همانطور که انتظار داشتیم، دقایقی قبل شرکت HTC از دو گوشی به‌نام‌های U19e و Desire 19 Plus رونمایی کرد.

HTC U19e

اول از همه به U19e می‌پردازیم که از نمایشگر ۶ اینچی LCD با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۱۶۰ بهره می‌برد. قلب تپنده این گوشی میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۱۰ است و در کنار آن ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش در نظر گرفته است. در ضمن نباید وجود باتری ۳۹۳۰ میلی‌آمپر ساعتی را از قلم بیندازیم.

در پنل پشتی این گوشی دوربین دوگانه متشکل از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی معمولی و دوربین ۲۰ مگاپیکسلی تله‌فوتو دیده می‌شود. دوربین سلفی هم از نوع ۲۴ مگاپیکسلی است و همچنین یک سنسور ۲ مگاپیکسلی برای اسکن عنبیه چشم هم در کنار آن تعبیه شده است. برای کاربرانی که خواستار استفاده از حسگر اثر انگشت هستند، چنین حسگری در پنل پشتی وجود دارد.

این گوشی در رنگ‌های ارغوانی و سبز از فردا در بازار تایوان عرضه می‌شود و کاربران برای خرید این گوشی باید مبلغ ۴۲۰ یورو را بپردازند.

HTC Desire 19 Plus

گوشی Desire 19 Plus مبتنی بر نمایشگر ۶.۲ اینچی با رزولوشن ۱۵۲۰ در ۷۲۰ است و دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی هم در بریدگی قطره‌ای شکل در بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده است. توان پردازش این گوشی از جانب تراشه Helio P35 مدیاتک تامین می‌شود و در کنار آن شاهد قرارگری ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه رم هستیم. همچنین این گوشی از باتری ۳۸۵۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

در پنل پشتی این گوشی دوربین سه‌گانه متشکل از دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی تعبیه شده است. این گوشی از اوایل ژوئیه با قیمت ۲۸۰ یورو برای مدل پایه (۶/۶۴ گیگابایت) و با قیمت ۳۱۰ یورو برای مدل مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی روانه‌ی بازار تایوان می‌شود.

