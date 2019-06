شرکت هواوی در تاریخ ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) قرار است از گوشی‌های نوا ۵ و نوا ۵i رونمایی کند ولی حالا به‌نظر می‌رسد که به غیر از این دو گوشی، شاهد رونمایی از نوا ۵ پرو هم خواهیم بود. همانطور که در رندرهای منتشر شده می‌توانید ببینید، نوا ۵ پرو از بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل بهره می‌برد و در بخش فوقانی و راست و چپ پنل جلویی هم شاهد حاشیه‌ی اندکی هستیم. در پنل پشتی که شیشه‌ای است، ۴ دوربین تعبیه شده که یکی از آن‌ها مبتنی بر سنسور سه‌بعدی ToF است.

در ضمن در پنل پشتی اثری از جایگاه حسگر اثر انگشت دیده نمی‌شود و این یعنی گوشی مذکور به احتمال زیاد از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و صفحه‌نمایش اولد بهره می‌برد. نوا ۵ پرو حداقل در ۴ رنگ روانه‌ی بازار می‌شود و قلب تپنده‌ی آن هم تراشه قدرتمند کایرین ۹۸۰ است. در رابطه با دیگر مشخصات و قیمت این گوشی هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم. اما از آنجایی که یک هفته دیگر گوشی‌های سری نوا ۵ معرفی خواهند شد، طی چند روز آینده مطمئنا اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی‌ها منتشر خواهد شد.

