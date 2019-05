خرید یک لپ‌تاپ جدید، خصوصا زمانی که افراد در محدودیت مالی قرار دارند، بسیار دشوار است. شرایط بد اقتصادی باعث شده تا لپ‌تاپ‌های مقرون‌به‌صرفه و در عین حال کارآمد، با قیمت نجومی عرضه شوند و از دسترس بسیاری خارج باشند. این مسئله زمانی سخت‌تر می‌شود که می‌بینیم لپتاپ‌هایی به مراتب ضعیف‌تر، که حتی برای رسیدگی به کارهای روزانه نیز به سختی نیاز کاربران را برطرف می‌کنند، قیمت بالایی دارند. در نتیجه دقت بالایی می‌خواهد تا با کمترین هزینه، یک محصول کارآمد و مقرون به صرفه انتخاب کنید. تنها روزنه‌ی امید این است که رقابت بین شرکت‌های بزرگ تولید‌کننده‌ی سخت افزار روز به روز داغ‌تر می‌شود و این شرکت‌ها برای تولید محصولاتی جذاب‌تر، تلاش مضاعف می‌کنند.

با توجه به شرایط بازار تصمیم گرفتیم در این مقاله برای هر نوع کاربر، برخی از بهترین گزینه‌های موجود در بازار ایران را پیشنهاد دهیم. لطفا پیش از پرداختن به محصولات توجه داشته باشید که یک لپ‌تاپ مقرون‌به‌صرفه، صرفا محصولی نیست که ارزان‌ترین قیمت را داشته باشد، بلکه محصولی است که با کمترین هزینه، عملکرد قابل قبولی دارد. همچنین در این مقاله حدود قیمت و عملکرد در حد متوسط در نظر گرفته شده است. علاوه‌براین لپتاپ‌هایی که از قیمت و مشخصات مناسب برخوردار باشند زیاد هستند، اما در بسیاری از موارد این محصولات در عمل نتوانستند تجربه‌ی کاربری مناسبی ارائه کنند. می‌توانید اطمینان داشته باشید که تمامی لپ‌تاپ‌های پیشنهادی در این مقاله، از کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند و بسته به بودجه‌ی شما توقعی که دارید را تا حد زیادی برآورده می‌کنند. در انتخاب این لپ‌تاپ‌ها، ‌به ترتیب تجربه‌ی افراد مختلف، مشخصات فنی (وزن، ضخامت، سیستم‌عامل، مشخصات سخت‌افزاری) و برند معتبر بیشترین اولویت را داشته‌اند.

بهترین لپ‌تاپ‌ها در محدوده‌ی ۳ تا ۵ میلیون تومان

لپ‌تاپ ۱۱ اینچی ایسوس مدل E203NA – A

قیمت فعلی: ۳/۳۴۵/۰۰۰ تومان

مشخصات فنی:

وزن: ۰.۹۸ کیلوگرم

پردازنده: اینتل Celeron N3350 با ۲ مگابایت کش. ۲ هسته سخت افزاری در کنار ۲ رشته فرعی با فرکانس پایه ۱.۱۰ که تحت پردازش سنگین به ۲.۴۰ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند

حافظه‌ی رم ۴ :گیگابایت از نوع DDR3

ظرفیت حافظه‌ی داخلی: ۵۰۰ گیگابایت هارد HDD با سرعت ۵۴۰۰ دور در دقیقه

پردازنده‌ی گرافیکی: Intel HD 500 و بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا

توصیحات صفحه‌ نمایش: ۱۱.۶ اینچ با دقت ۱۳۶۶×۷۶۸

نوع صفحه نمایش: TFT LED-backlit LCD

باتری: ۳ سلولی با ظرفیت ۳۸ وات‌ساعت

میزان شارژدهی باتری: ۱۰ ساعت

سبک، خوش ساخت و مقرون‌به‌صرفه، کلماتی هستند که لپ‌تاپ ایسوس مدل E203NA – A را می‌توان در آن خلاصه کرد. این لپ‌تاپ باریک و زیبا برای کاربرانی مناسب است که بازی‌های ویدئویی انجام نمی‌دهند و مقصودشان از خرید لپ‌تاپ، رسیدگی به کارهای دانشجویی و انجام پروژه‌های سبک است. این لپ‌تاپ با وزن ۱ کیلوگرم و اندازه‌ی ۱۱.۶ اینچ، به‌راحتی قابل حمل بوده و به کاربران اجازه را می‌دهد با کمترین دردسر آن را همراه داشته باشند. شاید مشخصات سخت‌افزاری آن در نگاه اول کمی توی ذوق بزند، اما به خاطر داشته باشید که این لپ‌تاپ را با چه هدفی تهیه می‌کنید.

