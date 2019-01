شرکت اوپو از دوربین مجهز به زوم اپتیکال ۱۰ برابری رونمایی کرد

ساعاتی قبل شرکت اوپو از دوربین مجهز به زوم اپتیکال ۱۰ برابری پرده‌برداری کرد. تکنولوژی به کار رفته برای این دوربین، مشابه مدل اولیه دوربینی است که دو سال قبل در نمایشگاه MWC رونمایی شد و از زوم اپتیکال ۵ برابری بهره می‌برد. برای ارائه‌ی این مقدار زوم، از منشورهای پریسکوپی استفاده شده است.

در نهایت، این دوربین از سه لنز با فاصله کانونی ثابت بهره می‌برد و علی‌رغم ادعای شرکت اوپو، به احتمال زیاد در بالاترین حد زوم شاهد افت نسبی کیفیت خواهیم بود ولی این افت چندان قابل احساس و مشهود نخواهد بود. این دوربین از سیستم لرزشگیر اپتیکال دوگانه هم بهره می‌برد ولی اوپو هنوز در رابطه با دیافراگم این دوربین اظهارنظر نکرده که معمولا مشکل اصلی چنین دوربین‌هایی محسوب می‌شود. مدل‌های ساخته شده این تکنولوژی در ماه آینده در نمایشگاه MWC نمایش داده می‌شود و اوپو وعده داده در سال جاری این تکنولوژی را در اختیار دیگر سازندگان قرار می‌دهد.

اوپو همچنین از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر جدیدی رونمایی کرد که ۱۵ برابر بزرگ‌تر از وسعت حسگرهای فعلی است. ویوو برای گوشی مفهومی Apex از تکنولوژی مشابهی استفاده کرد ولی این تکنولوژی به مدل نهایی یعنی Nex راه پیدا نکرد. در رابطه با این تکنولوژی هم تا انتهای سال میلادی جاری می‌توانیم انتظار معرفی گوشی‌های مجهز به آن را داشته باشیم.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala