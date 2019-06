بر اساس جدیدترین گزارشی که سایت The Information منتشر کرده، هواوی رونمایی از جدیدترین لپ‌تاپ ویندوزی خود را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته است. این لپ‌تاپ قرار بود در هفته‌ی جاری معرفی شود.

هواوی دومین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان محسوب می‌شود ولی بعد از قرارگیری در فهرست سیاه دولت آمریکا، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. دولت آمریکا می‌گوید که این شرکت ارتباط بسیار نزدیکی با دولت چین دارد و تجهیزات ساخت هواوی می‌توانند برای جاسوس از شهروندان و شرکت‌های دیگر شرکت‌ها مورد استفاده قرار بگیرند.

طبق این قانون، مایکروسافت هم دیگر نمی‌تواند با این شرکت چینی ارتباط داشته باشد.

بعد از تحریم آمریکا، شرکت‌های آمریکایی دیگر نمی‌توانند با هواوی همکاری داشته باشند و به همین خاطر کمپانی‌هایی مانند گوگل، کوالکام، اینتل و فیسبوک با این شرکت قطع ارتباط کرده‌اند. طبق این قانون، مایکروسافت هم دیگر نمی‌تواند با این شرکت چینی ارتباط داشته باشد و این یعنی لپ‌تاپ‌های جدید هواوی‌ از ویندوز بهره‌مند نخواهند شد. ولی فعلا مایکروسافت سیاست سکوت را اتخاذ کرده و هنوز در این مورد رسما خبری اعلام نکرده است.

هواوی ‌قرار بود در هفته جاری در یک نمایشگاه تکنولوژی در شانگهای از جدیدترین لپ‌تاپ خود پرده‌برداری کند. تعدادی از کارمندان هواوی‌ طی مصاحبه اعلام کرده‌اند که هنوز تاریخ جدیدی برای معرفی این لپ‌تاپ تعیین نشده و کمپانی هواوی‌ هنوز در رابطه با این موضوع اظهارنظر نکرده است.