تنوع خوب پورت‌ها

باز شدن صفحه تا ۱۸۰ درجه

باتری با شارژدهی مناسب

قابلیت جایگزین کردن حافظه اس اس دی

ارزش خرید بالا

کیفیت ساخت قابل قبول

طراحی جدید و منحصر به فرد

بدنه باریک و سبک ‌ روکش براق صفحه نمایش با زاویه دید محدود

فاقد درایو نوری

لپ‌تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Ideapad 130 – 15AST

قیمت فعلی: ۴/۴۹۰/۰۰۰ تومان

مشخصات فنی:

وزن: ۲.۱ کیلوگرم

پردازنده: AMD A4-9125 2C Stoney Ridge با ۱ مگابایت کش. ۲ هسته سخت افزاری در کنار ۲ رشته فرعی با فرکانس پایه ۲.۳ که تحت پردازش سنگین به ۲.۵ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند.

حافظه‌ی رم: ۴ گیگابایت از نوع DDR3

ظرفیت حافظه‌ی داخلی:۱ ترابایت هارد HDD با سرعت ۵۴۰۰ دور در دقیقه

پردازنده‌ی گرافیکی: AMD Radeon 530 با ۲ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت DDR5

توصیحات صفحه‌ نمایش: ۱۵.۶ اینچ با دقت ۱۳۶۶×۷۶۸

نوع صفحه نمایش: TFT LED-backlit LCD

باتری: ۲ سلولی با ظرفیت ۳۰ وات‌ساعت

اگر شما از آن دسته کاربرانی هستید که به صفحه‌ی بزرگ لپ‌تاپ خود اهمیت می‌دهید و نیاز دارید لپ‌تاپ‌تان از ویژگی‌هایی نظیر درایو نوری بهره ببرد، پیشنهاد ما خرید لپ‌تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Ideapad 130 – 15AST است که علاوه بر این مزایا، از قدرت گرافیکی و حافظه‌ی ذخیره سازی بیشتری نیز برخوردار است و لذا می‌توان فایل بیشتری در آن نگهداری کرد و تا حدودی پروژه‌های نیمه سنگین را با آن انجام داد. این لپ‌تاپ نیز همانند محصول شرکت ایسوس که در ابتدا معرفی شد، مناسب کار‌های روزمره است و نمی‌توان در انجام بازی‌ها روی آن حساب باز کرد. بنابراین اگر همچنان فکر می‌کنید کار روزمره‌ی شما به قدرت گرافیکی زیادی نیاز ندارد، توصیه می‌کنیم محصول ایسوس را در نظر داشته باشید.

قدرت گرافیکی نسبتا بالاتر

حافظه‌ی ذخیره سازی ۱ ترابایتی

پشتیبانی از درایو نوری ‌ باتری ضعیف

بهترین لپ‌تاپ‌ها در محدوده‌ی ۵ تا ۷ میلیون تومان

لپ‌تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Ideapad 320 – AP

قیمت فعلی: ۵/۶۵۰/۰۰۰

مشخصات فنی:

وزن: ۲.۲ کیلوگرم

پردازنده: AMD A6 9220 Bristol Ridge با ۲ مگابایت کش. ۲ هسته سخت افزاری در کنار ۲ رشته فرعی با فرکانس پایه ۲.۵ که تحت پردازش سنگین به ۲.۹ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند.

حافظه‌ی رم: ۸ گیگابایت از نوع ۴DDR

ظرفیت حافظه‌ی داخلی: ۱ ترابایت هارد HDD با سرعت ۵۴۰۰ دور در دقیقه

پردازنده‌ی گرافیکی: AMD Radeon 530M با ۲ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت GDDR5

