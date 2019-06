بعد از معرفی محصولات جدید شرکت اپل در کنفرانس توسعه‌دهندگان اپل، کاربران و علاقه‌مندان به محصولات این شرکت حسابی خوشحال شدند. مک پرو جدید، مانیتور زیبا و قدرتمند، پایه‌ی نگهدارنده‌ی «پرو استند» (Pro Stand) و بسیاری از چیزهای دیگر که در کنار ویژگی‌های خوب، قیمت بسیار بالایی نیز داشتند.

متأسفانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که تقریبا بین همه‌ی محصولات اپل مشترک است، قیمت بسیار بالای آن‌هاست. برای مثال کامپیوتر مک پرو این شرکت با قیمت پایه‌ی ۶۰۰۰ دلار وارد بازار خواهد شد در حالیکه از یک پردازنده‌ی زئون ۸ هسته‌ای با سرعت ۳/۵ گیگاهرتز، ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی SSD و یک پردازنده‌ی گرافیکی Radeon Pro ۵۸۰X بهره می‌برد. مسلما سیستمی با این مشخصات نمی‌تواند کارایی و کیفیتی معادل با ۶۰۰۰ دلار داشته باشد اما ظاهرا اپل پا را از این هم فراتر گذاشته و قرار است پایه‌ی نگهدارنده‌ی مانیتور ۵۰۰۰ دلاری خود را نیز با قیمت ۱۰۰۰ دلار به فروش برساند.

مانیتور جدید اپل ویژگی‌های شگفت انگیز زیادی دارد. اندازه ۳۲ اینچی، رزولوشن ۶K، سیستم خنک‌کنندگی جالب و بسیاری از تکنولوژی‌های جدید که مانیتور Pro Display XDR را به یکی از جذاب‌ترین محصولات این شرکت بدل کرده است. پایه‌ی نگهدارنده‌ی آن هم بسیار زیبا و عالی طراحی شده‌ که می‌تواند مانیتور اپل را در تمامی جهات بچرخاند. اما آیا منطقی است تنها برای یک پایه‌ی نگهدارنده، مبلغی حدود ۱۰۰۰ دلار پرداخت کنیم؟

قبل از پاسخ به این سوال، قصد داریم مقایسه‌ی جالبی انجام دهیم. می‌خواهیم ببینیم با هزینه‌ی پایه‌ی نگهدارنده‌ی اپل که پرو استند نامیده می‌شود، هم با واحد پولی دلار و هم با تومان، چه کامپیوتری می‌توان تهیه کرد. در حال حاضر، ۱۰۰۰ دلار حدودا معادل ۱۳ میلیون تومان است!‌ نگاهی می‌اندازیم به قوی‌ترین کامپیوتری که می‌توان با قیمت ۱۳ میلیون تومان در بازار ایران خریداری کرد:

پردازنده: اینتل i5-8400 Coffee Lake با قیمت ۲/۴۹۰/۰۰۰ تومان

مادربرد: ایسوس PRIME B360M-A با قیمت ۱/۶۹۰/۰۰۰ تومان

رم: گیل Evo Forza 16GB 8GBx2 3000Mhz CL16 با قیمت ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

حافظه HDD: هارد اینترنال وسترن دیجیتال BLUE 1TB با قیمت ۵۷۰/۰۰۰ تومان

حافظه‌ SSD: اس اس دی سامسونگ ۸۶۰EVO 250GB با قیمت ۶۹۰/۰۰۰ تومان

منبع تغذیه: گرین ۵۵۰ وات GP550A-UK با قیمت ۷۴۰/۰۰۰ تومان

خنک کننده: واتر کولر گرین ۱۲۰ GLACIER 120 GLC120-A با قیمت ۴۷۰/۰۰۰ تومان

کیس: مستر‌تک FALCOM Gaming با قیمت ۴۰۰/۰۰۰ تومان

گرافیک: کارت گرافیک گیگابایت N1060AORUS-6GD REV.2 با قیمت ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان

مجموع قیمت: ۱۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان

البته سیستمی معادل با قیمت پایه‌ی نگهدارنده‌ی اپل در ایران به مراتب ضعیف‌تر از سیستمی است که می‌توانید با ۱۰۰۰ دلار و با همین واحد پولی تهیه کنید. برای درک بیشتر موضوع، کافی است نگاهی بیاندازید به مشخصات سیستم زیر که مجموع قیمت آن‌ها حدودا ۱۰۰۰ دلار است.

پردازنده: اینتل Core i5 9600K با قیمت ۲۶۰ دلار

مادربرد: ایسوس PRIME B360M-A با قیمت ۱۰۰ دلار

رم: جی‌اسکیل ۱۶GB DDR4-2666 با قیمت ۸۵ دلار

حافظه HDD: هیتاچی Ultrastar A7K3000 2TB با قیمت ۳۷ دلار

حافظه‌ SSD: ای دیتا ۴۸۰GB XPG SX8200 با قیمت ۱۰۰ دلار

منبع تغذیه: کورسیر TXM Series TX550M با قیمت ۹۰ تومان

خنک کننده: کولر مستر Hyper 212 Black Edition با قیمت ۳۷ دلار

کیس: فنتکس P300 ATX Mid Tower با قیمت ۶۰ دلار

گرافیک: ای‌وی‌جی‌ای GeForce RTX 2060 GAMING با قیمت ۳۴۰ دلار

مجموع قیمت: ۱۱۰۹ دلار

نکته‌ی قابل توجه دیگر اینکه با پرداخت مبلغی حدودا ۵۰۰ دلار می‌توان مانیتور و لوازم جانبی مورد نیاز دیگر را برای استفاده از سیستم‌های بالا تهیه کرد. حتی می‌توانید با پرداخت حدودا ۳۰ دلار، معادل ۴۰۰ هزار تومان، یکی از بهترین پایه‌های نگهدارنده‌ی موجود در بازار را تهیه کرده و تمام قابلیت‌های استند پرو ۱۰۰۰ دلاری را با آن تجربه کنید. این درحالیست که برای استفاده از پایه‌ی نگهدارنده‌ی اپل، باید چند هزار دلار بپردازید تا مانیتور آن را تهیه کنید.

نظر شما در رابطه با محصولات اپل و قیمت آن‌ها چیست؟ آیا واقعا پرداخت هزینه‌های هنگفت برای محصولات این شرکت منطقی است؟

