اگرچه تا معرفی آیفون های جدید ماه‌ها فاصله داریم ولی خوشبختانه روزبه‌روز به اخبار مربوط به این گوشی‌ها افزوده می‌شود و حالا به لطف انتشار یک گزارش جدید، می‌توانیم به تعداد بیشتری از مشخصه‌های این گوشی‌ها اشاره کنیم.

همانطور که انتظار داشتیم، دو مدل اصلی آیفون ۱۱ از نمایشگرهای اولد ۵.۸ و ۶.۵ اینچی بهره می‌برند که متاسفانه اندازه‌ی بریدگی نمایشگر این گوشی‌ها مانند سابق خواهد بود و در این زمینه نباید انتظار تغییر داشته باشیم. البته طبق این گزارش جدید، فناوری Face ID آیفون‌های جدید بهتر شده و روند آنلاک سریع‌تر و روان‌تر می‌شود. از دیگر تغییرات هم می‌توانیم به اندکی مات شدن شیشه پنل پشتی و بهبود کیفیت اسپیکرهای استریو اشاره کنیم.

همانطور که احتمالا می‌دانید، دو مدل اصلی آیفون ۲۰۱۹ از دوربین سه‌گانه بهره می‌برند که متشکل از یک دوربین معمولی، یک دوربین تله‌فوتو و یک دوربین اولترا واید هستند. در ابتدا قرار بوده که دوربین اولترا واید هم از لرزشگیر اپتیکال بهره ببرد که ظاهرا اپل تصمیم گرفته این مشخصه را برای آیفون های ۲۰۲۰ ارائه کند. به همین خاطر، مانند گذشته تنها دوربین اصلی و تله‌فوتو مجهز به لرزشگیر اپتیکال است. حالا که صحبت از دوربین اولترا واید شد، به‌نظر می‌رسد لنز آن زاویه دید ۱۲۰ درجه‌ای به ارمغان می‌آورد که نسبت به رقبا چندان عریض محسوب نمی‌شود.

یکی دیگر از تغییرات، مربوط به فلش LED تعبیه شده در پنل پشتی است. اندازه این فلش تفاوتی با نسل قبلی ندارد ولی در عوض نورانی‌تر است و منطقه‌ی وسیع‌تری را پوشش می‌دهد. در ضمن برآمدگی ماژول دوربین هم کمتر از نسل‌های قبلی است و چنین موضوعی مطمئنا مورد استقبال کاربران زیادی قرار می‌گیرد.

به غیر از تغییرات ظاهری، باید به تغییرات پشت پرده هم اشاره کنیم. یکی از این تغییرات، مربوط به سنسور پردازش تصویر است که گویا می‌تواند قابلیت HDR هوشمند را تا حد زیادی بهبود ببخشد و از این نظر رقبا را کنار بزند.

در این گزارش به بخشی از قابلیت‌های جدید iOS 13 هم اشاره شده که البته برخی از آن‌ها را از قبل می‌دانستیم. یکی از این موارد، ارائه‌ی حالت تاریک برای اپلیکیشن‌های ثالث است ولی باید بگوییم که نباید انتظار مشکی عمیق را داشته باشیم و در عوض، گویا با فعال کردن حالت تاریک، رنگ خاکستری تیره بر سیستم‌عامل حکمفرما می‌شود.

در ضمن iOS 13 با تشخیص نحوه‌ی استفاده‌ی کاربران از گجت، می‌تواند حافظه رم را به‌صورت بهینه‌تر مدیریت کند و علاوه بر این جیلبرک این نسخه از iOS سخت‌تر خواهد بود.

منبع: GSM Arena

The post تعداد بیشتری از ویژگی‌های آیفون ۱۱ مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala