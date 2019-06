«مینگ چی کو»، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، ساعاتی قبل گزارش جدیدی از پیش‌بینی خود در مورد وضعیت مدل‌های جدید آیفون در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ منتشر کرد. طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۰ فقط مدل‌های رده‌بالا آیفون از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند ولی در سال ۲۰۲۱ این مشخصه به تمام مدل‌های این گوشی راه پیدا می‌کند.

این گزارش مطابق با دیگر خبرهایی است که بر اساس آن‌ها نخستین آیفون‌های ۵G در سال ۲۰۲۰ معرفی می‌شوند. این یعنی آیفون در این زمینه نسبت به گوشی‌های اندرویدی بیش از یک سال عقب می‌افتد. البته لازم به ذکر است که شبکه‌های ۵G در کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۱۹ فقط به‌صورت محدود راه‌اندازی می‌شوند.

یکی از دلایلی که اپل در نهایت اختلافات را با کوالکام کنار گذاشت و مبلغ هنگفتی را به این شرکت پرداخت کرد، همین موضوع پشتیبانی از اینترنت ۵G بود. البته «کو» معتقد است که اپل در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ می‌تواند از مودم‌های ساخت خود بهره ببرد. همین موضوع باعث می‌شود که اپل وابستگی کمتری به شرکت‌های ثالث داشته باشد که یکی از برنامه‌های مهم این شرکت در بلندمدت محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۰ هم شاهد عرضه سه مدل آیفون خواهیم بود که مدل‌های رده‌بالا از نمایشگرهای اولد ۵.۴ اینچی و ۶.۷ اینچی بهره می‌برند. جانشین مدل XR هم مبتنی بر نمایشگر اولد ۶.۱ اینچی خواهد بود که البته از اینترنت ۵G پشتیبانی نمی‌کند.

منبع: TechCrunch

The post در سال ۲۰۲۰ دو مدل آیفون از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala