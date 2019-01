یکی از مقام‌های ارشد شرکت کانن طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که این شرکت مشغول ساخت دوربین فول‌فریم بدون آینه قادر به فیلمبرداری با کیفیت ۸K است و چنین دوربینی به‌عنوان یکی از دوربین‌های سری EOS R روانه‌ی بازار خواهد شد.

کانن قصد دارد هرچه زودتر فاصله‌ی خود را با رقبا کمتر از گذشته کند.

اگرچه هنوز فاصله‌ی زیادی تا عرضه‌ی چنین محصولی نداریم، اما این مصاحبه نشان می‌دهد که کانن می‌خواهد هرچه زودتر فاصله‌ی خود را با رقبا کمتر از گذشته کند. با وجود اینکه این شرکت در سال ۲۰۰۸ با معرفی ۵D مارک ۲ که از توانایی فیلمبرداری فول HD بهره می‌برد، یکی از پیشگامان این عرصه بود، ولی در زمینه‌ی فیلمبرداری ۴K عملکرد قابل توجهی نداشته است. در سال ۲۰۱۶، این کمپانی دوربین‌های ۵D مارک ۴ و ۱D X مارک ۲ را عرضه کرد که دوربین‌های DSLR قادر به فیلمبرداری ۴K محسوب می‌شوند ولی بالاخره در سال گذشته توانست این قابلیت را در دوربین بدون آینه EOS M50 ارائه کند. با وجود اینکه EOS R از توانایی فیلمبرداری ۴K بهره می‌برد، ولی به دلیل داشتن «ضریب برش» (crop factor) 1.8، در زمینه‌ی فیلمبرداری نماهای واید حرفی برای گفتن ندارد.

فارغ از توانایی‌های مربوط به فیلمبرداری، نخستین دوربین EOS R یک دوربین فول‌فریم میان‌رده قدرتمند محسوب می‌شود و حالا کانن می‌خواهد تنوع این سری دوربین‌ها را افزایش دهد تا کاربران از بین دوربین‌های پایین‌رده تا بسیار پیشرفته حق انتخاب داشته باشند.

منبع: The Verge

The post کانن مشغول ساخت دوربین فول‌فریم بدون آینه ۸K است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala