محفظه اصلیش قرار دادم و اصلا احساس بدی با حمل دوبندش ندارم. اگر مثل من دنبال یک کوله‌ ساده و مینیمال هستید می تونید یکی از کوله‌پشتی داسفور رو داشته باشید.

تنوع کوله‌های پشتی اینقدر زیاد شده که انتخاب بینشون واقعا سخته. به نظرم بهترین کار اینه که آدم الویت‌هاشو در نظر بگیره. من وقتی این کوله‌پشتی داسفور رو دیدم اول از ظاهر متفاوتش خیلی خوشم اومد. رویه‌ی کوله‌پشتی جیب برجسته نداره و فقط گیره‌ی زیپِ جیب مخفی روی اون مشخصه که به‌خاطر تفاوت رنگش با پارچه‌ی کوله، ظاهرشو جذاب‌تر کرده. این جیب برای وسایل ضروری که آدم تو استفاده روزمره بیشتر بهشون نیاز داره مثل موبایل، کارت بانک، کارت مترو و حتی کلید خیلی به درد می‌خوره. بافت پارچه این کوله در رنگ نسکافه‌ای نظر منو جلب کرد چون خیلی شیک و متفاوته. مخصوصا اگر با لباس‌های تیره استقاده بشه، این تفاوت رنگ بیشتر جلب توجه می‌کنه. با توجه به اندازه‌ش هم، راحت میشه کتاب‌ و دفترچه و وسایل موردنیاز رو توش جا داد. خب قیمتشم که نسبتا مناسبه و واقعا می‌ارزه!

کوله‌پشتی می‌تونه برای همراه‌داشتن وسایل شخصی و ضروری روزانه بهترین انتخاب باشه. کوله‌پشتی داسفور هر جا برم، همراه منه. موقع انتخاب، ابعاد و وزن خود کوله‌پشتی یک نکته‌ی مهم به حساب میاد؛ چون قراره به کمک اون تعداد بیشتری از وسایلی که تو کیف دستی جا می‌شه، وسیله حمل کنیم. در تولید کوله‌پشتی داسفور به این موضوع دقت شده. این مدل خیلی کاربردیه و می‌تونم هر روز و همه جا ازش استفاده کنم. سر کار که میرم اون رو با لپ‌تاپ و تبلت و پاوربانک و روزهایی که میرم کوه با یک فلاسک و خوراکی و یه کتاب پر میکنم. روزهایی که باشگاه میرم هم یک جفت کفش، قمقمه آب به‌راحتی تو این کوله‌پشتی جا میشه. این کوله‌پشتی از پارچه‌ی پلی‌استر ساخته شده و قسمت پشت و بندها با داشتن فوم حملش رو راحت و استاندار کرده. رویه‌ی بندها و پشتش ساختار مشبک داره که از تعریق جلوگیری میکنه. این کوله‌ داسفور با درنظرگرفتن قیمتش بین سایر کوله‌پشتی‌ها واقعا می‌تونه یک انتخاب خوب باشه.

