به غیر از احتمال کوچک شدن بریدگی نمایشگر و بهره‌گیری مدل‌های گران‌قیمت از دوربین سه‌گانه، به نظر می‌رسد آیفون های ۲۰۱۹ تفاوت ظاهری چندانی را به ارمغان نمی‌آورند. با این حال، طبق یک گزارش جدید، به نظر می‌رسد این آیفون‌ها از سرعت وای‌فای بیشتری پشتیبانی می­کنند.

بر اساس این خبر، آیفون‌های ۲۰۱۹ از جدیدترین استاندارد وای‌فای که وای‌فای ۶ نام دارد، پشتیبانی می‌کند که مبتنی بر تکنولوژی ۸۰۲.۱۱ax است. این یعنی در مقایسه با وای‌فای ۵ که در سال ۲۰۱۴ معرفی شده، سرعت ارتباطات تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. این بهبود عملکردی زمانی به‌خوبی نمود پیدا می‌کند که چندین نفر به یک هات‌اسپات وای‌فای وصل شوند که به‌خصوص برای هات‌اسپات‌های عمومی، چنین موضوعی حکم‌فرما است.

علاوه بر این، پشتیبانی از وای‌فای ۶ تأثیر مثبتی در بهبود عمر باتری گجت دارد که این موضوع خبر خوشایندی برای کاربران آیفون‌ها به حساب می‌آید. این استاندارد از قابلیت جدیدی تحت عنوان target wake time بهره می‌برد که در فواصل بین تغییرات سیگنال‌ها، وای‌فای گوشی دیگر به دنبال سیگنال‌های جدید نمی‌گردد و به همین خاطر عمر باتری افزایش می‌یابد.

با توجه به روند هر ساله اپل، به نظر می‌رسد در ماه سپتامبر باید انتظار معرفی آیفون‌های ۲۰۱۹ را داشته باشیم. با توجه به اینکه هنوز چندین ماه به معرفی این گوشی‌ها باقی مانده، هنوز اطلاعات زیادی در مورد مشخصات آن‌ها در دست نداریم و فقط به نظر می‌رسد شاهد معرفی جانشین‌های مستقیم آیفون XR، آیفون XS و آیفون XS مکس خواهیم بود.