توصیحات صفحه‌ نمایش: ۱۵.۶ اینچ با دقت ۱۳۶۶×۷۶۸

نوع صفحه نمایش: TFT LED-backlit LCD

باتری: ۲ سلولی با ظرفیت ۳۰ وات‌ساعت

میزان شارژدهی: ۵ ساعت

یکی از بزرگترین مزایای این لپ‌تاپ در مقابل محصولات هم‌رده‌ی خود، افزایش قدرت سختت افزاری به نسبت افزایش قیمت آن است. یعنی اگرچه نسبت به لپ‌تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Ideapad 130 – 15AST (پیشنهاد شماره‌ی ۲)، باید هزینه‌ای معادل ۱ میلیون تومان بیشتر پرداخت کنید، اما از بابت ارتقای سخت افزار تا حدودی خیالتان راحت خواهد بود. در حقیقت لپتاپ Idepad 320 – AP از نظر حافظه‌ی رم و سرعت پردازنده نسبت به Ideapad 130 – 15AST سرعت بیشتری دارد و بهتر جوابگوی نیاز روزمره‌ی شما خواهد بود. شاید بزرگترین انتقاد به این محصول ثابت ماندن قدرت پردازشگر گرافیکی و ظرفیت باتری آن باشد که خب با توجه به افزایش قدرت در موارد دیگر و افزایش تنها ۱ میلیون تومان در قیمت، نمی‌توانستیم انتظار چیز بیشتری را داشته باشیم. با این اوصاف این لپ‌تاپ قادر است نیاز‌های روزمره‌ی کاربران را با سرعتی قابل قبول و قدرتی مناسب مرتفع سازد.

تنوع خوب پورت‌ها

باریک و سبک

حافظه‌ رم ۸ گیگابایت ‌ عدم تغییر پردازشگر گرافیکی و باتری به نسبت مدل پیشین

باتری می‌توانست بهتر باشد

لپ‌تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Ideapad V330 – C

قیمت فعلی: ۶/۹۷۵/۰۰۰

مشخصات فنی:

وزن: ۱.۷ کیلوگرم

پردازنده: اینتل Core i5 8250U با ۶ مگابایت کش. ۴ هسته سخت افزاری در کنار ۸ رشته‌ی فرعی با فرکانس پایه ۱.۶ که تحت پردازش سنگین به ۳.۴ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند.

حافظه‌ی رم: ۴ گیگابایت از نوع DDR4

ظرفیت حافظه‌ی داخلی: ۱ ترابایت هارد HDD با سرعت ۵۴۰۰ دور در دقیقه

پردازنده‌ی گرافیکی: AMD Radeon 530M با ۲ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت GDDR5

توصیحات صفحه‌ نمایش: ۱۵.۶ اینچ با دقت ۱۹۲۰×۱۰۸۰

نوع صفحه نمایش: TFT LED-backlit LCD

باتری: ۲ سلولی با ظرفیت ۳۲ وات‌ساعت

میزان شارژدهی: ۴ ساعت

لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی لنوو مدل Ideapad V330 – C، به نسبت مدل قبلی، با کاهش مقدار رم از ۸ به ۴ گیگابایت، کاهش میزان شارژدهی باتری از ۵ ساعت به ۴ ساعت، ثابت ماندن پردازشگر گرافیکی و افزایش قدرت پردازشگر و کیفیت صفحه نمایش، مواجه شده است. اما دلیل انتخاب این لپ‌تاپ، سرعت بالای آن در پردازش اطلاعات است. جایی که یک پردازنده‌ی مرکزی قوی نسل هشتم شرکت اینتل یعنی Core i5 8250U حضور دارد. پردازنده‌ای که در حالت پایه، در محدوده‌ی فرکانسی ۱.۶ گیگاهرتز فعالیت می‌کند و در زمان پردازش‌های سنگین، فرکانس خود را تا ۳.۴ گیگاهرتز ارتقا می‌دهد. با برخورداری از ۴ گیگابایت رم DDR3 و حافظه‌ی گرافیکی AMD Radeon 530M، اگرچه نمی‌توان انتظار انجام کارهای سنگین را داشت، اما می‌توان در انجام بازی‌های معمولی و کارهای معمولی گرافیکی روی این لپ‌تاپ حساب باز کرد.

وزن کم

پردازنده‌ی پر قدرت نسل هشت اینتل

صفحه نمایش با کیفیت ‌ ثابت ماندن پردازشگر گرافیکی به نسبت مدل پیشین

مقدار کم حافظه‌ی رم

بهترین لپ‌تاپ‌ها در محدوده‌ی ۷ تا ۱۰ میلیون تومان

لپ‌تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Ideapad 320- AD

قیمت فعلی: ۸/۱۰۹/۰۰۰

مشخصات فنی:

وزن: ۲.۲ کیلوگرم

پردازنده: اینتل Core i5 8250U با ۶ مگابایت کش. ۴ هسته سخت افزاری در کنار ۸ رشته فرعی با فرکانس پایه ۱.۶ که تحت پردازش سنگین به ۳.۴ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند.

