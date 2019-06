اوپو از حدود سه هفته قبل انتشار اخبار و تصاویر مربوط به فناوری دوربین زیر نمایشگر را آغاز کرده است و ظاهرا دو روز دیگر در تاریخ ۲۶ ژوئن از مدل اولیه گوشی مجهز به دوربین زیر نمایشگر در نمایشگاه شانگهای رونمایی می‌شود. در این تیزر ۱۵ ثانیه‌ای، شاهد تاریخچه تصویری از فناوری‌های مختلف برای دوربین سلفی گوشی‌های اوپو هستیم و در نهایت یک گوشی مجهز به فناوری دوربین زیر نمایشگر نشان داده می‌شود.

دانلود mp4

با توجه به ویدیویی که قبلا اوپو منتشر کرده، هنگام بهره‌گیری از دوربین سلفی، پیکسل‌های بخش فوقانی نمایشگر خاموش می‌شوند ولی در حالت عادی می‌توان از تمام نمایشگر استفاده کرد. همچنین هنگام فعال شدن دوربین سلفی، یک حلقه‌ی نور در اطراف آن نمایش داده می‌شود تا کاربران بدانند که باید به کدام قسمت نگاه کنند.

در کنار شرکت اوپو، شیائومی هم سخت مشغول کار است تا بتواند هر چه زودتر گوشی مجهز به دوربین زیر نمایشگر را روانه‌ی بازار کند. همانطور که گفتیم، در نمایشگاه شانگهای مدل اولیه این گوشی اوپو معرفی می‌شود و طبق خبرهای منتشر شده، در سال ۲۰۱۹ نباید انتظار عرضه‌ی مدل نهایی چنین گوشی‌هایی را داشته باشیم.

منبع: GSM Arena

The post اوپو یک تیزر برای دوربین زیر نمایشگر گوشی خود منتشر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala