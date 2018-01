هر آنچه باید در مورد اندروید گو بدانید

بنا به نظر گوگل مردم کشورهایی مانند هند بخش اعظمی از کاربران آینده‌ی این شرکت را تشکیل خواهند داد. گفته می‌شود که در طی ۵ سال آینده ۵۰۰ میلیون کاربر جدید برای اولین بار وارد فضای آنلاین می‌شوند. به همین خاطر گوگل پتانسیل زیادی را در این بازارها می‌بیند.

گوگل حتی تیمی تشکیل داده که وظیفه‌ی اصلی آن‌ها توسعه‌ی محصولات و سرویس‌هایی برای بازار هند است. این تیم سرویس پرداخت Tez را ارائه کرده که به سیستم بانکی هند وصل می‌شود و تراکنش‌های مالی کاربران را بدون کسر کارمزد انجام می‌دهد. از دیگر اقدامات این تیم می‌توان به عرضه‌ی اپلیکیشن کم‌حجم مدیریت فایل Files Go، ارائه‌ی وای‌فای رایگان در چند هزار ایستگاه قطار در سرتاسر هند و بسیاری از اقدامات دیگر اشاره کرد.

در این زمینه، سیستم‌عامل «اندروید گو» (Android Go) جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌ی گوگل است. اندروید گو نسخه‌ی سبک‌شده‌ی اندروید محسوب می‌شود که برای گوشی‌های پایین‌رده بهینه‌سازی شده است. گوگل پیش‌ازاین پروژه اندروید وان را برای گوشی‌های میان‌رده عرضه کرده، ولی تمرکز کلی اندروید گو معطوف به گوشی‌های ارزان‌قیمت و پایین‌رده است. بنا به نظر مدیرعامل گوگل با ارائه‌ی گوشی‌های اقتصادی حدودا ۳۰ دلاری می‌توان میلیون‌ها هندی را نسبت به خرید گوشی‌های هوشمند ترغیب کرد. پلتفرم اندروید گو در راستای تحقق این برنامه‌ها توسعه پیدا کرده است.

اندروید گو تفاوت چندانی با اندروید معمولی ندارد

پایه و اساس اندروید گو مشابه اندروید استاندارد است، اما برای کارکرد بهتر در گوشی‌های ضعیف‌تر، تغییراتی در آن اعمال شده است. اولین نسخه‌ی اندروید گو بر اساس اندروید اوریو نسخه‌ی ۸٫۱ توسعه یافته و همانند اندروید اوریو از قابلیت‌های مدیریت مصرف داده بهره می‌برد.

گوشی‌های مجهز به اندروید گو مانند دیگر گجت‌های تأییدشده از سوی گوگل، از سرویس امنیتی Google Play Protect بهره می‌برند. این سرویس امنیتی با بهره‌گیری از یادگیری ماشینی، اپلیکیشن‌های مضر موجود در گوشی را شناسایی می‌کند. این سرویس برای تضمین امنیت گوشی مرتبا اپلیکیشن‌های نصب شده را (حتی آن‌هایی که از منبعی غیر از پلی استور دانلود شده‌اند) مورد بررسی قرار می‌دهد.

این پلتفرم از تعدادی اپلیکیشن اختصاصی بهره می‌برد

اندروید گو برای اجرا در گوشی‌های پایین‌رده‌ی مجهز به ۵۱۲ تا یک گیگابایت حافظه‌ی رم طراحی شده است. به همین خاطر گوگل نسخه‌های سبک شده‌ی اپلیکیشن‌های مختلف را هم همراه با آن عرضه می‌کند. اپلیکیشن Google Go که از صفر طراحی شده، حجم کمتری نسبت به اپلیکیشن اصلی Google دارد ولی امکانات و تجربه‌ی مشابهی را ارائه می‌دهد. همین قضیه برای Google Assistant Go هم صدق می‌کند که دستیار هوشمند گوگل اسیستنت را برای گجت‌های دارای حافظه‌ی رم کمتر از ۱ گیگابایت به ارمغان می‌آورد.

نسخه‌ی کم‌حجم Gboard، اپلیکیشن Gboard Go است و از امکانات موجود در نسخه‌ی استاندارد مانند تصحیح خودکار، پشتیبانی از زبان‌های مختلف، ایموجی‌ها و گیف‌ها بهره می‌برد. اپلیکیشن‌های Maps Go و Gmail Go هم نسخه‌ی کم‌حجم اپلیکیشن‌های Google Maps و Gmail هستند. همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که حالت صرفه‌جویی در مصرف داده، به‌صورت پیش‌فرض در مرورگر کروم موجود در اندروید گو فعال است.