حافظه‌ی رم: ۸ گیگابایت از نوع DDR4

ظرفیت حافظه‌ی داخلی: ۱ ترابایت هارد HDD با سرعت ۵۴۰۰ دور در دقیقه

پردازنده‌ی گرافیکی: NVIDIA GeForce MX150 DDR5 با ۲ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت DDR5

توصیحات صفحه‌ نمایش: ۱۵.۶ اینچ با دقت ۱۹۲۰×۱۰۸۰

نوع صفحه نمایش: TFT LED-backlit LCD

باتری: ۲ سلولی با ظرفیت ۳۰ وات‌ساعت

میزان شارژدهی: ۵ ساعت

لپ‌تاپ لنوو مدل Ideapad 320- AD، همانند لپ‌تاپ پیشنهادی شماره‌ی ۴، از یک پردازنده‌ی Core i5 8250U به عنوان قلب تپنده‌ی خود بهره می‌برد. اما تفاوت آن‌ها در بخش پردازشگر گرافیکی و حافظه‌ی رم نمایان می‌شود. جایی که برخلاف ۴ گیگابایت رم، این‌بار شاهد ۸ گیگابایت و به جای پردازنده‌ی گرافیکی AMD Radeon 530M، محصولی قدرتمند از شرکت NVIDIA را تحت عنوان GeForce MX150 DDR5 در اختیار داریم. به طور کلی این لپ‌تاپ از تمامی جوانب بهتر از لپ‌تاپ‌های نام‌برده عمل می‌کند و از عهده‌ی پردازش‌های سبک و تا حدودی نیمه سنگین، بر خواهد آمد. همچنین قادر خواهید بود برخی از بازی‌های روز البته با تنظیمات پایین، تجربه کنید.

پردازنده‌ی پر قدرت نسل هشت اینتل

مقدار حافظه‌ی رم کافی

صفحه نمایش با کیفیت ‌ باتری می‌توانست بهتر باشد

لپ‌تاپ ۱۵ اینچی ایسوس مدل VivoBook K550IK- A

قیمت فعلی: ۸/۷۹۵/۰۰۰

مشخصات فنی:

وزن: ۲.۳ کیلوگرم

پردازنده: AMD FX-9830P Bristol Ridge با ۲ مگابایت کش. ۴ هسته سخت افزاری در کنار ۴ رشته فرعی با

فرکانس پایه ۲.۸ که تحت پردازش سنگین به ۳.۷ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند.

حافظه‌ی رم: ۱۲ گیگابایت از نوع DDR4

ظرفیت حافظه‌ی داخلی: ۱ ترابایت هارد HDD با سرعت ۵۴۰۰ دور در دقیقه

پردازنده‌ی گرافیکی: AMD Radeon RX560 DDR5 با ۴ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت DDR5

توصیحات صفحه‌ نمایش: ۱۵.۶ اینچ با دقت ۱۹۲۰×۱۰۸۰

نوع صفحه نمایش: TFT LED-backlit LCD

باتری: ۴ سلولی با ظرفیت ۳۷ وات‌ساعت

میزان شارژدهی: ۴ ساعت

لپ‌تاپ ایسوس مدل VivoBook K550IK- A در محدوده‌ی قیمتی ۹ میلیون تومان، لپ‌تاپی بسیار خوش ساخت و خوش قیمت محسوب می‌شود که عملکرد سخت افزاری قابل قبولی نیز ارائه می‌دهد. به لطف پردازشگر گرافیکی RX560، حافظه‌ی رم ۱۲ گیگابایتی و پردازنده‌ی ۴ هسته‌ای، می‌توان در اجرای تعداد زیادی از بازی‌ها روی این لپ‌تاپ حساب باز کرد. همچنین به عنوان یک لپ‌تاپ با کاربری مالتی مدیا و عمومی، اطمینان داشته باشید که این محصول از قدرت پردازش کاملا مناسبی برخودار است.

