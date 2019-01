آیفون های ۲۰۱۹ همچنان در مرحله‌ی طراحی قرار دارند و این یعنی اگرچه بسیاری از ویژگی‌های اصلی آن مشخص شده، اما هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت در مورد جزئیات طراحی آن‌ها اظهارنظر کنیم. با این حال، بیش از یک هفته پیش نخستین رندر از پنل پشتی آیفون ۱۱ منتشر شد و حالا شاهد رندر جدیدی از این آیفون مجهز به دوربین سه‌گانه هستیم.

در این رندر شاهد کوچک‌تر شدن بریدگی نمایشگر هستیم که این موضوع-بر اساس گزارش‌ها- با بالاتر رفتن اسپیکر مکالمه و تعبیه‌ی بخشی از سنسورها در زیر نمایشگر امکان‌پذیر شده است. همچنین حاشیه‌های نمایشگر هم کاهش یافته که البته این موضوع اصلا محسوس نیست.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم آیفون ۱۱ در این رندر، چینش افقی دوربین سه‌گانه آن است. در رندر قبلی شاهد چینش مربعی شکل دوربین بودیم که به‌نظر می‌رسد طرح مذکور به مرحله‌ی ساخت نخواهد رسید. برخلاف گوشی‌هایی مانند آیفون ۷ پلاس و آیفون ۸ پلاس که آن‌ها هم از چینش افقی دوربین‌ها بهره می‌بردند، ظاهرا اپل تصمیم گرفته مانند گوشی ال‌جی V40 ThinQ، دوربین‌ها را در مرکز بخش فوقانی پنل پشتی تعبیه کند. همچنین در اطراف دوربین میانی، می‌توانیم یک فلش LED حلقه‌ای را مشاهده کنیم.

اگرچه خالق این رندرها ویدیویی ۳۶۰ درجه منتشر نکرده، اما او گفته که در طرح‌های اصلی، مدل مذکور همچنان از پورت لایتنینگ استفاده می‌کند و خبری از پورت USB-C نیست.