اپلیکیشن Files Go به‌عنوان ابزار مدیریت فایل‌ها انجام وظیفه می‌کند و عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد. با استفاده از این اپلیکیشن می‌توان فایل‌های قدیمی و اپلیکیشن‌های غیرضروری را پاک و همچنین برای ردوبدل کردن فایل‌ها از آن استفاده کرد.

اندروید گو به دلیل استفاده از اپلیکیشن‌های سبک‌تر و بهره‌گیری از تعداد کمتری از اپلیکیشن‌های از پیش نصب‌شده، حجم بسیار کمتری را در مقایسه با نسخه‌ی استاندارد اندروید اشغال می‌کند. پلی استور موجود در اندروید گو هم اپلیکیشن‌های بهینه شده برای این سیستم‌عامل را مورد توجه قرار می‌دهد.

شرکت‌های کوالکام و مدیاتک حمایت و پشتیبانی خود را اعلام کرده‌اند

شرکت‌های «کوالکام» (Qualcomm) و «مدیاتک» (MediaTek)، حمایت خود را از پروژه‌ی اندروید گو اعلام کرده‌اند. کوالکام به این موضوع اشاره کرده که تراشه‌های پایین‌رده و میان‌رده‌ی اسنپ‌دراگون، قدرت گوشی‌های مجهز به اندروید گو را تأمین خواهند کرد. با وجود اینکه هنوز در این زمینه اطلاعات چندانی ارائه نشده است، اما می‌توانیم انتظار راهیابی سری تراشه‌های اسنپ‌دراگون ۲xx یا حتی ۴xx به گوشی‌های ارزان‌قیمت را داشته باشیم.

مدیاتک هم چندی پیش اعلام کرد که پلتفرم‌های MT6739، MT6737 و MT6580 در گوشی‌های آینده‌ی اندروید گو مورد استفاده قرار می‌گیرند. MT6580در گوشی‌های ۳G به کار گرفته می‌شود، در حالی که MT6739 و MT6737 قدرت گوشی‌های ارزان‌قیمت ۴G را تأمین خواهند کرد.

عرضه‌ی گوشی‌هایی با قیمت کمتر از ۵۰ دلار در آینده‌ی نزدیک

اخیرا گوشی‌های ارزان‌قیمت باکیفیت مورد توجه قرار گرفته‌اند و از بین آن‌ها می‌توان به گوشی شیائومی Redmi 5A اشاره کرد که تنها ۷۷ دلار قیمت دارد. در چنین وضعیتی، گوشی‌های اندروید گو برای این که بتوانند در بازارهای نوظهور به چشم بیایند، باید با قیمت بسیار کمتری به بازار عرضه شوند. اگر شایعات اخیر حقیقت داشته باشند، اولین نسل از این گوشی‌ها با قیمتی در حدود ۳۰ دلار به بازار عرضه خواهند شد.

احتمالا اولین گوشی مجهز به اندروید گو، گوشی Micromax Bharat Go خواهد بود. انتظار می‌رود در طی هفته‌های آتی این گوشی در هند عرضه شود. گفته می‌شود قیمت این گوشی ۲۰۰۰ روپیه یا ۳۲ دلار است؛ قیمتی که می‌توان آن را مبنای قیمت گوشی‌های اندروید گو به حساب آورد. اطلاعات چندانی در مورد سخت‌افزار این گوشی اعلام نشده، اما گفته می‌شود از ۵۱۲ مگابایت یا ۱ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی بهره می‌برد.

گوگل با عرضه‌ی اندروید گو می‌خواهد نشان دهد که با گوشی‌های کمتر از ۵۰ دلار هم می‌توان تجربه‌ی کاربری جذابی را ارائه داد. با بهینه‌سازی نرم‌افزار برای عملکرد مطلوب در سخت‌افزارهای ضعیف و معرفی نسخه‌ی سبک اپلیکیشن‌های محبوب، گوگل بالاخره در مسیر ارائه‌ی راهکاری مقرون‌به‌صرفه برای افرادی است که قصد تعویض گوشی ساده‌ی خود را دارند.

منبع: Android Central

مطلب هر آنچه باید در مورد اندروید گو بدانید برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala