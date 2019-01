بر اساس یک خبر جدید، به‌نظر می‌رسد نخستین گوشی تاشو سامسونگ از دو باتری ۳۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. اگرچه معمولا گوشی‌های هوشمند مجهز به فقط یک باتری هستند، اما از آنجایی که این گوشی تاشو دارای دو نمایشگر است، ظاهرا سامسونگ تصمیم گرفته با این کار، عمر باتری بالایی را برای این گوشی به ارمغان بیاورد.

احتمالا در مراسم رونمایی از گلکسی اس ۱۰، از مدل نهایی این گوشی تاشو هم رونمایی می‌شود.

در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که احتمالا در مراسم رونمایی از گلکسی اس ۱۰، از مدل نهایی این گوشی تاشو هم رونمایی می‌شود. چند ماه قبل، سامسونگ از مدل اولیه این گوشی پرده‌برداری کرد. این مدل اولیه، از یک نمایشگر بیرونی کوچک و یک نمایشگر داخلی بزرگ بهره می‌برد و غیر از این موضوع، نکته‌ی قابل توجه دیگری ارائه نشد.

با توجه به اینکه بخش اعظمی از شارژ باتری روانه‌ی نمایشگرها می‌شود، بهره‌گیری از یک نمایشگر بزرگ و یک نمایشگر کوچک‌تر، مطمئنا منجر به کوتاه‌تر شدن عمر باتری گوشی تاشو می‌شود. در ابتدا گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد از یک باتری بزرگ انعطاف‌پذیر استفاده کند که البته این فناوری هنوز نهایی نشده و به همین خاطر، بهره‌گیری از دو باتری ۳۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به‌نظر منطقی‌تر است.

