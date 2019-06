زنان عربستانی که از این کشور فرار می‌کنند، باید انتظار ردیابی، بازجویی از دوستان و بررسی شبکه‌های اجتماعی خود را داشته باشند. اما احتمالا این افراد نمی‌دانند که دولت برای ردیابی آن‌ها از شماره سریال گوشی هایشان استفاده می‌کند. ردیابی افراد با استفاده از شماره IMEI گوشی موضوع جدیدی نیست اما معمولا نیروهای نظامی یا سازمان‌های اطلاعاتی برای یافتن افراد مهم چنین کاری را انجام می‌دهند.

بهره‌گیری این شیوه از سوی عربستان نشان می‌دهد که برای آن‌ها فرار زنان از کشور اهمیتی در سطح امنیت ملی دارد و به همین خاطر برای پیدا کردن آن‌ها از انجام هر کاری فروگذاری نمی‌کنند. ولیعد عربستان می‌خواهد عربستان را به‌عنوان کشوری که در آن زنان از حقوق زیادی برخوردار هستند، نشان دهد ولی زن‌های فراری از عربستان تصویر دیگری از این کشور را ترسیم می‌کنند. چهار زن عربستانی که با INSIDER مصاحبه کرده‌اند گفته‌اند که عربستان از طریق شماره IMEI گوشی آن‌ها موفق شده آدرس آن‌ها را در کشوری دیگر پیدا کند.

دو زن بعد از فرار در اوایل ۲۰۱۹، می‌گویند که سازمان اطلاعات عربستان به منزل آن‌ها مراجعه کرده‌اند و از خانواده‌شان خواسته‌اند که جعبه گوشی این دو زن را در اختیار نیروهای این سازمان قرار دهند. سومین زن فراری هم که داستان خود را از طریق یک واسطه در اختیار INSIDER قرار داده، می‌گوید که عربستان با بهره‌گیری از شماره IMEI گوشی موفق شده او را پیدا کند. این زن سپس به عربستان بازگردانده شده و همچنان در این کشور زندگی می‌کند.چهارمین زن هم که داستان خود را به اشتراک گذاشته، گفته که عربستان با این روش موفق شده مکان زندگی او در استرالیا را پیدا کند ولی قبل از اینکه مقامات سعودی بتوانند او را برگردانند، موفق به گرفتن پناهندگی شده است.

شماره IMEI یک شناسه‌ی عددی منحصر به فرد برای گوشی‌های هوشمند است که این عدد بر روی جعبه گوشی‌های هوشمند هم دیده می‌شود. ردیابی افراد با بهره‌گیری از شماره IMEI گوشی نیازمند ابزارهای پیشرفته‌ای است که معمولا در اختیار پلیس و نیروهای امنیتی و ارتش قرار دارد. به گفته‌ی یکی از فعالان امنیت سایبری، افراد برای اینکه در هر جای جهان مورد ردیابی قرار نگیرند، باید گوشی قبلی خود را کنار بگذارند زیرا با داشتن شناسه IMEI به روش‌های مختلف می‌توان افراد را ردیابی کرد.

