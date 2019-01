سامسونگ تاریخ معرفی گلکسی اس ۱۰ را رسما اعلام کرد

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار و انتشار انواع و اقسام گزارش‌های مختلف در مورد تاریخ معرفی گلکسی اس ۱۰، دقایقی قبل سامسونگ ساعت و تاریخ معرفی این گوشی را مشخص کرد. طبق اعلام این شرکت، گلکسی اس ۱۰ در تاریخ ۲۰ فوریه (۱ اسفند) در ساعت ۱۰.۳۰ شب به وقت تهران در سالن بیل گراهام سیویک شهر سان فرانسیسکو رسما معرفی می‌شود. سامسونگ در دعوتنامه خود خاطرنشان کرده که این دهمین نسل از سری گوشی‌های گلکسی اس محسوب می‌شود و در دعوتنامه هم عدد ۱۰ در اندازه بزرگ نقش بسته است.

در این مراسم غیر از معرفی سه مدل گلکسی اس ۱۰، مدل «کاملا کاربردی» گوشی تاشو این شرکت نمایش داده می‌شود.

طبق گزارش وال استریت ژورنال که ساعاتی قبل منتشر شد، در این مراسم غیر از معرفی سه مدل گلکسی اس ۱۰، مدل «کاملا کاربردی» گوشی تاشو این شرکت نمایش داده می‌شود. گلکسی اس ۱۰ مبتنی بر اینترنت ۵G هم مدتی بعد در فصل بهار معرفی خواهد شد. نکته‌ی قابل توجه در مورد این تاریخ، این است که سامسونگ قصد دارد این گوشی‌ها را یک هفته قبل از نمایشگاه MWC معرفی کند که معمولا سامسونگ سری گوشی‌های گلکسی اس خود را در این نمایشگاه معرفی می‌کرد. البته از آنجایی که در نمایشگاه MWC بسیاری از شرکت‌ها می‌خواهند خبرهای مربوط به گوشی‌های ۵G خود را منتشر کنند، احتمالا سامسونگ در این نمایشگاه جزئیات بیشتری در مورد مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ ارائه خواهد داد.

۲۰۱۸ سال خوبی برای سامسونگ نبود و به همین خاطر، این شرکت تمام توان خود را صرف ارائه‌ی گجت‌های نوآورانه در سال ۲۰۱۹ کرده است. فروش گلکسی اس ۹ پایین‌تر از حد انتظار بود و چند روز قبل، سامسونگ در رابطه با کاهش درآمدهای خود به سرمایه‌گذاران هشدار داد. طبق نظر کارشناسان گلکسی اس ۹ و نوت ۹ در مقایسه با نسل قبلی خود حرف زیادی برای گفتن نداشتند و به همین خاطر فروش آن‌ها قابل توجه نبود؛ با توجه به این موضوع، سامسونگ امیدوار است طراحی‌های نوآورانه و تکنولوژی‌های جدید بار دیگر باعث شود کاربران به خرید این گوشی‌ها ترغیب شوند و در نهایت وضعیت مالی سامسونگ بهبود پیدا کند.

