The post با ۲۰ میلیون وام دیجی‌پی کالای دلخواهت رو از دیجی‌کالا قسطی بخر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

خرید اقساطی کالا مفهومی آشنا برای مصرف کنندگان است. امروزه با وجود دغدغه‌های اقتصادی، خانواده‌های ایرانی سعی در برنامه‌ریزی برای پرداخت هزینه‌های پرنوسان زندگی خود دارند و چشم پوشی از این هزینه‌ها در بسیاری از موارد مانند خرید لوازم برقی ضروری مانند ماشین لباس‌شویی و یخچال و یا لوازم الکترونیکی مانند گوشی‌موبایل دشوار است. پس‌انداز، وام یا قرض کردن پول راه‌های مناسبی برای تهیه‌ی لوازم ضروری زندگی امروز به شمار می‌روند اما در کنار این راه‌حل‌ها امروزه خرید قسطی از مسیر پلتفرم‌های آنلاین ارائه دهنده‌ی اعتبار به عنوان گزینه‌ای سریع و کم زحمت برای انجام خرید قسطی مطرح شده است.

در شکل سنتی خود خرید اقساطی همیشه نیازمند ارائه‌ی ضامن معتبر و مدارک مختلف است. این در حالی است که پلتفرم‌های آنلاین تمامی مراحل خرید اقساطی را با سادگی بیشتری همراه کرده‌اند. خرید قسطی در شرایط فعلی و با توجه به نیاز خانواده‌ها می‌تواند یک تصمیم مالی هوشمندانه‌ و کمک‌کننده باشد. با این روش مصرف‌کنندگان می‌توانند به جای پرداخت هزینه‌ی کامل کالا، مبلغ آن را به اضافه‌ی درصد سودی که عموما از تورم کمتر است در دوره‌ی زمانی دلخواه خود بازپرداخت نمایند.

مزایای خرید قسطی

افزایش قدرت خرید اقساطی لوازم خانگی

خرید اقساطی به مصرف کنندگان اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی از بودجه‌ای که برای خرید یک کالا در نظر گرفته‌اند کالای دلخواه خود را خریداری نمایند. پویایی بازارهای لوازم وارداتی و برقی همواره معادله‌ی بین پس‌انداز و قیمت کالا را برهم می‌زند و خرید قسطی راه حلی مناسب برای فائق آمدن بر این مشکل است.

خرید اقساطی فوری لوازم دیجیتال

حتی افرادی که برای بودجه‌ی ماهانه‌ی خود برنامه‌ریزی می‌کنند ممکن است با شرایطی غیرمترقبه روبه‌رو شوند و پس‌اندازی برای هزینه‌های بزرگ نداشته باشند. این روزها گم کردن یک گوشی موبایل از هر کدام از برندهای اپل، سامسونگ و… یا خراب شدن یکی از لوازم الکترونیکی مانند لپ‌تاپ یا کامپیوتر گران‌تر از همیشه تمام می‌شود.

در شرایطی که بدون برنامه‌ریزی قبلی نیاز به خرید یک کالای دیجیتال پیدا می‌کنید خرید اقساطی یک گوشی موبایل سریعترین راه‌حل به نظر می‌رسد.

خریدی که شما را پولدارتر خواهد کرد

از آنجایی که نرخ بهره و بازپرداخت ماهیانه در بیشتر پلتفرم‌های خرید اقساطی ثابت است، مصرف کنندگان امکان پیدا می‌کنند تا گردش حساب و هزینه‌های نقدی خود را بر این اساس برنامه‌ریزی و مدیریت کند و با بالا رفتن تورم برای بازپرداخت هزینه‌ی کالای خریداری شده نگرانی نداشته باشد.

یکی از بهترین پلت‌فرم‌های آنلاین خرید اقساطی وبسایت و اپلیکیشن دیجی‌پی است که به عنوان یکی از شرکت‌های گروه دیجی‌کالا فعالیت می‌نماید. دیجی‌پی به کاربران خود امکان می‌دهد تا بدون نیاز به ضامن و با ارائه‌ی یک برگ چک صیادی به نام کاربر یا اقوام درجه یک وی نسبت به دریافت اعتبار و خرید اقساطی از مجموعه‌ی کالاهای وبسایت دیجی‌کالا در دسته‌های گوناگون کالایی اقدام کند. وبسایت دیجی‌کالا در حال حاضر میزبان بیش از ۳ میلیون کالای آماده برای فروش است و به همین دلیل کاربر دیجی‌پی امکان دسترسی به طیف گسترده‌ی کالاهای مورد نیاز خود یا ترکیب کالاهای بی‌ارتباط در سبد خرید خود و پرداخت یکجا را خواهد داشت. از دیگر سرویس‌های جذاب این پلفترم باید به ارائه‌ی اعتبار در زمان کوتاه چهل و هشت ساعته و مبادلات کاملا آنلاین یا غیرحضوری برای ارسال مدارک مورد نیاز اشاره کرد که دسترسی به این سرویس را برای دورترین و نزدیکترین نقطه‌ی میهن عزیزمان فراهم می‌کند.

دریافت وام ۲۰ میلیونی دیجی‌پی

منبع متن: digikala