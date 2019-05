به نظر می‌رسد مایکروسافت هم قصد دارد پس از دیگر شرکت‌های آمریکایی، هواوی را تحریم کند. چند روز قبل، گوگل مجوزهای اندروید گوشی‌های هواوی را باطل کرد ولی مایکروسافت در این رابطه تصمیم گرفته سکوت کند و هنوز اظهارنظر نکرده است.

لپ‌تاپ هواوی میت‌بوک ایکس پرو یکی از بهترین لپ‌تاپ‌های ویندوزی موجود در آمریکا محسوب می‌شود ولی بدون داشتن ویندوز، در برابر انواع و اقسام رقبا حرف زیادی برای گفتن ندارد. در همین رابطه، باید بگوییم که روز گذشته این لپ‌تاپ از فروشگاه آنلاین مایکروسافت حذف شده است.

اگر مایکروسافت هم هواوی را تحریم کند، سرورهای هواوی دچار مشکل خواهند شد. لازم به ذکر است که سرویس‌های ابری آژور شرکت مایکروسافت مبتنی بر سرورهای ساخت هواوی هستند. علاوه بر این، اینتل و هواوی هم به ناچار باید از فرمان دولت آمریکا تبعیت کنند. اگرچه هواوی تراشه‌ها و مودم‌های مربوط به گوشی‌های هوشمند را تامین می‌کند، ولی تراشه‌های لپ‌تاپ‌ها و سرورهای این شرکت از طرف اینتل تامین می‌شود. طبق گزارش‌ها، هواوی به‌اندازه‌ای تراشه ذخیره کرده که بتواند تا ۳ ماه آینده این تحریم را دوام بیاورد.

در ضمن هواوی در سال‌های اخیر مشغول توسعه‌ی سیستم‌عامل‌های اختصاصی برای جایگزینی ویندوز و اندروید بوده است ولی طبق گزارش‌ها، این سیستم‌عامل تا آمادگی کامل فاصله‌ی زیادی دارد و یکی از مدیران ارشد هواوی هم گفته آن‌ها ترجیح می‌دهند همچنان از ویندوز و اندروید استفاده کنند.

اگرچه وزارت بازرگانی آمریکا تحریم علیه هواوی را به مدت ۹۰ روز و به‌صورت محدود تعلیق کرده تا بتواند طی این مدت از محصولات فعلی خود پشتیبانی کند، ولی به‌نظر می‌رسد این معافیت محدود برای مجوز ویندوز لپ‌تاپ‌ها اعمال نمی‌شود. در هر صورت اگر دولت آمریکا و هواوی به توافقی دست پیدا نکنند، این شرکت به‌صورت گسترده صدمه خواهد دید. در همین زمینه می‌توانیم به تحریم ZTE به خاطر دور زدن تحریم‌های ایران و کره شمالی اشاره کنیم که این شرکت را به آستانه‌ی ورشکستگی برد. بعد از سه ماه، آمریکا تحریم علیه این شرکت را لغو کرد ولی به خاطر این تحریم، این شرکت آسیب زیادی را متحمل شد.