پردازنده‌ی پر قدرت ۴ هسته‌ای

پردازنده‌ی گرافیکی قدرتمند با ۴ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت DDR5

صفحه نمایش با کیفیت

۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم ‌ باتری می‌توانست بهتر باشد

لپ‌تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Ideapad 330 – AC

قیمت فعلی: ۹/۵۹۵/۰۰۰

مشخصات فنی:

وزن: ۲.۲ کیلوگرم

پردازنده: اینتل Core i7 8550U با ۸ مگابایت کش. ۴ هسته سخت افزاری در کنار ۸ رشته فرعی با فرکانس پایه ۱.۸ که تحت پردازش سنگین به ۴ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند.

حافظه‌ی رم: ۸ گیگابایت از نوع DDR4

ظرفیت حافظه‌ی داخلی: ۱ ترابایت هارد HDD با سرعت ۵۴۰۰ دور در دقیقه

پردازنده‌ی گرافیک: NVIDIA GEFORCE MX150 GDDR5 با ۴ گیاکابایت حافظه‌ی پر سرعت DDR5

توصیحات صفحه‌ نمایش: ۱۵.۶ اینچ با دقت ۱۹۲۰×۱۰۸۰

نوع صفحه نمایش: TFT LED-backlit LCD

باتری: ۲ سلولی با ظرفیت ۳۷ وات‌ساعت

میزان شارژدهی: ۵ ساعت

لپ‌تاپ لنوو مدل Ideapad 330 – AC شاید به نسبت لپ‌تاپ پیشنهادی شماره‌ی ۶ از پردازشگر گرافیکی ضعیف‌تر و حافظه‌ی رم کمتری برخوردار باشد، اما پردازنده‌ی قدرتمند i7، تا حدودی کمبودی‌های آن را جبران خواهد کرد. البته در انجام بازی‌ها قطعا لپتاپ ایسوس مدل VivoBook K550IK- A با ویژگی‌های سخت افزاری بهتر، عملکرد مطلوب تری نیز از خود نشان می‌دهد، اما از نظر سرعت پردازش، Ideapad 330 – AC چیزی کم ندارد و به هیچ عنوان نا امیدتان نمی‌کند. با این‌حال صرفا ارتقای پردازنده، قیمت بالای آن را توجیه نمی‌کند و می‌توان این مورد را جزو معایب دستگاه بر شمرد.

پردازنده‌ی پر قدرت ۴ هسته‌ای i7

پردازنده‌ی گرافیکی قدرتمند با ۴ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت DDR5

صفحه نمایش با کیفیت و قابلیت باز شدن ۱۸۰ درجه

۸ گیگابایت حافظه‌ی رم ‌ باتری می‌توانست بهتر باشد

قیمت بالا

بهترین لپ‌تاپ‌ها در محدوده‌ی ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان

لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسر مدل Aspire A715-71G-53BE

قیمت فعلی: ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان

مشخصات فنی:

وزن: ۲.۴ کیلوگرم

پردازنده: اینتل Core i5 7300 HQ با ۶ مگابایت کش. ۴ هسته سخت افزاری در کنار ۴ رشته‌ فرعی با فرکانس پایه ۲.۸ که تحت پردازش سنگین به ۳.۸ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند.

حافظه‌ی رم: ۸ گیگابایت از نوع DDR4

ظرفیت حافظه‌ی داخلی: ۱ ترابایت هارد HDD با سرعت ۵۴۰۰ دور در دقیقه

پردازنده‌ی گرافیکی: NVIDIA GEFORCE GTX 1050 Ti GDDR5 با ۴ گیاکابایت حافظه‌ی پر سرعت DDR5

