نخستین تصاویر رندر گلکسی اسپرت سامسونگ منتشر شد

چند هفته قبل خبری منتشر شد که سامسونگ به‌زودی جانشین ساعت هوشمند Gear Sport را تحت عنوان گلکسی اسپرت معرفی می‌کند. ساعاتی قبل، تصاویر رندر غیر رسمی مربوط به این ساعت هوشمند منتشر شد و حالا می‌توانیم به جزئیات طراحی آن اشاره کنیم.

این رندرها در اکانت توییتر یکی از معروف‌ترین افشاگران دنیای تکنولوژی یعنی OnLeaks منتشر شده است. گفته می‌شود این رندرها بر اساس اطلاعات کارخانه خلق شده اما در طراحی نهایی احتمال اعمال تغییرات کوچکی وجود دارد.

بر اساس این تصاویر، طراحی گلکسی اسپرت ساده‌تر از Gear Sport است و برخلاف این ساعت، از حاشیه‌ی چرخان بهره نمی‌برد. در عوض، به‌نظر می‌رسد نمایشگر تا حدی از بدنه بیرون آمده و دو دکمه در سمت راست بدنه تعبیه شده است. همچنین این افشاگر در پست خود خاطرنشان کرده که این ساعت در رنگ‌های متنوعی از جمله مشکی، نقره‌ای، سبز و طلایی رنگ روانه­ی بازار می­شود.

طبق شایعاتی که قبلا منتشر شده، این ساعت هوشمند مانند دیگر ساعت‌های هوشمند سامسونگ، از سیستم‌عامل تایزن بهره می‌برد. همچنین در همین گزارش‌ها آمده بود که گلکسی اسپرت از ۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و از دستیار دیجیتالی بیکسبی پشتیبانی می‌کند. به‌نظر می‌رسد این گجت در کنار گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ رسما معرفی خواهد شد.

