پاناسونیک دوربین بدون آینه G95 را معرفی کرد

شرکت پاناسونیک جدیدترین دوربین بدون آینه خود که سنسور میکرو سه چهارم دارد را با نام G95 معرفی کرد. این دوربین، جانشین G85 خواهد شد و مثل نسل قبلی خود، یک دوربین هایبرید میان‌رده به حساب می‌آید که هم برای عکاسی و هم برای فیلم‌برداری، پرکاربرد خواهد بود.

پاناسونیک G95 دارای یک سنسور ۲۰.۳ مگاپیکسلی از نوع CMOS است و خبری از فیلتر Low-Pass هم در این سنسور نیست. همچنین این سنسور دارای لرزشگیر پنج جهته است که به از بین بردن لرزش تصاویر در عکاسی و فیلم‌برداری کمک زیادی می‌کند.

این دوربین از تکنولوژی جدید پاناسونیک برای فوکوس خودکار بهره می‌برد که DFD یا Depth from Defocos نام دارد. این تکنولوژی همچنان برپایه کانتراست است و خبری از فوکوس فازی در این دوربین نخواهد بود. البته پاناسونیک می‌گوید فوکوس خودکار این دوربین برای عکاسی بسیار سریع خواهد بود و تنها در ۰.۰۷ ثانیه، این دوربین می‌تواند روی سوژه فوکوس کند. تشخیص چهره و تشخیص چشم نیز در سیستم فوکوس خودکار این دوربین وجود خواهد داشت. در زمینه فیلم‌برداری اما پیش از این عملکرد تکنولوژی DFD را دیده بودیم که دقت کم‌تری نسبت به رقبا داشت.

دوربین G95 همچنین می‌تواند با رزولوشن ۴K و با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری داشته باشد. همچنین برای فیلم‌برداری سریع، کاربران می‌توانند از گزینه فیلم‌برداری ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه استفاده کنند. با اتصال ریکورد خارجی به این دوربین به کمک پورت HDMI نیز می‌توان خروجی ویدیویی هشت بیتی با فرمت رنگی ۴:۲:۲ دریافت کرد و پورت‌های میکروفون و هدفون هم روی بدنه این دوربین وجود دارد که به کمک فیلم‌برداران می‌آید. یک ویژگی مهم دیگری که به این نسل از دوربین‌های میان‌رده پاناسونیک اضافه شده، پروفایل تصویری V-LogL است. این پروفایل تصویری می‌تواند با ۱۲ استاپ دامنه دینامیکی ضبط کند که برای تدوینگران ویدیویی، ویژگی مهمی است. همچنین ویژگی دیگری به نام عکاسی ۴K که می‌تواند با سرعت ۳۰ فریم عکاسی داشته باشد نیز به این دوربین اضافه شده است.

بدنه این دوربین از منیزیم ساخته شده و در برابر قطرات آب و ذرات خاک، مقاومت دارد. در بخش پشتی این دوربین نمایشگری کاملا چرخان قرار گرفته که اندازه ۳ اینچی و رزولشن ۱۲۴۰K Dot دارد. چشمی الکترونیکی این دوربین هم از نوع OLED بوده و رزولوشن ۲۳۶۰K نقطه‌ای دارد. پاناسونیک یک باتری گریپ هم برای این دوربین ساخته که همزمان می‌تواند دو باتری بیشتر به این محصول اضافه کند.

در پایان، این دوربین از ویژگی‌های ارتباطی مثل بلوتوث و Wi-Fi هم پشتیبانی می‌کند که می‌توان از آن‌های برای انتقال سریع عکس‌ها به گوشی استفاده کرد. پاناسونیک G95 از ماه May و با قیمت ۱۱۹۹ دلار عرضه خواهد شد. شما درباره این دوربین و به طور کل دوربین‌های میکرو سه چهارم پاناسونیک چه فکر می‌کنید؟

