گوگل مدتی قبل از گوشی‌های میان‌رده پیکسل ۳a و ۳a ایکس‌ال رونمایی کرد و حالا پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال مورد توجه طرفداران این سری گوشی‌ها قرار گرفته‌اند. در همین رابطه، ساعاتی قبل اکانت OnLeaks در توییتر که ید طولایی در انتشار رندرهای گوشی‌ها دارد، تصاویری از رندر مدل اولیه پیکسل ۴ منتشر کرده است. همانطور که گفتیم، این رندرها نشان‌دهنده‌ی مدل نهایی نیستند و شاید گوگل تغییراتی را برای طراحی آن‌ها اعمال کند.

اولین چیزی که با تماشای این رندرها توجه را جلب می‌کند، شباهت زیاد پنل پشتی آن‌ها به رندرهای منتشر شده از آیفون‌های ۲۰۱۹ است. طبق تصاویری که تا حالا از این آیفون‌ها منتشر شده، گویا دوربین‌های اصلی آیفون‌های ۲۰۱۹ در یک برآمدگی نسبتا بزرگی تعبیه شده‌اند. همچنین بر اساس این تصاویر میتوانیم بگوییم که گوگل بالاخره استفاده از دوربین واحد را کنار گذاشته و شاهد بهره‌گیری از دو یا حتی سه دوربین خواهیم بود. در ادامه می‌توانید تو تصویر منتشر شده از رندر پیکسل ۴ را مشاهده کنید.





برای یادآوری، تصویری از رندر آیفون ۲۰۱۹ هم در ادامه قرار داده‌ایم که بدون شک شباهت طراحی آن‌ها با پیکسل ۴ بسیار جالب توجه است.

به غیر از موضوع برجستگی دوربین، در پنل پشتی پیکسل ۴ شاهد جایگاهی برای حسگر اثر انگشت نیستیم و این یعنی به احتمال زیاد گوشی مذکور از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد یا اینکه مانند آیفون‌های جدید مبتنی بر سیستم تشخیص چهره است. در ضمن می‌توانیم به فقدان جک هدفون هم اشاره کنیم که البته با توجه به سابقه گوشی‌های پیکسل چنین موضوعی اصلا عجیب نیست و البته گوگل برای گوشی‌های میان‌رده پیکسل ۳a این مشخصه را تعبیه کرده است.

در این میان، باید اشاره کنیم که معمولا رندرهای OnLeaks کیفیت بسیار بالایی دارند و طراحی گوشی را از زوایای مختلف نشان می‌دهند. اما برای پیکسل ۴، فقط شاهد دو تصویر هستیم که جزئیات را به‌صورت چندان واضحی نمایش نمی‌دهند. به همین خاطر تا اطلاع ثانوی بهتر است که این تصاویر را چندان جدی نگیریم.

منبع: Android Authority

