مایکروسافت قصد دارد دکمه مختص برنامه‌های آفیس را در کیبوردها تعبیه کند. این دکمه اختصاصی قرار است میان‌برهای جدیدی برای برنامه‌های آفیس مانند قابلیت اشتراک‌گذاری سریع اسناد و فایل‌ها را ارائه دهد. این شرکت در حال حاضر مشغول بررسی بازخوردهای دریافتی از طرف افرادی است که این کلید را مورد استفاده قرار داده‌اند.

مایکروسافت از سال ۱۹۹۴ به تعبیه کلید اختصاصی ویندوز در کیبوردها روی آورده است.

ظاهرا مایکروسافت قصد دارد کلید آفیس را به جای کلید ثانویه ویندوز در سمت راست کیبورد یا کلید مربوط به منو تعبیه کند. این نظرسنجی مایکروسافت‌ که شرکت در آن نیازمند بهره‌گیری از اکانت کاری یا تحصیلی مایکروسافت‌ است، شامل سوالاتی در مورد این کلید و میزان تمایل افراد برای تعبیه آن در کیبورد لپ‌تاپ‌ها است.

لازم به ذکر است که از سال ۱۹۹۴، مایکروسافت‌ به تعبیه کلید اختصاصی ویندوز در کیبوردها روی آورده است. بیشتر کیبوردهای دارای ۱۰۴ یا ۱۰۵ کلید، از حداقل یک کلید ویندوز و یک کلید منو بهره می‌برند و کیبوردهایی که از این کلیدها بهره نمی‌برند، مجوز مایکروسافت‌ را برای استفاده در ویندوز دریافت نمی‌کنند.