توصیحات صفحه‌ نمایش: ۱۵.۶ اینچ با دقت ۱۹۲۰×۱۰۸۰

نوع صفحه نمایش: TFT LED-backlit LCD

باتری: ۴ سلولی با ظرفیت ۳۲۲۰ میلی‌آمپر ساعت

میزان شارژدهی: ۷ ساعت

لپ‌تاپ ایسر مدل Aspire A715-71G-53BE در محدوده‌ی قیمت ۱۱ میلیون تومان یکی از بهترین انتخاب‌ها به شمار می‌رود. شاید پردازنده‌ی بکار رفته در آن جدیدترین مدل شرکت اینتل نباشد و یا شاید حافظه‌ی رم ۸ گیگابایتی به نسبت قیمت دستگاه، کمی توی ذوق بزند، اما بدون شک کارت گرافیک GTX 1050 Ti نقطه عطف دستگاه محسوب می‌شود. این گرافیک از عهده‌ی پردازش نرم‌افزار‌های نیمه سنگین به خوبی بر می‌آید و در انجام برخی کارهای سنگین نیز نا امیدتان نخواهد کرد. هرچند بهتر بود در کنار این کارت گرافیک، از پردازنده‌ی سری i7 استفاده می‌شد که متاسفانه شاهد این اتفاق نیستیم. با همه‌ی این تفاسیر، با این کارت گرافیک در کنار ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و پردازنده‌ی ۴ هسته‌ای با فرکانس مطلوب، می‌توانید در انجام بازی‌های ویدئویی با کیفیت متوسط رو به پایین، اجرا و کار با نرم‌افزارهای مهندسی از قبیل اتوکد و برنامه‌هایی نظیر آن و انجام کارهای روزمره با سرعت بالا، روی این لپتاپ حساب باز کنید.

پردازنده‌ی گرافیکی GTX 1050 TIبا ۴ گیگابایت حافظه‌ی DDR5

8 گیگابایت حافظه‌ی رم

صفحه نمایش با کیفیت ‌ عدم استفاده از پردازنده‌ی سری i7

بهترین لپ‌تاپ‌ها در محدوده‌ی ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان

لپ‌تاپ ۱۵ اینچی ایسوس مدل VivoBook R542UR – F

قیمت فعلی:‌ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مشخصات فنی:

وزن: ۲.۱۵ کیلوگرم

پردازنده: اینتل Core i7 8550U با ۸ مگابایت کش. ۴ هسته سخت افزاری در کنار ۸ رشته فرعی با فرکانس پایه ۱.۸ که تحت پردازش سنگین به ۴ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند.

حافظه‌ی رم: ۱۲ گیگابایت از نوع DDR4

ظرفیت حافظه‌ی داخلی: ۱ ترابایت هارد HDD با سرعت ۵۴۰۰ دور در دقیقه

پردازنده‌ی گرافیکی:NVIDIA GEFORCE 930MX GDDR3 با ۴ گیاگابایت حافظه‌

توصیحات صفحه‌ نمایش: ۱۵.۶ اینچ با دقت ۱۹۲۰×۱۰۸۰

نوع صفحه نمایش: TFT LED-backlit LCD

باتری: ۲ سلولی با ظرفیت ۳۸ وات‌ساعت

میزان شارژدهی: ۵ ساعت

لپ‌تاپ ایسوس مدلVivoBook R542UR – F، متاسفانه در بخش پردازنده‌ی گرافیکی ناامید کننده ظاهر شده و درواقع کاربر با پرداخت مبلغی حدود ۱۳ میلیون تومان، تنها از پردازنده و رم دستگاه آنطور که باید بهره می‌برد. به طور کلی لپ‌تاپ VivoBook R542UR – F از سرعت بسیار بالایی جهت پردازش داده‌ها بهره می‌برد و پردازنده‌ی i7 آن در کنار ۱۲ گیگابایت رم قادر خواهد بود اکثر فرامین شما را با سرعت مطلوبی انجام دهد. اما وقتی نوبت به عرض اندام کارت گرافیک می‌رسد، این لپ‌تاپ متاسفانه حرف چندانی برای گفتن ندارد. درحالیکه انتظار می‌رفت با پرداخت همچین مبلغی، لپ‌تاپ حداقل از گرافیک MX150 بهره ببرد، ایسوس اما ترجیح داد به گرافیک ۹۳۰MX با حافظه‌ی قدیمی DDR3 بسنده کند. با این اوصاف این سخت افزار در کنار هم به خوبی از دستورات شما برمی‌آیند اما قیمت بالای دستگاه به همراه گرافیک ضعیف آن به ضعفی بی بدیل در آن بدل گشته‌اند.

پردازنده‌ی پر قدرت ۴ هسته‌ای i7

12 گیگابایت حافظه‌ی رم

صفحه نمایش با کیفیت

اقلام همراه دستگاه شامل کیف و ماوس اوریجینال ایسوس ‌ باتری می‌توانست بهتر باشد

قیمت بالا به نسبت ارتقای سخت افزار

پردازنده‌ی گرافیکی می‌توانست بهتر باشد

بهترین لپ‌تاپ‌ها در محدوده‌ی ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان

لپ‌تاپ ۱۵ اینچی ایسوس مدل VivoBook K570UD – B

قیمت فعلی: ۱۳/۴۵۵/۰۰۰ تومان

مشخصات فنی:

وزن: ۱.۹ کیلوگرم

پردازنده: اینتل Core i7 8550U با ۸ مگابایت کش. ۴ هسته سخت افزاری در کنار ۸ رشته فرعی با فرکانس پایه ۱.۸ که تحت پردازش سنگین به ۴ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند.

حافظه‌ی رم: ۱۲ گیگابایت از نوع DDR4

ظرفیت حافظه‌ی داخلی: ۱ ترابایت هارد HDD با سرعت ۵۴۰۰ دور در دقیقه

پردازنده‌ی گرافیکی: NVIDIA GeForce GTX 1050 با ۴ گیاگابایت حافظه‌ی DDR5

توصیحات صفحه‌ نمایش: ۱۵.۶ اینچ با دقت ۱۹۲۰×۱۰۸۰

نوع صفحه نمایش: TFT LED-backlit LCD

باتری: ۳ سلولی با ظرفیت ۴۸ وات‌ساعت

میزان شارژدهی: ۵ ساعت

آخرین لپ‌تاپی که در فهرست لپ‌تاپ‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی ما قرار می‌گیرد، از برند ایسوس است و تحت عنوان VivoBook K570UD – B شناخته می‌شود. از بارزترین ویژگی‌های این لپ‌تاپ می‌توان به پردازنده‌ی سری i7 اینتل، ۱۲ گیگابایت رم و گرافیک قدرتمند GTX 1050 با ۴ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت DDR5 اشاره کرد که در کنار هم از تمامی وظایف محول شده بر می‌آیند. تنها اشکالی که به این لپ‌تاپ هم مثل مدل‌های قبلی وارد است، باتری ضعیف آن به حساب می‌آید که البته در سال‌های اخیر به یک مشکل عمومی تبدیل شده است. گذشته از باتری، در این رنج قیمت واقعا ایرادی به VivoBook K570UD – B وارد نیست و کاربر می‌تواند با خیال راحت پردازش‌های نیمه سنگین و حتی در برخی از موارد سنگین خود را بدون مشکل با این لپ‌تاپ انجام دهد. اگر هم علاقه‌مند به انجام بازی‌های روز هستید، این لپ‌تاپ با اعمال تنظیمات متوسط رو به پایین، نا امیدتان نمی‌کند.

پردازنده‌ی پر قدرت ۴ هسته‌ای i7

12 گیگابایت حافظه‌ی رم

صفحه نمایش با کیفیت

پردازنده‌ی گرافیکی قدرتمند

اقلام همراه دستگاه شامل کیف و ماوس اوریجینال ایسوس ‌ باتری می‌توانست بهتر باشد

قیمت بالا به نسبت ارتقای سخت افزار

جمع‌بندی

انتخاب یک لپ‌تاپ مناسب در این برحه‌ی زمانی بسیار سخت است. همین مسئله باعث شده تا در معرفی لپ‌تاپ مناسب نیز به مشکل بخوریم. برای مثال در محدوده‌ی قیمت ۱۰-۱۳ میلیون تومان، با اینکه تنوع لپ‌تاپ‌ها بسیار زیاد بود، اما شاهد این بودیم که حتی با افزایش قیمت ۱ میلیون تومان،‌ نه تنها عملا هیچ تغییر عمده‌ای در سخت‌افزار پدید نیامد، بلکه برخی از قطعات آن نسبت به مدل‌های پیشین پسرفت داشتند یا صرفا بخاطر یک سری ویژگی کم اهمیت، در محدوده‌ی قیمتی بالاتری قرار می‌گرفتند. با این اوصاف لپ‌تاپ‌های پیشنهادی در این مقاله بر اساس نظرات مردم انتخاب شده‌اند و از بابت کیفیت و عملکرد آن‌ها، تا حد زیادی مطمئن هستیم. هدف از نحوه‌ی قیمت گذاری این لپ‌تاپ‌ها این بود که کاربر از محدوده‌ی قیمتی ۳ تا ۱۴ میلیون تومان، با لپ‌تاپ‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای آشنا شود که برای رسیدگی به کارهای روزمره، به ترتیب سرعت و قدرت دسته بندی شده‌اند و در نهایت در مرحله‌ی آخر، به لپ‌تاپی برسد که علاوه بر رسیدگی به کار‌های روزمره، برای انجام بازی‌های روز نیز از قدرت کافی در کنار قیمتی مناسب بهره ببرد.

